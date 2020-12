Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann et Anahí se sont réunis pour rendre hommage à RBD. Dulce María et Poncho Herrera ont refusé de participer (Photo: Instagram @christianchavezreal)

Après 12 ans sans se rencontrer sur scène, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni et Christopher Von Uckerman ils ont joint leurs voix dans la nuit du 26 décembre à l’hommage attendu à RBD. Et bien que l’absence de Dulce María et Poncho Herrera ne soit pas passée inaperçue, les fans ont pu voyager dans le temps et chanter des tubes tels que “Just stay in silence”; “Sauve-moi”; «Un peu de votre amour» ou «Être ou regarder».

Le concert spectaculaire, organisé numériquement par la pandémie COVID-19, vous a fait rêver le début d’une nouvelle ère pour le groupe: avec de futurs singles, albums, tournées et peut-être une série aussi.

Cependant, au grand dam de ses partisans, cela ne fait pas partie des plans des anciens RBD, comme ils l’ont reconnu dans une interview avec People en espagnol.

Bien que tout le monde commencera 2021 avec de nombreux projets, qui incluent des séries, de la musique ou même une ligne de maquillage, pour le moment, le retour du groupe n’en fait pas partie. Et l’événement «Être ou voir» était en fait la fin d’un cycle.

“Je me prépare déjà pour le prochain marathon”, a expliqué au magazine Maite Perroni.

“En 2021, la deuxième saison de Le jeu de clés. [También] tournage de la deuxième saison de Désir sombre. Dieu merci, beaucoup de travail et beaucoup à faire. Espérons que nous pourrons surmonter cette situation difficile que traverse le monde », a-t-il ajouté.

“Etre ou apparaître” était pour le groupe la clôture d’un cycle (Photo: Instagram @Anahi)

De plus, le reste des membres arrivera en 2021 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Malgré la polémique qu’il a vécue récemment, Christian Chávez n’a pas été affecté sur le lieu de travail. L’acteur a été impliqué dans un scandale après la publication d’un reportage dans le magazine TV Notes dans lequel une ancienne escorte a accusé le célèbre homme de l’infecter par le VIH.

L’homme identifié comme «Josh» a avoué qu’il y a quatre ans, il avait eu des relations sexuelles avec le chanteur, dont l’une sans protection et pour lesquelles il était infecté par le VIH. Sa situation s’est compliquée après avoir appris sa maladie, et il a décidé d’entamer une procédure judiciaire pour que «justice soit faite».

Chávez n’a pas répondu directement à cette accusation, mais à travers son compte Instagram, il a écrit: «Vous ne pouvez pas passer la vie à éclaircir les rumeurs et les potins, laissez-les penser à ce qu’ils veulent et maintenant“, un point.

Dans une interview avec People, l’artiste a assuré qu’il se sentait calme et que pour l’année prochaine, il passera à l’écran avec de nouvelles productions, à la fois sur Netflix et sur Telemundo.

«Mon cœur est en paix, béni soit-il, avec l’amour de ma famille, de mes collègues et de mes amis. [En el 2021] Mère, il n’y en a que deux, sort sur Netflix et la série Loli sur Telemundo, donc je suis très content », a déclaré Christian Chávez.

De son côté, Christopher Von Uckerman a affirmé que 2021 “sera l’un des nombreux changements”.

“Les gens n’ont encore rien vu de moi, ils le verront bientôt”, a déclaré l’artiste. «Je veux me consacrer à ma vision et à la musique. Je vais prendre des projets d’acteur qui attirent vraiment mon attention. Je veux continuer à étudier mon hypothèse sur Dieu, la vie et l’univers ».

Enfin, Anahí a expliqué qu’elle était plongée dans le lancement de Mia Palette, sa ligne de maquillage.

Ainsi, il semble que pour l’instant personne n’envisage le retour de RBD, et pour savoir s’il y aura une nouvelle réunion ou un hommage au groupe dans le futur, il faudra attendre.

