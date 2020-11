Les chercheurs ont interrompu une étude après avoir constaté qu’un vaccin expérimental administré tous les deux mois fonctionnait mieux que les pilules quotidiennes pour empêcher les femmes de contracter le VIH d’un partenaire sexuel.

C’est une bonne nouvelle pour les efforts de prévention du VIH, en particulier en Afrique, où l’étude a été menée et où les femmes ont peu de moyens de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.

Jusqu’à présent, les résultats suggèrent que le médicament cabotégravir était 89% plus efficace pour prévenir l’infection à VIH que les pilules Truvada, bien que les deux réduisent le risque.

Les résultats sont similaires à ceux annoncés il y a quelques mois à partir d’une étude similaire testant des injections contre des pilules quotidiennes chez des hommes homosexuels.

Le cabotegravir est développé par ViiV Healthcare, qui appartient à GlaxoSmithKline, en collaboration avec Pfizer Inc. et Shionogi Limited. L’étude a été parrainée par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, la Fondation Bill et Melinda Gates et ViiV. Les médicaments ont été fournis par ViiV et le fabricant de Truvada, Gilead Sciences.

“C’est une avancée très importante”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, l’expert en maladies infectieuses du NIH. “Je ne pense pas que nous puissions insister suffisamment sur l’importance de cette étude.”

Il promet d’aider à prévenir les infections à VIH chez les jeunes femmes, «celles qui en ont le plus besoin», a-t-il ajouté.

L’étude a impliqué plus de 3 200 participants dans sept pays africains qui ont été choisis au hasard pour recevoir soit les injections bimensuelles, soit les pilules quotidiennes de Truvada. Des observateurs indépendants ont conseillé de suspendre l’étude après avoir constaté que seulement 0,21% des femmes qui ont été injectées ont contracté le virus qui cause le SIDA, contre 1,79% des femmes qui ont pris les pilules.

Il y avait plus d’effets secondaires avec les injections qu’avec les pilules, principalement des nausées.