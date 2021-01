Eugenio Raul Zaffaroni (REUTERS / Agustin Marcarian)

Eugenio Raúl Zaffaroni les jours sont-ils comptés dans Cour interaméricaine des droits de l’homme (I / A Court HR). Pour qu’il sache Infobae de sources liées au Gouvernement, qui ont précisé qu’il est décidé que l’avocat ne renouvellera pas le mandat de représentant de l’Argentine auprès de la plus haute juridiction pénale internationale basée à La Haye. Son mandat à ce poste expire en avril prochain.

Il y a quelques semaines à peine, Zaffaroni a été dénoncé par le député Elisa “Lilita” Carrió et les membres de son espace dans la Coalition Civique. Il y a “Lilita” a appelé à la destitution de Zaffaroni, pour avoir signé une demande intitulée “Avec Lawfare, il n’y a pas de démocratie” où la grâce a été demandée pour l’ancien vice-président Bien-aimé Boudou, après que la Cour suprême de justice a ratifié sa condamnation pour corruption à cinq ans et huit mois dans l’affaire Ciccone.

La défense de Boudou envisage d’aller devant les tribunaux internationaux et, de l’avis des députés de Carrió, le juge «influence ses collègues de la Cour interaméricaine». L’amitié de Boudou et Zaffaroni n’est pas nouvelle. En fait, le vice-président de l’époque a été photographié avec le juge de l’époque en 2013 lors d’un anniversaire ensemble. Et en 2019, Zaffaroni s’était présenté comme un «amicus curae» dans l’affaire Ciccone.

Ce n’est pas la première fois que le rôle du procureur pénal de la Cour interaméricaine est remis en question. L’ancien ministre de la justice du macrismo Allemand Garavano Il avait demandé à ce tribunal que Zaffaroni ne se prononce pas sur une décision concernant la mise en accusation des présidents de la région. C’était après que Zaffaroni eut déclaré publiquement que il voulait que le gouvernement de Mauricio Macri «parte avant» le pouvoir sans remplir son mandat.

Est-ce que, pendant des années, Zaffaroni ne cache pas son soutien à la vice-présidente Cristina Kirchner, Il la défend contre les poursuites pénales engagées contre lui et, à ce moment, demande une extension de la Cour suprême de justice, conformément aux intentions officielles.

Zaffaroni a eu 81 ans il y a quelques semaines. Il a célébré en zoom avec les salutations de la Mères et grands-mères de la Plaza de Mayo, le chef Jujuy Milagro Sala et l’ancien président de la Bolivie Evo Morales -qui il a légalement conseillé après le coup d’État en 2019-. Mais la ministre des Femmes, du Genre et de la Diversité a également participé Elizabeth Gómez Alcorta, les auditeurs de l’Agence fédérale de renseignement (AFI), Cristina Caamano; et le service pénitentiaire, Maria Laura Garrigós; les femmes de chambre de cassation Alejandro Slokar et Ana María Figueroa, le défenseur général Stella Maris Martinez et l’ancien procureur général Alejandra Gils Carbo.

L’ancien juge de la Cour, Raúl Eugenio Zaffaroni, avec Cristina Kirchner (.)

Zaffaroni a été ministre de la Cour suprême de justice de la nation entre 2003 et 2014 et a pris sa retraite à l’âge de 75 ans pour remplir le mandat constitutionnel qui établit cette limite d’âge. Au poste de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, il est arrivé en 2015 sur proposition du gouvernement de Cristina Kirchner pour la période 2016-2022. Son nom était déjà reconnu internationalement, où ses travaux de criminologie et ses doctorats «honoris causa» dans plus de 30 universités latino-américaines se démarquent.

Mais maintenant, après quatre ans en tant que membre de la Cour interaméricaine, son mandat expire en avril. Et dans des sources officielles, il est apparu que le gouvernement n’insistera pas pour se présenter pour lui. Quant à savoir s’il s’agissait d’une décision du juriste lui-même ou de la Casa Rosada, plusieurs versions ont émergé, mais aucune n’a été confirmée. Cependant, des noms ont déjà commencé à circuler pour le remplacer.

Comme il pouvait le savoir Infobae, parmi les candidats mentionnés se trouve l’avocat Veronica Gomez, Directeur de la recherche, de l’enseignement et de la communication du Centre international d’études politiques de l’Université nationale de San Martín et qui a été conseiller juridique au Centre pour la justice et le droit international. Parmi ses parchemins, elle semble avoir été présidente du Campus mondial sur les droits de l’homme – une initiative qui rassemble des universités et des centres d’études du monde entier – et avoir occupé le poste de spécialiste principale au Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Elle a également travaillé comme conseillère à la Direction générale des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures, du commerce et du culte de la République d’Argentine dans le kichnérisme.

Le deuxième candidat mentionné est l’avocat Fabian Salvioli, professeur en droits de l’homme et titulaire d’un doctorat en sciences juridiques et d’un master en relations internationales. Il est le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition depuis 2018.

Comme souligné, Salvioli est professeur de droit international et des droits de l’homme à la faculté de droit de l’Université de La Plata, où il est également directeur du programme de maîtrise en droits de l’homme et directeur de l’Institut des droits de l’homme. Il a été membre de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies entre 2009 et 2016, et en tant qu’avocat, il a plaidé des affaires devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme. À ce titre, il a présenté le premier mémoire d’amicus curiae sur le droit à la vérité devant la Cour interaméricaine.

