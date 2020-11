MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Le groupe Ingka, franchisé Ikea et propriétaire de la plupart de ses magasins, a enregistré un bénéfice net de 1189 millions d’euros sur l’ensemble de son exercice clos en août, soit une baisse de 34,6% par rapport à l’année précédente comme conséquence directe de l’impact de la pandémie sur votre entreprise.

Selon ses comptes annuels, publiés ce mardi, Ingka a réalisé un chiffre d’affaires de 37 368 millions d’euros sur les douze mois fiscaux, soit 4,8% de moins. L’entreprise a mis en évidence cette évolution alors que pendant plusieurs semaines, au plus fort de la pandémie, elle a dû fermer trois de ses quatre magasins.

La division Ikea Retail, qui cumule l’activité d’Ingka en tant qu’opérateur de magasins Ikea, a enregistré un chiffre d’affaires de 35,2 milliards d’euros, soit 4,1% de moins qu’un an plus tôt.

“Cette dernière année nous a tous mis à l’épreuve, mais le fait que nous ayons réussi à émerger dans une situation financière solide alors que nous avons fait de grands pas vers notre transformation est un témoignage de nos valeurs et de la résilience de nos travailleurs”, a-t-il déclaré. a assuré le directeur général adjoint et directeur financier de la multinationale, l’espagnol Juvencio Maeztu.

Les ventes sur Internet ont connu une augmentation de 60%, par rapport à la croissance de 48% enregistrée l’année précédente. Au cours de l’année, il a enregistré un total de 3 600 millions de visiteurs uniques sur le site Web d’Ikea, contre 2 600 l’année précédente.

Sur l’ensemble des douze mois fiscaux, les coûts des produits et services proposés s’établissent à 25 643 millions d’euros, soit 4,2% de moins. De son côté, les frais de gestion ont été réduits de 1,8%, à 10 454 millions d’euros.

L’entreprise a souligné que les bénéfices seront réinvestis dans l’entreprise. En outre, il a précisé avoir enregistré une dépense d’investissement au cours de l’année de 2 100 millions d’euros, dont un investissement «important» dans les magasins physiques, dans l’expérience utilisateur numérique et dans les énergies renouvelables dans le but «d’être plus abordable, accessible et durable “.

Dans la perspective du prochain exercice, Ingka prévoit de maintenir son expansion de magasins physiques dans les centres-villes. Ils aspirent également à continuer d’ouvrir de nouveaux formats de magasins tout en continuant à investir dans le développement de leur «expérience omnicanal».

Début octobre, Inter Ikea Systems, la société propriétaire du concept “ Ikea ” et en charge de la franchise de la marque au groupe Ingka et aux 11 autres franchisés du monde, a annoncé que les ventes totales de tous les magasins Ikea s’élevaient à 39 600 millions d’euros.