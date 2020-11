MADRID, 6 (CHANCE)

À la fin de l’année dernière, nombreux étaient ceux qui doutaient de la relation entre Cayetano Rivera et Eva González, car après l’information parue en décembre 2019 dans laquelle ils assuraient – avec quelques images – que le torero avait été injuste envers le présentateur. Avec Karelys Rodríguez, tout indiquait que ce grand amour serait brisé. Mais ce n’était pas comme ça et aujourd’hui ils sont toujours ensemble et montrent à tout le monde que leur amour est au-dessus de tout et de tout le monde, mais surtout ils ont montré que ces «rumeurs» n’ont pas fini par affecter leur relation.

Aujourd’hui, cela fait 5 ans depuis ce merveilleux mariage au cours duquel Cayetano Rivera et Eva González se sont dit «Oui, je veux» devant tous les invités. Un événement que l’on peut qualifier de plus important de l’année puisque deux personnes très chères se mariaient dans le domaine social.

Mais comme tout grand amour, les écarts commencent à apparaître à peine 5 ans après la célébration de l’engagement. Et c’est qu’après les rumeurs d’une infidélité présumée, Eva González a été vue à quelques reprises et, la plupart du temps, seule. Bien que nous sachions que le couple continue de partager sa vie, ces rumeurs et informations ont grandement affecté le présentateur et tout l’environnement.

Rappelons-nous que ce ne sont pas des informations qui sont racontées sur un téléviseur ou dans un média, mais plutôt qu’il s’agit de photographies de Cayetano Rivera avec Karelys Rodríguez, qui bien que nous ne puissions les voir que marcher, montraient qu’au moins une relation d’amitié existait.

Indépendamment de cela, il semble qu’Eva González et Cayetano Rivera ont surmonté toutes les bosses qui les ont mis sur le chemin et ont montré que leur amour est au-dessus du bien et du mal. Aujourd’hui, un jour après que le présentateur a eu 40 ans, les deux tourtereaux célèbrent que leur amour continue de marquer des points et qu’ils sont tous les deux prêts à surmonter n’importe quelle tempête.