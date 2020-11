15 minutes. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, en anglais) ont recommandé ce jeudi d’éviter de voyager pendant les vacances de Thanksgiving, dans un délai d’une semaine, pour éviter la propagation du COVID-19, lorsque le pays il dépasse déjà un quart de million de morts.

«Alors que nous constatons une croissance exponentielle des cas et l’opportunité pour la maladie ou l’infection de se déplacer d’une partie du pays à une autre, nous devons recommander d’éviter les déplacements en ce moment», a déclaré le directeur de COVID Incidents. -19 du CDC, Henry Walke.

Le responsable a souligné que les Américains ils devraient passer Thanksgiving avec les autres personnes qui résident dans leurs maisons, au lieu de voyager.

“Au niveau des ménages, ce qui est en jeu est essentiellement une probabilité croissante qu’un de vos proches tombe malade et doive être hospitalisé et décédé”, a déclaré Walke.

Dans sa recommandation, le CDC explique que «ménage» désigne les personnes qui ont vécu dans la même maison pendant au moins 14 jours avant la célébration.

Thanksgiving à la maison

À cet égard, la directrice du groupe de travail du CDC pour l’intervention dans les communautés et populations critiques, Erin Sauber-Schatz, a fait remarquer que cette année la façon la plus sûre de célébrer Thanksgiving est à la maison et avec les gens avec qui vous vivez.

“Les personnes qui n’ont pas vécu activement avec vous dans les 14 jours précédant la célébration ne sont pas considérées comme des membres de votre foyer et doivent donc prendre des précautions supplémentaires”, a-t-il déclaré.

La nouvelle recommandation déclare que «reporter les voyages prévus et rester à la maison est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres cette année».

Voyager ou ne pas voyager?

En outre, les experts du CDC posent une série de questions aux citoyens qui peuvent évaluer s’ils doivent entreprendre un voyage ou non.

Ces questions comprennent si les cas augmentent ou sont élevés dans les destinations, si les hôpitaux sont surpeuplés, si le voyageur ou ceux qui sont visités ont pu être en contact avec d’autres personnes, ou s’il est nécessaire de se déplacer prenez un bus, un train ou un avion, où le maintien de la distance sociale est plus difficile.

En ce sens, la recommandation du CDC indique que «si la réponse à l’une de ces questions est« oui », ils devraient envisager de faire d’autres plans, comme organiser une réunion virtuelle ou retarder leur voyage».

Mesures en cas de voyage

En prévision de ceux qui ne tiennent pas compte de sa recommandation, le CDC conseille que si vous voyagez enfin, vous devriez prendre des mesures telles que le port d’un masque facial, garder une distance d’environ 1,8 mètre de ceux qui ne résident pas dans le même ménage et célébrer les petits rencontres en plein air.

Environ 50 millions d’Américains prévoient de voyager cette année. C’est 10% de moins que l’an dernier, principalement par la route, selon l’American Automobile Association (AAA).

Les voyages aériens seront réduits de moitié à ces dates. Cela signifie que 2,4 millions de personnes prendront encore l’avion en ce moment.

Les États-Unis sont le pays au monde le plus touché par le COVID-19 avec plus de 11,5 millions de cas et plus de 251000 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.