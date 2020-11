L’ancien président de la Bolivie Evo Morales. . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Buenos Aires, 7 novembre . .- L’ancien président bolivien Evo Morales a déclaré ce samedi que la défaite de Donald Trump aux élections présidentielles américaines représentait la défaite des politiques «racistes et fascistes».

“La défaite électorale de Trump est la défaite des politiques racistes et fascistes. Ses pratiques interventionnistes ont été vaincues et, aussi, ses attaques inhumaines contre la Terre Mère”, a déclaré Morales à travers son compte sur le réseau social Twiiter.

Peu avant, lors d’une conférence de presse ce samedi à Buenos Aires, alors que le triomphe du démocrate Joe Biden aux élections de mardi dernier aux Etats-Unis n’avait pas encore été officiellement annoncé, Morales s’était dit heureux de la défaite de Trump, qui il aspirait à être réélu.

“Nous ne sommes pas heureux si Biden gagne, mais nous sommes heureux que Trump perde, que le fasciste et le raciste soient vaincus et attendent toujours les résultats”, a-t-il déclaré.

L’ancien président, contraint de démissionner de la présidence le 10 novembre 2019, a déclaré que «sous le mandat de Trump», il y avait une «conspiration politique, économique et psychologique» et «presque une intervention militaire» contre son gouvernement. .

Il a fait valoir que les Etats-Unis ont même tenté jusqu’à la dernière minute que Luis Arce, ancien ministre de Morales et vainqueur de l’élection présidentielle du 18 octobre, n’assume pas le pouvoir ce dimanche en Bolivie.

“Quelque chose que le gouvernement des États-Unis a réalisé: qu’Evo ne soit plus président pendant cinq ans et détruit l’économie nationale. Mais il n’a pas été en mesure d’obtenir l’interdiction du Mouvement pour le socialisme (MAS). Le plan que les États-Unis et ses soumis avaient. en Bolivie, c’était pour éliminer le MAS », a-t-il dit.

Il a célébré que cela ne se produirait pas, car Arce assumera la présidence ce dimanche et lui-même retournera en Bolivie lundi prochain, après onze mois de résidence en Argentine.

D’un autre côté, Morales a décrit Trump comme un «ennemi de la Terre Mère» qui a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

“C’est une tentative contre la vie, contre l’humanité”, a-t-il dit.