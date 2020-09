Au cours des dernières années, j’ai accepté des responsabilités croissantes en tant que mentor d’étudiants diplômés et de chercheurs postdoctoraux dans mon nouveau groupe de recherche. On m’a confié le poste de vice-président de l’éthique, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion d’une société scientifique internationale, chargé d’être quelqu’un pour soutenir les changements qui peuvent conduire à des opportunités de nivellement dans le milieu universitaire.

En science, nos carrières sont définies par les résultats que nous publions sur la base des recherches que nous menons en laboratoire ou sur le terrain. Réussir à la fois dans la publication et dans l’obtention de fonds pour la recherche signifie être sur un chemin permanent de surveillance, cherchant à convaincre nos pairs de l’excellence et de l’originalité de notre recherche. Chaque travail est généralement évalué par au moins trois examinateurs. Depuis que j’ai publié 40 articles et obtenu 10 subventions, j’ai dû passer l’examen minutieux d’environ 150 critiques.

Étant donné que la révision est un processus réciproque, censé être un espace de sauvegarde pour des contributions scientifiques valides, la révision anonyme est l’option standard par défaut. L’anonymat devrait signifier la protection de l’examinateur contre les représailles et la discrimination. Sinon, les scientifiques en début de carrière qui examinent une subvention soumise par une grande équipe de cadres supérieurs peuvent se sentir intimidés et exprimer des évaluations critiques de postes non permanents peut être décourageant.

Mais nous avons tous connu, peut-être plus souvent qu’autrement, les effets de distorsion de l’anonymat lorsqu’il se traduit par des avis préjugés. Dans certains cas, ceux-ci peuvent avoir des effets dévastateurs sur les premières carrières et nuire fortement à l’estime de soi fragile. Comme pour le trolling dans les médias sociaux, l’anonymat dans l’évaluation par les pairs est parfois utilisé pour dire des choses qui ne seraient jamais dites si les critiques devaient révéler leur identité.

Vivre le rejet est la norme dans le milieu universitaire: même lorsque notre recherche est solide, elle peut ne pas être suffisante pour atteindre le top 10 pour cent d’une revue, ou notre projet peut être passionnant, mais les fonds sont limités, de sorte que nous perdons en compétition. à une science plus stellaire. Le rejet est difficile à digérer, mais nous passons à autre chose après chaque coup, en respectant les règles du jeu que nous avons accepté de jouer. Mais que faire lorsque le jeu est saboté par des joueurs qui semblent avoir créé leurs propres règles?

Au cœur de cette discussion se trouve ce que l’on peut appeler le «phénomène du réviseur n ° 2». Le réviseur n ° 2 est quelqu’un qui rejette toute proposition ou tout manuscrit, peu importe qui ou quoi que ce soit, parce que vous essayez de publier dans son domaine de recherche ou que vous n’avez pas cité suffisamment son travail. Nous avons tous eu affaire au Reviewer # 2, dans nos rôles de rédacteurs associés de revues ou de comités de prix. Ces examinateurs n ° 2 survivraient-ils s’ils devaient signer leurs avis? Peut-être, mais je prédis que leur existence déclinerait fortement.

En tant que femme en début de carrière, je donne l’exemple suivant, après sept ans de défis à surmonter pour continuer dans la science: après avoir accouché un mois avant le doctorat. l’obtention du diplôme, le déplacement des continents trois fois en 2,5 ans, puis le démarrage d’un laboratoire de recherche immédiatement après, je me suis surtout concentré sur l’aide aux étudiants et post-doctorants à progresser. J’ai enfin trouvé le courage de concevoir un nouveau projet (pendant un semestre d’enseignement complet!), Et j’avais hâte de revenir à ce qui m’excite dans la science. Ce projet aurait pu et, selon les trois autres critiques, aurait marqué une étape importante dans ma carrière.

Rencontrez mon réviseur n ° 2: Ils n’ont pas coché les cases sur les conflits d’intérêts, mais évaluer les recherches qui chevauchent leurs propres sujets pose toujours un défi difficile. Deux examinateurs ont déclaré que la proposition était solide et financable, tandis que le quatrième examinateur a déclaré que mon domaine avait vraiment besoin de ce projet. Jusqu’ici tout va bien. L’évaluateur n ° 2 a plutôt eu recours à une version d’évaluation qui ne peut être utilisée que sous anonymat; il ne résisterait pas à un examen minutieux autrement.

Le critique n ° 2 travaille dans mon domaine mais ne semble pas avoir lu sur mon espèce sujet depuis les années 1970. Le critique n ° 2 est un expert en évolution humaine mais affirme que ma déclaration sur les humains modernes étant des bipèdes obligés (des animaux dont l’anatomie les oblige à marcher principalement debout plutôt qu’à quatre pattes) est incorrecte (?!).

Le critique n ° 2 produit d’autres moyens ahurissants d’éviscérer la proposition – par exemple, en déclarant que j’ai tort de dire que la bipédie est une caractéristique déterminante du clade hominin. À présent, je suis sérieusement inquiet, en tant que professeur de l’évolution humaine à l’université, il me semble que certains des faits les plus fondamentaux sont totalement faux! Je revérifie ma proposition: cette phrase était une citation de Darwin. La proposition devait être courte, mais l’examinateur n ° 2 souhaite une analyse documentaire plus longue et plus de citations (de leur travail?). Ils font quelques commentaires supplémentaires tangentiels au cœur du projet mais ne fournissent aucun commentaire sur mes analyses ou hypothèses proposées et… rejettent. Soupir.

Après avoir lu cet avis, ma première pensée a été: « Je ne passerai pas de temps à écrire une autre application de sitôt. » Et je connais de nombreux étudiants et collègues qui y ont réfléchi et en ont conclu. Mais je veux que nous révisions et soumettions à nouveau après un tel traitement, et j’appelle à une action réformatrice. Nous avons besoin de processus d’évaluation par les pairs qui donnent des évaluations précises et constructives et qui apprécient l’immense effort qu’il faut pour développer de nouvelles idées qui produisent de nouvelles sciences.

Les universitaires établis, moins sujets aux pressions, devraient être encouragés à révéler leur identité, tandis que l’anonymat des jeunes scientifiques devrait rester une option pour assurer l’équilibre des pouvoirs. Un plus grand nombre de médias rendant public l’ensemble du processus d’examen parallèlement à l’article publié, y compris les communications avec les rédacteurs en chef, les commentaires combinés des examinateurs et les lettres de réfutation maximiseraient la transparence. La signature des évaluations, qu’il s’agisse de manuscrits ou de subventions, pourrait aider à améliorer la qualité du processus d’examen par les pairs et contribuer à mettre fin à la pêche à la traîne contraire à l’éthique qui tronque ou nuit aux carrières.