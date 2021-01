L’élimination serait jouée dans un concours de 10 points, donc l’équipe perdante devrait voir trois de ses coéquipiers s’affronter pour se sauver (Photo: Twitter / Exatlón Mx)

À la dix-huitième semaine du concours Heroes and Titans est arrivé à nouveau à la célèbre Battle for Survival, dans laquelle la couleur et le nom du prochain éliminé de la compétition seraient définis.

A cette occasion, les équipes se sont affrontées dans le circuit de tino et définition de l’Exatlón. L’élimination serait jouée dans un concours de 10 points, L’équipe perdante devrait donc voir trois de ses coéquipiers s’affronter pour se sauver.

La première partie de la compétition a été prise par les rouges, qui ont positionné marquez six points sur deux Heroes en première mi-temps. Le tournage de la zone de définition, la plus complexe du circuit, consistait à accrocher 5 boleadoras au milieu des triangles.

Bien que les Heroes aient tenté de revenir comme dans les premières semaines de l’Exatlon, c’était impossible et le tableau de bord a fini par toucher trois concurrents bleus. Les Titans ont donc réussi à rester ensemble pendant une autre semaine.

C’est alors que le pilote Antonio Rosique a annoncé que Samara Alcalá et Cecilia Álvarez il faudrait aller à l’élimination pour être ceux avec le score le plus bas de l’équipe. Plus tard, Casandra Ascencio, le basketteur avec le plus haut niveau de la compétition a annoncé que Valery Carranza, le joueur de tochito pourrait être le troisième éliminé.

Wushu a concouru pour sauver sa place à Exatlón 2020 (Photo: Twitter / Exatlón Mx)

Les héros sont apparus pour l’élimination, où les trois athlètes ont mené une bataille acharnée. Cependant, la destination était déjà écrite et il fallait dire adieu aux plages de la République Dominicaine.

Après une bataille de force et de grande habileté pour lancer les pièces et marquer des points, le score s’est terminé comme suit. Cecilia Álvarez était en tête du tableau avec 4 points, Samara Alcalá avait 3 points et, par conséquent, Valery Carranza a été éliminé cette semaine de l’Exatlón México 2020. La bataille finale qui a décidé du résultat a été avec Samara et Valery.

La bataille a été intense et l’usure de toute la compétition a fini par faire des ravages sur la joueuse de tochito, qui s’est ouverte et a avoué à ses coéquipiers qu’elle «n’en pouvait plus». Elle a déclaré qu’elle avait «bloqué et ne faisait pas de son mieux dans la compétition».

Bien que les Heroes aient tenté de revenir comme dans les premières semaines de l’Exatlon, c’était impossible et le score a fini par toucher trois concurrents bleus (Photo: Twitter / Exatlon Mexico)

La nostalgie et la tristesse ont envahi l’ensemble de combat Exatlón 2020, car les membres de l’équipe bleue n’ont pas caché leurs larmes pour la défaite de Valery Carranza, l’un des athlètes les plus aimés de la compétition.

Antonio Rosique, l’un des conteurs les plus explosifs et émouvants de TV Azteca, a renvoyé Valery et a reconnu son dévouement, sa passion et son talent dès le début de la compétition. De son côté, Valery Carranza, a quitté la compétition en remerciant ses coéquipiers pour tout l’amour et le soutien qu’il a reçus. «Nous sommes une grande famille», a-t-il conclu.

