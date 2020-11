Les femmes des deux équipes étaient en danger (Photo: Twitter / @ ExatlonMx)

Au cours de la semaine 13 du concours, l’équipe bleue des héros Il venait de subir la perte importante du pratiquant de parkour, Ernesto Cázares; cependant, ils ont réussi à gagner la première des deux batailles pour la survie avec un très bon avantage.

Les Titans, cependant, ont réussi à s’emparer de la forteresse pendant la semaine et ont envoyé les héros au camp. Cette fois, les femmes des deux équipes risquaient d’être éliminées

En remportant la première bataille de Survival, les Bleus ont réussi à envoyer Carolina Mendoza, plongeuse mexicaine, à l’élimination.

Cette fois, le lieu où les équipes se sont rencontrées était une version renouvelée et plus exigeante du célèbre circuit End of the World. Dans la première moitié du concours, les bleus ont été placés 4-3 sur les rouges. Cependant, la gymnaste David Juárez «La Bestia» a eu un doigt cassé lors de sa première course.

Mariana Ugalde a dû dire au revoir à ses coéquipières, surtout que les adieux ont été difficiles pour Aristeo Cázares (Photo: Twitter / @ ExatlonMx)

Ce sont les héros qui ont réussi à atteindre 10 points. Pour la première fois dans l’histoire de cette édition de l’Exatlón, trois femmes de Titans sont allées au duel d’élimination. Joueur de badminton Mariana Ugalde a été le deuxième à relever le défi d’être la prochaine personne ayant obtenu le moins de points de la compétition.

Finalement, l’équipe rouge a décidé que c’était Carmelita Correa est la troisième à participer à la bataille pour la permanence. Les trois Titans se sont affrontés sur le circuit de tyrolienne.

Après avoir disputé plusieurs tours, c’est la joueuse de badminton qui a perdu ses cinq vies. Malgré le fait qu’il y avait deux médailles transférables dans l’équipe, aucun des joueurs qui la possédait ne l’a décernée à son partenaire.

Ainsi, Mariana Ugalde a dû dire au revoir à ses compagnonsEn particulier, les adieux ont été difficiles pour Aristeo Cázares, qui a assuré que le Bamintonista était un soutien très important pendant la compétition.

Depuis l’arrivée de Mary, elle a été mon soutien. Ça n’a pas été l’un de mes soutiens, ça a été mon soutien ici à l’intérieur

(Photo: Twitter / @ ExatlonMx)

L’ancien membre des Titanes a prononcé quelques mots pour son départ:

Aujourd’hui est une journée très difficile pour moi. Honnêtement quand je me suis levé, je n’avais pas l’impression que ça allait être mon dernier jour dans cette aventure (…) Tous les gens que je connais, l’équipe a beaucoup appris et je garde tout ça et maintenant je pense que tout se passe pour une raison. Peut-être qu’il y a quelque chose au Mexique qui m’attend

La semaine dernière, Ernesto Cázares, le frère d’Aristeo, a été éliminé après une compétition serrée dans le circuit du pipeline. Le départ de ce participant a été particulièrement difficile pour l’équipe bleue car, non seulement il était parmi les premiers à entrer à Exatlon, mais il était aussi “Le cœur de l’équipe”, comme l’appelaient ses propres coéquipiers.

Les héros ont embrassé Ernesto, qui a remporté le premier concours Exatlón México qui a eu lieu dans l’histoire. Même le chauffeur Antonio Rosique lui-même a versé quelques larmes. Comme à chaque adieu, celui qui a été éliminé cette semaine a donné quelques mots avant de quitter les plages du Costa Rica où se déroule la télé-réalité.

“Tout comme j’avais l’intention de gagner le premier, j’ai aussi l’esprit de perdre et je sais que je suis allé avec l’un des plus grands (…) pour moi, c’est un honneur de partir de cette façon”, a déclaré Cázares

PLUS SUR CE SUJET:

Ernesto Cázares, “le champion du Mexique”, a été éliminé de l’Exatlón 2020: c’était son émouvant adieu

Exatlón 2020: un nouvel au revoir pour les Titanes et le premier risque d’élimination pour Ernesto Cázares

C’était le “mariage colossal” entre Pato Araujo et Zudikey Rodríguez à Exatlón

Exatlón 2020: Gloria Murillo a été la deuxième femme éliminée des Titanes, après la victoire surprise de Héroes