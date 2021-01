Hernán Crespo a célébré la Coupe d’Amérique du Sud avec sa famille

Le jalon historique qu’il a atteint Défense et justice Il a de nombreux managers qui doivent être mis en valeur. Mais d’un côté de la cour, la figure de Hernan Crespo Non seulement il a joué un rôle clé dans la partie tactique, mais il a également été tuteur pour la jeune équipe du Falcon. Valdanito avait besoin d’un diplôme pour s’établir en tant que directeur technique chez Argentine et a remporté le Coupe d’Amérique du Sud avec un club qui n’avait pas de trophées dans leurs vitrines.

Dès le match contre Lanús dans le Mario Alberto Kempes, l’ancien attaquant de Plaque de rivière Il n’a pas hésité et est allé chercher sa famille qui était derrière les bancs de remplacement pour leur faire un câlin émotionnel. Pendant le moment intime, il y avait des larmes d’émotion et de bonheur à un moment si important pour Hernán. Cordoue était accompagnée de Nicole (16), Sofía (14) et Martina (5), qu’il a gardées à l’écart pendant la quarantaine puisqu’elles vivent en Italie.

“Le pire c’est la douleur de ne pas savoir quand je reverrai mes filles. Aujourd’hui, je vis avec ça. En plus de l’angoisse d’être absent. C’est un sujet dont nous discutons beaucoup avec eux. Vous devez vivre avec vos cicatrices pour ce que vous avez choisi. Pour ce que vous aimez. Mais aujourd’hui cela me cause encore plus de peine de ne pas savoir quand les retrouvailles auront lieu. Peut-être qu’une autre année peut s’écouler sans que je les voie. Je ne sais pas … Parce que tout à coup ça commence à marcher, merci mon Dieu. Et l’espace aérien? Quand puis-je aller en Italie? Ce n’est pas que vous iriez à n’importe quel endroit, mais à un foyer majeur de la maladie … Je ne sais pas combien de temps il nous faudra pour être libres comme avant », a déclaré Crespo Infobae lors d’un entretien qui a eu lieu en mai 2020. D’ici là, j’ai accumulé un mois sans les voir et les doutes sur les restrictions mondiales se sont accrus.

Il a commencé sa carrière comme entraîneur dans le bas Parme Calcio 1913, club dans lequel il est une idole où il a remporté le Coupe d’Italie 1998/99 et la UEFA Europa League de la même saison sur une liste de stars. L’équipe italienne a fait confiance à Valdanito et lui a donné l’opportunité de mener la catégorie U19 à la mi-2014.

Crespo avec le titre et un grand sourire (Photo: .)

Un an plus tard, il a eu sa chance aux commandes de la Modène dans la Série B de Italie où il a commencé à capturer un 4-3-3 qui allait devenir sa position préférée du moment, mais qui ne lui donnerait pas les résultats escomptés, quittant le club huit mois plus tard. Dès lors, Crespo a commencé à aspirer à devenir entraîneur à Argentine jusqu’à ce que Banfield vous a ouvert ses portes en 2019.

Encore une fois, la campagne de l’ancien attaquant n’était pas la meilleure aux commandes de l’exercice et, huit mois après son entrée en fonction, il a démissionné. Peu de temps après, Mariano Soso à gauche de Défense et justice et Hernán est monté sur le Falcon. Là, il a fait face à la création de l’équipe d’une manière différente et a changé son style de jeu pour quelque chose de plus similaire à ce que l’équipe avait déjà joué. Florencio Varela ça fait longtemps.

Groupe partagé G du Copa Libertadores 2020 avec Les saints (finaliste), dauphin et Olympie. Bien qu’il ne puisse pas répondre aux attentes, terminant troisième de la zone et tombant au Sud américain. Laissé sur le chemin de Sportivo Luqueño, Vasco de Gama, baie, Royaume de Coquimbo et Lanús en finale pour obtenir la première étoile de l’histoire du club.

Crespo est passé du statut de directeur technique controversé et avec plusieurs doutes autour de lui, à celui qui semble avoir solidifié son idée qui sonnera sûrement dans les grandes équipes à l’avenir. De plus, il a déclaré à plusieurs reprises que son rêve est de diriger rivière… Qui sait quand l’opportunité de retourner dans le club qui lui a donné naissance peut tomber.

Crespo avec ses filles en avant-première de la finale (Photo: CONMEBOL Sudamericana)

