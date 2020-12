(Ajouter des détails, des citations et du contexte)

Par Devika Krishna Kumar et Stefanie Eschenbacher

NEW YORK / MEXICO CITY, 11 décembre (.) – Le Mexique clôture ses achats pour l’édition 2021 d’un programme de couverture pétrolière qui sécurise ses revenus grâce aux ventes de brut, ont déclaré des sources proches de la transaction après un an. particulièrement difficile.

Les négociations pour acquérir la plupart des contrats financiers qui protègent le Mexique contre la baisse des prix du pétrole ont déjà été conclues ou sont en voie d’achèvement, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question et trois sources de marché qui surveillent les volumes et les flux de ces derniers. contrats.

Le ministère mexicain des Finances a refusé de commenter.

La couverture est cruciale pour la deuxième économie d’Amérique latine, qui risque toujours de voir sa cote de crédit déclassée. Avec des prix du pétrole inférieurs au niveau couvert pendant la majeure partie de cette année, cela rapportera presque certainement un paiement important en 2020, une bouée de sauvetage pour un pays en profonde récession.

Cependant, la volatilité exceptionnelle du marché a compliqué les négociations délicates avec les banques de Wall Street et Big Oil et a augmenté le prix des options que le pays achète pour protéger les recettes d’exportation de pétrole pour 2021.

“La volatilité de cette année était énorme”, a déclaré Raúl González, qui a travaillé au ministère mexicain des Finances au cours des premiers mois de l’administration actuelle et enseigne maintenant l’économie à l’Université Tec de Monterrey.

“Je pense que les couvertures sont nécessaires. Elles génèrent de la certitude face aux problèmes de finances publiques et budgétaires. Elles sont très coûteuses, mais elles ont généré des bénéfices, les couvertures empêchent la perte de qualité d’investissement en garantissant la solvabilité”, at-il déclaré.

Bien que la couverture s’étend du 1er décembre de cette année au 30 novembre 2021 et que le volume des opérations ait diminué ces derniers jours, le Mexique “pourrait encore avoir plus à couvrir” d’ici 2021, a déclaré une source du marché. avec des connaissances en la matière.

L’expert consulté a justifié sa conclusion en ce que les montants des transactions ont été inférieurs à la normale jusqu’à présent cette année pour les transactions compatibles avec la couverture mexicaine.

Une autre explication possible de la baisse des volumes: les banquiers et les responsables ont déclaré à . plus tôt cette année qu’ils s’attendaient à une couverture plus réduite d’ici 2021 en raison du coût plus élevé des options achetées par le Mexique dans le passé.

Le Mexique peut continuer à négocier des échanges et à coupler la couverture même après le début le 1er décembre, ont indiqué les sources, bien que le pays soit normalement prêt le dernier mois de l’année civile.

Le pétrole brut de référence international Brent est passé au-dessus de 50 dollars le baril, rebondissant par rapport aux creux atteints plus tôt cette année, et pourrait fournir au Mexique l’occasion de garantir des ventes à des prix plus élevés, ont indiqué des sources. .

Les transactions hautement secrètes sont généralement effectuées par tranches et ne couvrent que des parties de l’année, comme le montrent les informations relatives aux précédents programmes de couverture pétrolière obtenus par . via une demande d’accès aux informations gouvernementales en vertu des lois sur la transparence. (Reportage de Devika Krishna Kumar à New York et Stefanie Eschenbacher à Mexico; Traduit par Noé Torres. Édité par Sharay Angulo)