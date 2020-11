La Bureau du procureur de San Isidro enquête sur la mort de Maradona comme une possible «mort injustifiée» et pour le moment axé sur la collecte d’informations auprès les déclarations des filles de la star (Dalma, Gianinna et Jana) et les raids sur Leopoldo Luque, le médecin qui a opéré Diego pour un hématome à la tête et qui, en raison de leur relation, surveillait son état de santé depuis quatre ans.

Dans votre déclaration, à laquelle Infobae pouvait y avoir accès, les héritières de l’ancien capitaine de la Sélection désignèrent Luque comme le médecin de référence. «Nous l’avons vu très enflé. Cela a retenu notre attention. Surtout le ventre et les paupières », est l’une des phrases qui composent le fichier. «Ils nous ont promis la détention à domicile mais ce n’était pas le cas» est une autre des phrases qui a fait du bruit.

Ce média a également accédé à des captures du groupe WhatsApp que la famille avait armé avec le psychologue et le psychiatre pour le suivi minute par minute de Pelusa après son transfert à la propriété d’El Tigre. Deux problèmes peuvent y être observés. Dans une, Dalma souligne que Luque est le «neurochirurgien» de Diego et qu’il a besoin d’un «médecin clinicien». Le chat date du 10 novembre. Et là-dedans, il dit: «Je vais enquêter».

La psychiatre Agustina Cosachov propose une “amie collègue” qui est également toxicologue, mais dans la conversation la balle reste du côté de la famille, qui préfère chercher quelqu’un en qui elle a confiance.

Le psychologue participe à la même capture.

LES CHATS DE LA FAMILLE MARADONA AVEC L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE QUI L’ONT TRAITÉE

Actualités en développement …