Dans un espace de stockage de la commune de Béccar il y a un trésor caché et en garde à vue, qui appartenait à Diego Maradona. Les objets et marchandises qui habitent le conteneur n’ont pas de prix. Ils ont voyagé de Dubaï à Buenos Aires après que la star ait cessé de diriger le Fujairah FC. Et ils représentent le rêve de tout fan de football. Infobae eu accès à l’inventaire et chaque vêtement, boule ou meuble a une histoire ou une valeur sentimentale qui dépasse même la valeur matérielle déjà onéreuse.

En effet, lorsque les Dix ont quitté définitivement Dubaï (après la Coupe du monde 2018 en Russie), son entourage a fait un inventaire de tout ce qui restait aux Émirats arabes unis. Immédiatement après, les objets ont été déplacés à bord d’un conteneur. Les voitures restent en Asie, étant donné que pour leur transfert, il était nécessaire de les désarmer puis de les assembler sur le sol argentin. Le coût de l’opération était encore plus cher que la valeur des véhicules. Il s’agit d’un Rolls Royce Ghost, estimé à 300 000 euros, et un BMW i8, au prix de 145000.

Le reste, après l’escale à la douane, est resté gardé dans l’entrepôt Unibox, au nord. Pelusa était très jaloux de ses objets, dont beaucoup étaient des cadeaux de personnalités différentes ou des cheikhs. C’est pourquoi, après la mort de Maradona, son avocat Matías Morla a convoqué un bureau de notaire pour les authentifier et le conteneur a été emballé et est resté en garde à vue jusqu’à ce que la procédure judiciaire de l’héritage commence.

Selon l’inventaire, il y a environ 200 objets dans le conteneur. «Dans la plupart des cas, il est impossible de calculer leur coût. Combien un collectionneur paierait-il, par exemple, pour une chemise Hristo Stoichkov Barcelona dédiée à Diego? “, comptez ceux qui ont eu accès au trésor.

Parmi les produits, il y a une lettre écrite et signée par Fidel Castro. OU la guitare avec laquelle Andrés Calamaro a composé sa chanson, celui qui dit “Maradona n’est pas n’importe qui, c’est un homme attaché à un ballon de cuir, il a le don céleste de très bien traiter le ballon, c’est un guerrier …”. Ou un ballon de platine que la FIFA a offert aux légendes du football.

Lettre de Fidel Castro, que Diego a envoyée pour encadrer

Il y a aussi des boules de toutes les couleurs, de Naples, Boca et Barcelone. Il y a une veste Xeneize signée et dédiée sur tout le campus. Deux maillots Kun Agüero de Manchester City spécialement paraphés pour son ancien beau-père, un de Tottenham avec l’aimable autorisation de Harry Kane. Un autre membre de l’équipe brésilienne, un cadeau de Ronaldo Nazario, et un autre envoyé par Lula Da Silva. Aussi les fauteuils qu’il avait dans son manoir à Dubaï, un cadeau des cheikhs.

Et il y a aussi des vêtements Maradona qu’il a utilisés à des moments emblématiques de sa vie. Costumes avec lesquels il a assisté à des cérémonies de remise de prix. Le pyjama imprimé animal avec lequel il a fêté son anniversaire en 2016, une veste avec sa silhouette au dos et le numéro 10; chemises et t-shirts uniques. Par cas, un avec son visage et la légende “Je n’ai jamais menti, zéro corruption”. Et un autre estampillé de son image et de celle de Benjamin, son petit-fils, fils de Gianinna et Sergio Agüero.

D’autres curiosités cachées dans le conteneur? Des bottines que différentes stars du sport lui ont données, un maillot de Lionne signé par toute l’équipe de hockey sur gazon et la plaque que la FIFA lui a donnée lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, dans laquelle de sa boîte il était presque aussi protagoniste en équipe nationale.

Le conteneur est juste un endroit où résident les trésors de Diego. Il y a la même chose dans la maison de la communauté fermée de Campos de Roca, à Brandsen. Et peu de choses ont conduit à la propriété d’El Tigre où il est décédé. Chacun d’eux peut être évalué, bien sûr. Mais la vraie valeur est fixée par le cœur.

LES IMAGES D’INVENTAIRE

T-shirts, vêtements et fauteuils qu’il avait dans son manoir à Dubaï Plus de vêtements et le pyjama à imprimé animal qu’elle portait pour son anniversaire 2016 Plaque que la FIFA lui a remise lors de la Coupe du monde 2018 en Russie Maillot Leonas, Boca et Montpellier, champion de France 2011, signé par les équipes respectives Costumes que vous avez utilisés lors de différents événements Plus de vêtements: une chemise avec l’image d’Hugo Chávez et une veste avec sa silhouette estampillée dans le dos se démarquent Deux maillots City, gracieuseté de Kun Agüero et un de Yaya Touré Bottines, t-shirts, foulards … Des éléments idéaux pour un musée Chemises que vous avez utilisées lors de vos visites au Venezuela Chaussures portées par les Dix à Dubaï

PLUS SUR CE SUJET:

L’autre «but du siècle» de Diego Maradona: l’œuvre d’art née de la colère

Didier Drogba a dédié une lettre d’amour à Maradona: “C’est la fin de mon football”

C’est la maison où est mort Maradona