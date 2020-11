Par Nelson Acosta

LA HAVANE, 20 novembre (.) – L’arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis pourrait faciliter un éventuel redémarrage des négociations de paix entre l’Armée de libération nationale (ELN) et le gouvernement du président colombien Iván Duque, a-t-il déclaré vendredi un chef du groupe rebelle à La Havane.

L’ELN, la plus grande guérilla active de Colombie, et le gouvernement de la droite Duque maintiennent les pourparlers gelés pour rechercher une paix négociée dans le pays sud-américain qui met fin à un affrontement historique qui a fait plus de 260000 morts et des millions de déplacés.

“Biden veut le respect des États-Unis, nous voulons un bon voisin (les États-Unis) qui nous respecte”, a déclaré Pablo Beltrán, chef de la délégation de l’ELN pour les pourparlers de paix qui reste à La Havane dans l’attente d’une éventuelle réouverture de la les conversations.

En mai 2018 et sous le gouvernement de l’ancien président Juan Manuel Santos, La Havane a remplacé l’Équateur comme lieu des négociations qui ont pour précédent l’accord de paix signé en 2016 avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

“Je l’espère”, a répondu Beltrán directement à une question de savoir s’il pense que Biden pourrait trouver de nouvelles formules pour la reprise des dialogues.

Beltrán, 66 ans, a critiqué l’ancien président colombien Álvaro Uribe, affirmant que «sa position la plus amère contre la paix est en déclin (et) son grand soutien était Trump et Trump à gauche».

Duque a refusé d’entamer des négociations avec l’ELN et exige que le groupe rebelle, qui compte environ 2000 combattants, suspende les enlèvements, le recrutement de mineurs, plante des mines antipersonnel, libère les otages et mette fin aux attaques contre Infrastructure.

L’ELN, fondée en 1964 et considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, a rejeté les demandes du gouvernement et refuse de s’y conformer.

Duque a annulé une éventuelle négociation avec l’ELN après un attentat à la voiture piégée contre une académie de police de Bogotá en janvier 2019, qui a fait 22 cadets morts.

Cependant, l’ELN estime que les pourparlers avec Duque peuvent reprendre. “Je pense qu’il n’est pas fermé car toujours une contribution à la paix, ouvrant un tronçon de route, sera le meilleur pour la Colombie et je ne crois pas qu’en Colombie il y ait un politicien qui ne veuille pas faire ça. Je ne pense pas que Duque soit l’exception” Dit Beltrán.

“Chaque gouvernement cherche à marquer la question de la paix (…) et je vois la possibilité de reprendre les pourparlers avant la fin de 2021”, a dit lentement le commandant rebelle.

