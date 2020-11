Le genou d’Ángel Romero à Exequiel Palacios (Infobae)

Mauvaise nouvelle pour Palais Exequiel, Lionel Scaloni et l’équipe nationale argentine. Le milieu de terrain a subi un fracture de la colonne vertébrale produit du genou que l’attaquant paraguayen, Ángel Romero, lui a donné lors du match d’hier soir à Bombonera pour les éliminatoires sud-américains.

Palacios a dû quitter le terrain de jeu avant la première demi-heure du match au cours de laquelle l’Argentine a égalé le Paraguay 1 à 1. Après le coup dur que lui a infligé Romero, une blessure grave a été présumée qui a été confirmée tôt ce matin. par l’Association argentine de football (AFA) elle-même.

Ils ont couru 28 minutes de la première mi-temps lorsque l’ancien milieu de terrain de River a sauté et a dirigé un ballon qui, au mauvais moment, Ángel Romero est allé se disputer. L’attaquant de San Lorenzo Il est arrivé en retard et a frappé l’homme de Palacios avec ses genoux, qui a fini par s’allonger et visiblement endolori, au point qu’il a dû être remplacé par Giovani Lo Celso et emmené dans la voiture blessée au banc des remplaçants.

“Le joueur a subi un traumatisme direct à la région lombaire paravertébrale gauche, vérifiant une fracture des processus transverses de la colonne lombaire”, a rapporté l’AFA. Pour l’instant, Exequiel Palacios continuera d’être hospitalisé “pour contrôler son évolution”.

Nouvelles en développement …