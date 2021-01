Renseignez-vous sur les principales exigences dont vous avez besoin pour obtenir la citoyenneté selon le projet de loi sur l’immigration du président Joe Biden La réforme de l’immigration de Biden comprend un chemin vers la citoyenneté pour environ 11 millions d’immigrants sans papiers La dernière réforme de l’immigration américaine sous la présidence de Ronald Reagan a accordé des “ cartes vertes ” à environ 2,7 millions d’immigrants

Hier, le président Joe Biden a signé ses premiers décrets sur l’immigration, remplissant ainsi sa promesse électorale de présenter un projet de loi complet sur l’immigration lors de son premier jour en fonction, qui comprend un chemin vers la citoyenneté dans huit ans pour environ 11 millions d’euros. d’immigrants sans papiers dans le pays.

La réforme de l’immigration de Biden augmente également les ressources pour le contrôle des frontières et aide l’Amérique centrale à faire face aux causes de la migration, a rapporté l’agence Efe.

Voici les trois principales exigences que vous devez remplir pour postuler à la réforme de l’immigration de Biden:

Être entré dans le pays avant le 1er janvier 2021 et avoir un séjour démontrable dans le pays d’au moins cinq ans. Pour éviter un afflux d’immigrants, le projet de loi précise que cette mesure toucherait les immigrants «physiquement présents aux États-Unis au plus tard le 1er janvier 2021».N’ont pas de casier judiciaireAvoir payé des impôts. Le secrétaire à la Sécurité nationale, Alejandro Mayorkas, a déclaré que la citoyenneté serait accordée aux «individus qui ont contribué à nos communautés et à la prospérité économique de la nation».

L’initiative, qui doit recevoir l’approbation des deux chambres législatives, dominées par les démocrates, vise à administrer et à protéger la frontière de manière «responsable», à garder «les familles et les communautés en sécurité et à mieux gérer les migrations dans tout l’hémisphère», a-t-il déclaré. une déclaration.

S’il est approuvé, le projet législatif de Biden représenterait la plus grande réforme de l’immigration depuis le gouvernement du républicain Ronald Reagan (1981-1989), qui a légalisé près de trois millions d’immigrants sans papiers en 1986.

«La loi de Reagan a accordé des cartes de résident à environ 2,7 millions d’immigrants, dont environ 1 million de travailleurs agricoles. Il s’agit du plus grand programme de légalisation de l’histoire des États-Unis », a déclaré Dan Moffett, un expert en immigration, faisant référence à l’IRCA.

Malgré l’ampleur de la prestation, comme l’explique l’analyste dans des déclarations envoyées à Efe, “elle laissait encore intactes au moins 2 millions d’immigrants non autorisés” à l’époque.

Il existe plusieurs similitudes entre les deux réformes. Celle qui ressort le plus est la soi-disant «légalisation» de la réforme Reagan qui a permis «à certains, mais pas à tous les étrangers sans papiers, qui vivaient et travaillaient alors aux États-Unis, de régulariser leur statut».

Cela leur a également permis «d’entamer un long processus pour obtenir une résidence temporaire et éventuellement, s’ils décidaient de continuer, d’obtenir la résidence permanente et la citoyenneté».

Pour sa part, la réforme de l’immigration de Biden accorderait aux sans-papiers qui ont vécu jusqu’au 1er janvier 2021 sans statut juridique, un parcours de cinq ans vers un statut juridique temporaire ou une carte de résidence permanente.

Une fois ce point atteint, ils devront attendre encore trois ans avant d’être naturalisés s’ils décident de demander la citoyenneté, a déclaré AP.

Quatre ans après la main ferme du président sortant Donald Trump contre les immigrants, l’équipe de transition de Biden a annoncé les détails du projet de loi que le démocrate a envoyé au Congrès mercredi dans le cadre de son engagement à «moderniser» le système. de l’immigration, appelée «United States Citizenship Act of 2021».

Le sénateur démocrate Bob Menendez a annoncé mercredi qu’il dirigera l’effort législatif à la Chambre haute pour l’approbation de ce projet de loi et le présentera à ses collègues pour parvenir à un système d’immigration «juste, humain et fonctionnel», a rapporté Efe.

«Les quatre dernières années ont été traumatisantes pour les communautés d’immigrants qui ont subi des attaques incessantes de l’administration Trump. Aujourd’hui, nous tournons la page sur ce sombre chapitre de notre histoire et commençons le dur travail de réparation des dégâts et de reconstruction d’une meilleure union qui reflète les valeurs de notre nation », a-t-il déclaré.

Et il a une mission compliquée de convaincre au moins 10 sénateurs républicains d’aller de l’avant, car le soutien d’au moins 60 est nécessaire et la chambre basse est divisée en 50 membres du Congrès de chaque parti.

À la chambre basse, le projet de loi sera parrainé par la membre du Congrès hispanique Linda Sánchez, qui a déclaré dans un tweet que trop de choses ont été attendues pour cette réforme, donc elle n’envisage pas de perdre du temps à «se mettre au travail» pour l’obtenir.

