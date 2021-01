Quelque 300 Honduriens sont partis ce jeudi pour les États-Unis, anticipant une énorme caravane de migrants appelée vendredi, à la recherche de meilleures conditions de vie et avec l’espoir que le prochain président, Joe Biden, les accueillera.

Les Honduriens se sont rassemblés mercredi soir au siège des transports à San Pedro Sula, la deuxième ville du pays, à 180 km au nord de Tegucigalpa.

Bien qu’ils aient tenté de partir à ce moment-là, la police a bloqué leurs tentatives en raison du couvre-feu qui régit le pays de 21 heures à 5 heures du matin pour restreindre les déplacements en raison de la pandémie de covid-19.

Aux premières lueurs du jour, les membres de la caravane ont entamé la marche ce jeudi vers la frontière avec le Guatemala en passant par le col de Corinto, à environ 100 km du terminal de transport.

Ils doivent passer par le Guatemala et le Mexique. Certains groupes arboraient le drapeau hondurien et la plupart étaient munis de masques, nécessaires à titre préventif.

Selon l’appel qui devient viral sur les réseaux sociaux, quelque 3000 personnes devraient se retrouver jeudi soir à la gare routière de San Pedro Sula.

De là, ils prévoient de partir à l’aube vendredi, soit par Corinto, soit par Agua Caliente, l’autre point frontière avec le Guatemala, ce qui signifie un trajet de 260 km.

Les migrants justifient l’exode dans l’extrême pauvreté et le manque d’emploi, la violence des gangs et des trafiquants de drogue dans leur pays et la crise provoquée par le passage de deux ouragans en novembre.

-Un voyage “mortel” –

Ils espèrent également que Biden, qui assume la présidence des États-Unis le 20 janvier, sera plus flexible avec les réglementations en matière d’immigration que son prédécesseur Donald Trump, une possibilité qui a déjà été rejetée par Washington.

“Ne perdez pas votre temps et votre argent et ne mettez pas en danger votre sécurité et votre santé”, a recommandé le commissaire par intérim du CBP (Customs and Border Protection) des États-Unis, Mark A. Morgan, dans un communiqué. C’est un voyage «mortel», a-t-il souligné.

Dans les groupes WhatsApp où plusieurs participants se sont liés, des opinions sont échangées, des encouragements sont donnés et des photos de leurs mouvements sont partagées, en direction du point de rencontre marqué.

«Voilà tous les gens, déjà arrivés au grand centre métropolitain» des bus, le point de rencontre, a déclaré l’un des membres. Il est suggéré d’apporter de l’eau, de porter des chaussures confortables et même de porter une chemise blanche. Certains demandent s’ils peuvent voyager sans papiers ou sans preuve de covid-19.

Pendant ce temps, la police hondurienne a distribué environ 7 000 agents, pour protéger la sécurité de leurs compatriotes à la frontière avec le Guatemala.

“Le crime organisé fait la promotion des caravanes. Il est triste de voir des familles se déplacer dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie et de s’exposer à tomber entre les mains de ces criminels”, a déclaré le chef de la police Julián Hernández aux journalistes.

-Guatemala en alerte-

De son côté, le Guatemala a décrété jeudi un “état de prévention” dans sept de ses départements, ce qui lui permet même de dissoudre les agglomérations publiques “par la force”, compte tenu de l’arrivée imminente de la caravane.

L’accord, publié au journal officiel, explique que ces régions pourraient être affectées dans «l’ordre, la gouvernabilité et la sécurité des habitants, en vertu du fait que des personnes et des groupes de personnes peuvent mettre la vie, la liberté, justice, santé et paix “.

La mesure couvre les départements d’Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén et Santa Rosa, dans tout le pays, où la caravane devrait transiter.

Il “ordonne également aux forces de sécurité de dissoudre par la force toutes sortes de réunions, groupes ou manifestations publiques qui ont lieu sans autorisation appropriée”.

Entre-temps, le gouvernement mexicain a déjà annoncé qu ‘”il ne promeut ni n’autorise l’entrée irrégulière de caravanes de migrants, et continuera à agir conformément à sa loi sur l’immigration et aux protocoles sanitaires établis”.

Plus d’une douzaine de caravanes ont quitté le Honduras depuis octobre 2018, mais sont entrées en collision avec le mur et les déploiements de milliers de gardes-frontières et militaires ordonnés par le président Trump à la frontière sud avec le Mexique.

Le Guatemala, le Mexique et le Honduras ont signé un accord connu sous le nom de «tiers pays sûr» avec l’administration Trump, dans lequel ils acceptent de collaborer avec les États-Unis pour arrêter les flux migratoires en provenance du sud du continent.

