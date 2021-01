GENÈVE (AP) – Un comité d’experts mandaté par l’Organisation mondiale de la santé a critiqué la Chine et d’autres pays pour n’avoir pas pris de mesures pour enrayer l’épidémie initiale de coronavirus plus tôt et s’est demandé si l’agence des Nations Unies pour la santé aurait dû l’appeler pandémie avant.

Dans un rapport publié lundi, le comité, dirigé par l’ancien président libérien Ellen Johnson Sirleaf et l’ancien Premier ministre néo-zélandais Helen Clark, a déclaré que des occasions avaient été «manquées de mettre en œuvre des mesures de santé publique de base dès que possible» et que le Les autorités chinoises auraient pu appliquer leurs mesures “avec plus de force” en janvier, peu de temps après que le coronavirus a commencé à toucher des groupes de personnes.

“La réalité est que seule une minorité de pays a tiré le meilleur parti des informations disponibles pour répondre aux preuves d’une pandémie émergente”, a déclaré le groupe.

Les experts se sont également demandé pourquoi l’OMS n’avait pas déclaré plus tôt une urgence de santé publique mondiale. L’agence a convoqué son comité d’urgence le 22 janvier, mais n’a qualifié ce qui se passait comme une urgence internationale qu’une semaine plus tard. À l’époque, l’OMS avait noté que son comité d’experts était divisé sur la déclaration.

“Une autre question est de savoir si cela aurait aidé si l’OMS avait utilisé le mot pandémie plus tôt qu’elle ne l’a fait”, a ajouté le comité.

L’OMS n’a décrit l’épidémie de COVID-19 comme une pandémie que le 11 mars, des semaines après que le virus a commencé à générer des sources de contagion sur plusieurs continents.