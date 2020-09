Dans l’océan Pacifique occidental se trouve la petite île de Minami-tori-shima, le territoire le plus à l’est du Japon. Le grain triangulaire ne couvre qu’un mile carré et, en raison d’un étrange périmètre en forme de mur, la majeure partie de l’île est étrangement sous le niveau de la mer. Il n’y a pas grand-chose à part une piste d’atterrissage et une station météorologique japonaise. La terre la plus proche est à plus de 1 000 kilomètres.

Pourtant, malgré ses qualités peu propices, l’île est la clé de quelque chose d’extraordinaire: un trésor d’éléments de terres rares.

L’endroit où se trouve ce trésor est encore plus curieux. Le filon n’est ni sur l’île ni à l’intérieur. Il se trouve dans les sédiments d’argile au sud du mont sous-marin sur lequel se trouve l’île, dans un super dépôt de morceaux de dents de poisson, d’écailles et d’os. Les poissons fossiles sont des pièges à éléments de terres rares.

Il y en a tellement et ils ont si bien fait leur travail que les scientifiques japonais ont calculé que la boue dans une zone de 2500 km2 au sud de cette petite île pourrait fournir quatre des besoins mondiaux en éléments de terres rares pendant des centaines d’années. . Mais comment? Et pourquoi? Et, surtout, que faisons-nous à ce sujet?

Les éléments de terres rares sont un ensemble d’éléments chimiques qui occupent le large ravin du tableau périodique. Nous sommes au milieu d’un boom technologique dans lequel les éléments des terres rares sont vitaux pour une gamme ahurissante de machines. Beaucoup d’entre eux nous permettent de générer ou de capitaliser sur les énergies renouvelables.

Chaque fois que vous achetez un téléviseur, un smartphone, une LED, une ampoule fluorescente compacte ou une batterie rechargeable; chaque fois qu’un service public érige une éolienne; et chaque fois que Toyota construit une Prius, un spritz d’éléments de terres rares est placé à l’intérieur. De nombreuses technologies médicales et militaires les utilisent également. En conséquence, la consommation des éléments a augmenté au cours de la dernière décennie. Un peu ironiquement, à l’heure actuelle, la plupart des mines dont elles proviennent se trouvent en Chine, avec les problèmes environnementaux qui en découlent.

Pourtant, les éléments des terres rares ne sont pas vraiment si rares sur Terre. Ce qui est rare, c’est de trouver ces éléments dans un gisement exploitable. En raison de leurs propriétés chimiques, ils ne s’agrégent pas souvent en tant que minéraux de terres rares de manière à être faciles à extraire.

C’est là que les poissons entrent en jeu. Dans un article publié en juin dans Scientific Reports, une équipe de scientifiques japonais a cherché à dater les fossiles de poissons à Minami-tori-shima – et sur un deuxième site similaire au sud-est du plateau de Manihiki dans le Pacifique Sud – pour déterminer leur origine et s’il pourrait y en avoir plus ailleurs.

Ils ont utilisé les détails des fossiles eux-mêmes et les rapports des isotopes de l’osmium dans l’argile, dont l’abondance au fil du temps a déjà été cartographiée. Ils ont calculé que les fossiles ont 34,4 millions d’années et que leur concentration au pied de Minami-tori-shima est le résultat du hasard du refroidissement planétaire qui a généré la calotte glaciaire antarctique.

Il y a environ 34 millions d’années, une calotte glaciaire permanente a commencé à se former sur l’Antarctique après une période chaude. Peu de temps avant (géologiquement parlant), l’océan Austral a finalement coulé librement autour du continent avec l’ouverture du passage de Drake au pied de l’Amérique du Sud et du sud de la Tasman Rise, qui a remplacé un pont terrestre entre la Tasmanie et l’Antarctique. De concert avec une diminution du dioxyde de carbone atmosphérique, cette circulation isolait thermiquement l’Antarctique de l’air plus chaud vers le nord et lui permettait de se refroidir, alimentant la formation de glace.

En raison du refroidissement, l’eau du fond de l’Antarctique est devenue plus froide et donc plus dense. Étant donné que l’eau plus dense coule, elle a commencé à couler vers le nord sous des eaux plus chaudes et moins denses. Cette eau de fond, qui recueillait et stockait des nutriments depuis des millénaires dans la mer du Sud autrefois lente, a été agitée pour la première fois depuis longtemps.

Lorsque cette eau riche et froide a atteint la base des monts sous-marins grands, escarpés et assez hauts, elle a été forcée. L’afflux de nutriments dans l’eau ensoleillée a nourri une floraison de vie. Des augmentations de productivité similaires mais moins intenses autour des monts sous-marins causées par la remontée des courants profonds existent aujourd’hui.

La manne qui en a résulté a duré environ 100 000 ans. Lorsque les nutriments stockés autour de l’Antarctique se sont épuisés, cela s’est arrêté. Pendant ce temps, le résultat sinistre mais inévitable – des dents, des fragments d’os et des écailles ressemblant à des dents appelées denticules – tomba au fond.

L’os est composé de calcium et de phosphate. Et le phosphate fossilisé, il s’avère, est vraiment bon pour capturer les éléments de terres rares, selon Junichiro Ohta, co-auteur de l’étude. Au cours des 34 derniers millions d’années, les fossiles ont lentement absorbé l’yttrium, l’europium, le terbium et le dysprosium du fluide emprisonné dans la boue. La grande surface des morceaux d’os a amélioré cette capacité. En conséquence, la boue contient jusqu’à 20 000 parties par million d’éléments de terres rares, bien qu’elle soit très inégale. Ce qui rend le gisement de Minami-tori-shima spécial, ce n’est pas qu’il contient des fossiles de poissons, ou que les fossiles sont spéciaux de quelque manière que ce soit, c’est qu’un processus unique généré par le changement climatique passé a abouti à un dépôt extrêmement dense.

L’équipe japonaise a calculé qu’il y avait 16 millions de tonnes d’oxydes de terres rares au sud de Minami-tori-shima – suffisamment des quatre éléments susmentionnés pour approvisionner le monde entre 420 et 780 ans aux taux de consommation actuels et que le gisement «a le potentiel de fournir ces métaux sur une base semi-infinie au monde».

Ce que tout cela implique, bien sûr, c’est que Minami-tori-shima et le plateau de Manihiki ne sont en aucun cas uniques. Théoriquement, toute île ou mont sous-marin du Pacifique suffisamment raide et haut (avec au moins plusieurs milliers de mètres de hauteur) et dans un bassin océanique suffisamment profond (calculé à plus de 5000 mètres par les scientifiques) devrait montrer la voie à un trésor similaire dans un zone relativement petite près de sa base. Le Pacifique contient des centaines d’îles et de monts sous-marins avec une bathymétrie appropriée, et une carte des cibles potentielles générée par les scientifiques est tachetée de rouge.

La question devient alors ce qu’il faut faire à ce sujet. Diversifier et augmenter massivement l’approvisionnement de la planète en éléments de terres rares semble être un solide pro. Une augmentation des ressources signifie que nous pouvons construire plus d’appareils qui remplacent le besoin de combustibles fossiles. Et comme les poissons fossiles sont plus gros que les sédiments dans lesquels ils sont enfouis, cela fait de leur extraction une question relativement simple de tri par taille, plutôt que d’appliquer des produits chimiques toxiques comme dans le cas de l’exploitation minière à ciel ouvert conventionnelle. Par rapport aux sources terrestres de terres rares, la boue contient également de faibles niveaux d’éléments radioactifs comme l’uranium et le thorium.

Mais les fossiles de poissons se trouvent sous plus de trois milles d’eau, à une profondeur qu’aucune exploitation minière commerciale n’a encore pu rentabiliser. Et puis il y a les questions des conséquences de l’exploitation minière en haute mer.

Les efforts pour exploiter le fond marin pour les notoires nodules de manganèse qui jonchent les océans du monde (et qui étaient tristement le prétexte pour l’explorateur Glomar pour tenter de soulever un sous soviétique perdu) se poursuivent maintenant dans le but réel de l’extraction des nodules de manganèse dans un zone du Pacifique potentiellement aussi grande que l’Espagne.

Dans ce cas, les coûts de perturbation des fonds marins d’une si grande superficie sont à la fois probablement sous-estimés et potentiellement élevés, selon une étude publiée le 31 juillet dans Trends in Ecology & Evolution. Les mêmes malentendus risquent de nuire aux calculs des coûts de tous les projets miniers en eaux profondes, affirment-ils.

On pourrait faire valoir que puisque les fossiles de poissons sont contenus dans une zone relativement petite, les avantages de leur extraction l’emportent sur les coûts biologiques. Et pourtant, les habitats immédiatement au sud des monts sous-marins peuvent être des biens biologiques précieux pour bon nombre des mêmes raisons qui ont mis les poissons fossiles là-bas en premier lieu. Et, comme les humains ne sont pas omniscients et que la loi des conséquences involontaires est irréprochable, il peut bien y avoir d’autres coûts inattendus.

Comment tout cela s’oppose-t-il aux coûts de continuer à obtenir des éléments de terres rares en Chine ou grâce aux efforts récents pour ouvrir de nouvelles mines aux États-Unis ou ailleurs? Une étude publiée le 1er septembre dans Nature Communications discute de la possibilité très réelle que les menaces à la biodiversité créées par l’exploitation minière à ciel ouvert pour les technologies d’énergie renouvelable puissent dépasser le bien qu’elles font pour endiguer le changement climatique si elles ne sont pas planifiées et exécutées avec soin. Bref, c’est compliqué.

L’exploitation minière n’est pas l’ennemi. La société ne peut pas fonctionner sans elle. Mon père, un ingénieur minier à la retraite, aime à dire que chaque bien que vous touchez est soit miné, soit cultivé, et si vous ajoutez des produits récoltés (comme pour le bois ou le poisson), il n’a pas tort. Au contraire, tout comme l’agriculture ou la pêche, la façon dont nous procédons à l’exploitation minière est ce qui compte. Malheureusement, cela signifie généralement des prix plus élevés.

Beaucoup de gens trouvent qu’il est essentiel de se procurer des téléphones, des ordinateurs ou des téléviseurs flambant neufs sur une base annuelle ou semestrielle sans réfléchir à deux fois, mais chaque achat entraîne les conséquences de l’obtention des éléments qui les font fonctionner. C’est précisément pour cette raison que cet auteur a traîné un iPhone 4 de plus en plus décrépit et très moqué de 2013 à 2020.

Nous devons être sages dans la conservation des ressources, mais aussi judicieux dans le choix et l’exploitation de nouvelles mines, que ce soit à la surface de la Terre ou au fond de l’océan. Il convient de se rappeler que la prochaine fois que votre curseur s’approche du bouton d’achat de votre prochain appareil «indispensable», sa création a des conséquences. Et en attendant, nous devrions examiner attentivement les possibilités qu’une aubaine excentrique de refroidissement passé présente pour prévenir les conséquences désastreuses de notre situation actuelle de réchauffement.