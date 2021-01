En raison des escroqueries avec la vente de terrains à Ezeiza, la police a arrêté trois hommes vivant à La Matanza.

Cette semaine, le DDI de Lomas de Zamora de la Police de la Province de Buenos Aires a brisé un groupe qui était dédié à vente irrégulière de terrains dans le district d’Ezeiza. Trois hommes ont été inculpés du crime de fraude aggravée, dans une affaire en charge de l’UFI N ° 2 de Lomas de Zamora, comme confirmé par les sources liées au dossier à Infobae.

Carlos Fernández, Efraín Chambilla Mamani et Daniel Díaz, accusés d’être les faux marchands immobiliers Ils ont opéré à travers un profil Facebook appelé «Casas y Terrenos Ezeiza» et derrière une entreprise dédiée à l’immobilier appelée UTAMAS SRL, d’où ils ont promu les lots supposés disponibles, un cabinet formé en 2018 selon le Journal Officiel, composé de Chambilla Mamani.

Le terrain qu’ils vendaient était situé entre l’artère Camino Hípico, les centres de loisirs Pucará XIII et le centre de loisirs UPSA dans des zones telles que Tristán Suárez.

“1700 lots à vendre, 500 lots en promo”, disaient les affiches distribuées par les escrocs. «Le tout avec des facilités de paiement. Ils ont l’écriture et le zonage idéaux pour vivre », Ils ont expliqué pour tenter les acheteurs et ont également précisé qu’ils se trouvaient à proximité d’une “zone commerciale pour toutes sortes de foires”. Cette publication contenait deux numéros de téléphone portable et une adresse pour Villa Celina, quartier La Matanza.

Cette information était ce que les escrocs ont téléchargé sur Facebook

De plus, sur Facebook Ils ont affiché des messages où ils ont signalé que le terrain se trouvait à proximité de la route 205 et de la route Ezeiza-Cañuelas. Là, ils ont proposé aux futurs propriétaires d’effectuer un paiement de 50% au moment du ticket d’achat et le reste en plans de financement étendus.

En raison de les plaintes déposées à l’UFI Nº2 du Département Judiciaire de Lomas de Zamora par plusieurs des victimes, qui a affirmé avoir été trompé par ces personnes et persuadé d’investir ses économies dans des propriétés situées dans les localités Barrio Uno et Tristán Suárez; Le personnel de SUBDDI Ezeiza a effectué des enquêtes ardues pour trouver où se trouvaient les personnes appréhendées.

Dans les raids contre leurs maisons à Villa Celina et Gregorio de Laferrere, ordonnés par la Cour des garanties n ° 7 d’Ezeiza, Ils ont saisi un netbook Conectar Igualdad, un ordinateur portable Lenovo, de la documentation relative à la vente du terrain syndiqué, 24 000 $ et 90 000 $.

Les opérations ont été réalisées dans une société immobilière appelée UTAMAS SRL

L’astuce UTAMAS SRL semble être une version institutionnalisée d’une figure commune dans la province de Buenos Aires, avec des terres étrangères vendues sur les réseaux sociaux à la vue de tous. La prenant 100 hectares à Guernica qui a tenu les autorités en haleine tout au long de la pandémie et s’est soldée par une expulsion violente inclus un côté criminel avec des ventes de terrains par les occupants, également par Facebook, avec des cas signalés au procureur dans le dossier, Juan Condomí Alcorta.

Dans cette affaire, il y avait une vente enregistrée par le juge: l’accusé de l’avoir fait était David A., un chauffeur de taxi de la région de Glew. C’est arrivé le 30 juillet, au début du conflit et aussi avec un chiffre près de 50 mille pesos: dans le raid sur la maison du détenu, le ticket d’achat a été trouvé. L’offre a été trouvée par une cyber patrouille de la police de Buenos Aires dans un groupe Facebook massif dans la région de Florencio Varela et Berazategui avec plus de 310 mille membres: le message était daté du 24 juillet et les photos coïncidaient avec le terrain usurpé. Dans le même groupe, David avait déjà vendu une ancienne imprimante, une machine à laver et un haut-parleur.

Dans son affectation, il a affirmé qu’il avait dix parcelles de 10 mètres sur 50 dans le «quartier saisi» à vendre «contre de l’argent».

