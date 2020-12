Fabián Tablado aujourd’hui, sur une photo qu’il a envoyée à Infobae

Fabián Tablado veut arrêtez de vous appeler Fabián Tablado. Vous êtes sur le point de prendre la décision de changer légalement votre nom et prénom. Ils sont comme des marques sombres d’un passé qui le hante. Dit que ça a changéCelui de celui qui n’a tué que son identité demeure. Comme si se faire appeler autre chose le transformerait, une fois pour toutes, en un autre. Une renaissance sans crimes ni péchés. Une façon de se débarrasser de l’homme qui porte et qui est brouillé dans la maison de ses parents, celui qui a tué sa petite amie Carolina Aló avec 113 coups de couteau le 27 mai 1996 dans une maison de Tigre.

Il a retrouvé sa liberté en février de cette année et a été impliqué dans une polémique: Le 19 octobre, il a été capturé par les caméras du centre d’opérations de Tigre en marchant avec deux mineurs sur le pont Sacriste, à un pâté de maisons et demi de la Direction nationale des migrations de Tigre, où travaille Edgardo Aló, le père de la victime.

L’homme l’a dénoncé pour avoir violé le périmètre et le procureur Sebastián Fitipaldi a demandé son arrestation.

«Je ne savais pas que M. Aló y travaillait. Le tribunal de la famille numéro 2 ne précise que votre adresse personnelle et non votre adresse professionnelle. Je ne violerais jamais un périmètre et je n’ai aucun intérêt à l’approcher », a déclaré Tablado Infobae.

-Avez-vous peur de retourner en prison?

-Ma préoccupation est que je veux qu’ils arrêtent de dire des mensonges. Je ne savais pas qu’il travaillait à proximité. Je suis allé acheter de la glace. Ma vie a beaucoup plus changé en prison et à l’extérieur.

-Est-ce que ton projet d’aller vivre sur une île est toujours debout?

-Au début de mon départ je n’ai pas pu le faire car la cabane n’était pas encore habitable et la pandémie a fait le reste. Je n’avais donc pas d’autre choix que de rester chez mes parents, dans l’œil de la tempête, à faire ma quarantaine. Pauvres mes parents, je ne veux pas qu’ils continuent à avoir des aversions pour moi.

-Comment vivez-vous tout ça?

-Je suis enfermé depuis trois jours. Il y a des gens à l’extérieur qui me regardent mal. Ils avaient même organisé un défilé qui disait «Assassin en liberté». Mais avec beaucoup de gens, je m’entends bien. Quand je suis parti j’ai dit que mon rêve était de naviguer, de vivre de l’artisanat, loin du bruit et des problèmes, proche de la paix et de la spiritualité. Mais je vais continuer avec une autre vocation. Vous savez lequel est?

-Non.

-Il s’est accompli et j’ai fait un effort pour suivre une de mes vocations préférées. Art, peintures et artisanat.

-Aimes-tu un peintre spécial?

-Kandinsky et Van Gogh. Je lisais “Letters to Theo”, c’est merveilleux. Je me retrouve avec une phrase: “La seule façon d’ouvrir la prison est d’aimer”.

-Comment est née la peinture en vous?

-Enfant j’aimais voir des livres avec des peintures et des croquis. Et regardez les bateaux. J’aime le nautique. Le même que le style ferroviaire. J’adore les œuvres de Regazzoni. Il était comme mon inspiration et continuera de l’être.

Vue: une des peintures récentes de Tablado.

Tablado peint principalement maisons avec fleurs, oiseaux, maquettes de bateaux et nichoirs: collectez du bois et réalisez vos créations. Utilisez des morceaux de cèdre, de pin, de bois de vieux meubles. Il les restaure et les fabrique.

Aussi, Tablado a un nouveau partenaire.

«J’aime faire des maisons pour les oiseaux et les observer comme ils l’aiment et manger et boire en paix. La bonne chose est qu’ils n’ont pas besoin d’être enfermés dans des cages. Mais je suis encore plus fasciné par la fabrication de bateaux et de locomotives d’avion. J’ai des peintures de personnes au fusain et en couleurs, mais j’aime les paysages marins et les paysages nautiques. Je pensais assembler mes tableaux et faire quelque chose avec eux. J’en ai déjà vendu beaucoup », dit-il:« J’ai tout ça Je le vends pour aider mes filles et aussi pour sauver et démarrer ma propre entreprise. Quand cela se calmera un peu, je prévois de quitter Tigre avec mon partenaire actuel et sa famille ».

-Comment vous êtes-vous rencontrés?

-Que je préfère réserver. Elle est ma partenaire, elle m’a aidé à avancer. Il m’a appris à peindre. Et nous allons vivre ensemble et avec ses parents qui m’ont ouvert les portes de leur maison.

-Est-ce que tu vas dans une autre province?

-Oui, mais je ne peux pas dire ce que c’est. Je veux me consacrer à ma vie, mais le fait de passer à nouveau à la télévision et de ressentir toute cette haine à mon égard m’a fait m’enfermer, avoir peur et m’accrocher davantage à tout ce à quoi je m’accrochais dans les moments difficiles en prison. À Dieu et à ma famille. Penser de manière approfondie et prudente. Et comprenez que bientôt je pourrai remplir mes objectifs et qu’une partie de ce qui m’arrive est ce qui m’attendait: la condamnation sociale parfois brutale, comme maintenant, et parfois je peux sortir et être une de plus en train de planifier de charger mes tableaux et de les offrir Publique. Je suis très optimiste. Je tire la force de la faiblesse.

L’un des bateaux modélisés par le fémicide.

La prison

De 1996 à 1999, il y a eu un prisonnier argentin qui recevait des dizaines de lettres par mois de femmes qui voulaient lui rendre visite ou ils lui ont écrit pour qu’il ne se sente pas seul. Ce prisonnier était Tablado. Plus tard, ce prisonnier il a épousé un de ses admirateurs en prison (Avant de parler à l’auteur de cette note et les nouvelles avaient un impact négatif) et il était le père de jumeaux. “Ils lui ont apporté des brouettes avec des lettres de femmes”, analysé par Carlos Eduardo Robledo Puch, codétenu et auteur de onze meurtres. Cette femme qu’il a épousée, avec qui il a eu des jumeaux, l’a dénoncé en 2013 pour violence de genre.

Plate-forme a retrouvé sa liberté le 27 février 2020. Il a quitté l’unité pénale n ° 21 de Campana après avoir été détenu pendant 23 ans, neuf mois et un jour. Ils l’avaient condamné à 24 ans, mais un nouveau calcul du tribunal d’exécution pénale numéro 1 de San Isidro, dirigé par Alejandro David, a estimé que il avait purgé sa peine.

Les dernières compétences psychologiques l’ont favorisé: «Il ne présente pas de troubles psychotiques ou psycho-organiques» et ses facultés mentales «s’inscrivent dans la normalité», a assuré un spécialiste.

Edgardo Alo, le père de la victime, est indigné au Tablado libre et dans son quartier. «C’est un fléau qui aurait dû pourrir en prison. Je passe devant les tribunaux depuis 24 ans et je fais des marches pour qu’il soit emprisonné. Ce meurtrier peut tuer à nouveau “, il est dit.

Subconscient: le dessin de mème classique de Sigmund Freud dans la version du meurtrier de Carolina Alo.

Alors que, le fémicide d’un adolescent qui a été croisé 113 fois avec un poignard, il prend le point.

– Avez-vous passé un mauvais moment en prison?

-Les premières années ont été formidables. J’ai reçu des coups, mais tout s’est calmé. J’ai vécu beaucoup de discrimination, parfois insupportable, pire que d’être battue plusieurs fois. Je m’assoyais seul et souriais en regardant mes codétenus discuter et socialiser. Je me suis accroché à Dieu pour étudier et cela m’a ouvert de nombreuses portes. En prison, j’ai pu aider de nombreux collègues avec une conversation amicale, avec un compagnon et même leur écrire pour retrouver leur liberté. Je me souviens avoir dessiné les murs de mes cellules et m’être plongé dans ces illustrations. Tout est tellement monotone en prison, vous perdez la notion du temps, du lieu. Avec mes collègues, nous avons fait de la philosophie bon marché, nous avons pris soin de ne pas parler du crime ou des crimes commis, en essayant d’être des êtres plus socialement acceptables. Nous nous sommes fait des reproches lorsque quelqu’un parlait avec vantardise du crime qu’il avait commis. Au-delà, c’était un joli groupe, un ranchada très uni.

-Tu as étudié le droit, n’est-ce pas?

-J’ai mis deux ans à me recevoir. Mais Je suis diplômé d’un opérateur sociothérapeute en addictions. Cela m’a aidé à parler avec des collègues qui avaient des problèmes de drogue, le dialogue a ouvert des ponts

-Cela sonne? Avez-vous des cauchemars?

-J’ai des cauchemars sur la prison. Les bruits des portes. Les coups des barreaux tout ça. Le trousseau de clés. L’écho des couloirs humides. Le traitement dépersonnalisé des gardiens, l’objectivation de la personne à traiter comme un boeuf. Je pense que tous ces mauvais traitements institutionnels influencent le moment où ils partent. Beaucoup ne peuvent surmonter le ressentiment que la prison provoque. Là, la famille joue un rôle fondamental et la force de vouloir surmonter tout ce qui vous a amené à vous y retrouver.

-Avez-vous rencontré d’autres prisonniers célèbres en prison?

-Oui, Je parlais à Robledo Puch. J’ai étudié avec Barreda et Carrascosa. Je suis allé à de nombreux comparendos pour discuter avec Fat Courage. Je pense qu’ils ont vu ce que j’ai vu en eux: la personne et non le personnage qu’ils étaient malheureusement devenus.

-Voyez-vous vos filles jumelles?

-Je ne vois pas mes filles, les voir est plus difficile que d’avoir été libéré, J’espère les voir bientôt. Tu me manques tellement, je t’aime. Ils sont ma vie, ils ont changé ma vie. Avec mon nouveau partenaire, je rêve de redevenir père. Et je tiens à souligner le soutien de mes parents, ils sont les plus grands. Et je remercie beaucoup Dieu pour sa santé et sa force. Ils étaient là dès le premier jour et personne n’imagine à quel point ils ont souffert pour moi et pour l’État public qui a tout pris. Mais ils sont sortis en tête, beaucoup de gens les encouragent à cause de la force de mes parents.

-Comment se passe votre journée?

-Je me lève à 7h30 et ai quelques copains, puis je vais au petit atelier que j’ai fait chez moi, je fabrique un autre bateau de pêche. Je travaille jusqu’à un. Je déjeune et je continue un peu plus une partie de l’après-midi je me consacre à la peinture à l’aquarelle ou à l’huile. Je fais une ou deux peintures par jour. Puis je les encadre. Et à un moment donné, je m’assois à l’arrière de ma maison pour regarder les oiseaux ou je vais à la rivière pendant un moment pour regarder les petits bateaux, à partir de là, j’ai des idées pour en fabriquer un à la main. Mon inspiration est ma copine, elle m’a beaucoup appris sur le dessin. Je prie aussi beaucoup. Le psaume 91 est mon préféré. Un fragment se lit comme suit: «Dans la mesure où il a mis son amour pour moi, moi aussi je le délivrerai. Je l’élèverai, parce qu’il a connu mon nom, il m’invoquera et je lui répondrai. Avec lui, je serai dans l’angoisse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le satisferai d’une longue vie, et je lui montrerai mon salut.

-Il est heureux? Avez-vous des moments de tristesse?

–Je vais bien, mais je serais heureux si je ne tuais personne. Je suis vraiment désolé. J’ai mis une jeune vie. Et j’ai ruiné sa famille et la mienne. Et ma propre vie. Cela me rend triste de me souvenir de la nuit du jour du crime, j’aimerais pouvoir remonter le temps. Je m’excuse auprès de la famille de Carolina. Je sais qu’ils me détestent.

-Tu te souviens-tu souvent de ce moment?

-Je m’en souviens toujours et cela me donne beaucoup de regret et de tristesse. J’aurais aimé avoir agi différemment.

