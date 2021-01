Fabio Cuggini (@cuggini_fabio)

De son enfance à Haedo, Fabio Cuggini il se souvient de ses souhaits de coiffeur et de son amour pour Boca. Les difficultés que sa famille avait, dans lesquelles il ne restait plus rien, et les histoires dont ils racontaient Péron et Éviter. Il dit que sa peau a rampé quand il a vu l’un de leurs discours et qu’il a été frappé par le fait que des jouets ont été distribués pour la fête des enfants. A cette époque, il était très jeune. Avec le retour de la démocratie, déjà adolescent, les illusions d’un monde meilleur étaient aussi grandes que le désir de s’engager dans la politique, mais il était très déçu.

“La dictature a été désastreuse mais Avec la démocratie, les politiciens sont devenus riches et la classe moyenne a commencé à disparaître. Les dirigeants sont arrivés au pouvoir pour corriger les désastres que les militaires ont commis, mais ils n’ont pas pu le faire, ils ont même fini par être plus corrompus et meurtriers qu’eux. La Constitution dit que la sécurité dépend de l’État national et qu’aujourd’hui, l’État ne fait rien, ils nous tuent », dit Cuggini, avec un ton indigné, à Infobae.

Le styliste de renom, dont les ciseaux sont passés dans les cheveux des célébrités les plus en vue d’Argentine, avait déjà flirté avec l’idée de représenter d’autres personnes aux élections présidentielles de Boca en 2019. Enfin, lance sa carrière en grand dans les législatives 2021 en le front dirigé par José Luis Espert et Javier Milei, Avanza Libertad. Bien qu’il ne sache toujours pas pour quel poste il se présentera, il assure que lui et les économistes ont plusieurs pistes de réflexion en commun et qu’il apportera son «grain de sable» à partir du lieu approprié.

–En tant que candidat, ce que j’ai à offrir, c’est que je suis la voix du peuple. Aujourd’hui, nous n’avons ni justice ni ordre; deux éléments nécessaires pour avoir une démocratie. Par conséquent, ils sont la première chose que je veux récupérer. Je veux la démocratie, mais tous les politiciens partent. L’Argentine est complètement appauvrie et est sur le point d’exploser.

– Si vous êtes élu à un poste de législateur, quelles mesures aimeriez-vous soutenir ou promouvoir?

– Quelles mesures vais-je vouloir prendre si des garçons de 13 ou 15 ans sortent dans la rue et vous tuent pour un vélo ou pour rien? Si pour l’anniversaire on leur donne un revolver souvenir … Cela arrive à cause de la pauvreté qui existe, à cause de la pauvreté engendrée par ceux qui l’ont administré depuis le retour de la démocratie. C’est pourquoi je dis toujours que je ne peux pas faire face à la pauvreté, si je ne l’ai pas engendrée, laisser ceux qui l’ont engendrée le faire. Et c’est pourquoi je vais également proposer que le vote cesse d’être obligatoire. Pourquoi les citoyens sont-ils obligés de voter pour quelqu’un qui ne respecte pas leur programme électoral? Si vous ne votez pas, vous devez payer une amende, alors les politiciens devraient payer le prix de la prison s’ils ne se conforment pas à leurs propositions parce qu’ils gèrent les coffres du pays, gagnent beaucoup d’argent et vous mentent. Ils vous forcent à voter et vous arnaquent! Cela devrait donc être obligatoire pour les deux parties ou pour aucune des deux.

Le spot que Fabio Cuggini a lancé pour les élections de 2021

“Je remarque que vous êtes désenchanté par la politique.” Alors pourquoi vous impliquez-vous?

– Je suis déçu des politiciens, qui sont la nouvelle oligarchie du pays, pas de la politique. Je veux un pays constructif, pas destructeur, mais vous nommez les politiciens et ils sont synonymes de corruption. Je ris parce que j’ai des amis qui sont impliqués et qui disent “je ne fais pas payer autant” … Ce sont des négateurs. Il me semble que si vous prenez les caisses du pays, vous devriez avoir une responsabilité, mais tout semble être un fleuve-Boca … Je suis sous-estimé pour être coiffeur, mais qu’ont fait tous ceux qui gouvernaient? Il y a 50 pour cent de pauvreté. Mais cela n’a pas commencé maintenant, cela a commencé avec les militaires et a continué plus tard. Ils détruisent les PME, donc ils détruisent la classe moyenne. Je suis péroniste de Perón et en bon politicien on cherche l’évolution d’un pays en fonction de ce qui se passe dans le monde. C’est pourquoi je pense qu’aujourd’hui Perón serait un libéral.

-Oui?

“Oui, il s’adapterait aux circonstances.” Il était intelligent et Dans ce contexte, il adopterait des mesures libérales, il ne combattrait pas le capital et la marche péroniste serait démodée. Perón était Perón et le plus grand respect pour la personne qui a fait quelque chose pour les travailleurs à l’époque, mais cela ne veut pas dire que le pays n’évolue pas. Le monde évolue et évidemment les pensées rétrogrades de nombreuses personnes doivent avancer. Si je restais avec la pensée que mes parents m’ont donnée et que je ne voyais pas ce qui arriverait à la personne suivante, je ne pense pas que cela évoluerait. Le Perón de 46 n’était pas le même que celui de 73 et ce ne serait plus le même maintenant.

«Nous sommes très heureux de recevoir Fabio Cuggini dans notre espace. C’est un bon homme d’affaires, infatigable et courageux. J’aurais déjà aimé avoir des cheveux pour pouvoir les couper avec. Nous le sommes de plus en plus », a déclaré Espert en annonçant que la styliste avait rejoint Avanza Libertad (Facebook)

– Pensez-vous qu’il serait fier de vous lorsque vous vous présenteriez aux élections dans cet espace que Milei et Espert ont inventé?

–Il ne serait pas seulement fier de moi, mais aussi de tous les péronistes de Perón.

– Vous avez dit précédemment que ce qui vous différencie des autres politiciens, c’est que vous êtes «la voix du peuple». Alors, de cet endroit, quelle est votre plus grande préoccupation?

—Regardez, au moment de Menem Ils ont dit que le trafic de drogue entrait dans le pays et que les jeunes allaient danser au palais Alsina, tous brûlés, sautant aux soirées électroniques. J’ai dit: “S’ils sont l’avenir, à quoi ressembleront les futurs avocats?” Aujourd’hui, nous ne sommes pas seulement un pays de consommation, mais aussi de production. Alors, combien de cas de faute professionnelle allons-nous entendre des médecins du futur? Cela m’inquiète, tout comme je m’inquiète pour l’éducation: des générations se perdent! Nous sommes à un moment très critique, par conséquent, malheureusement, les mesures qui seront prises devront être sévères. Certes, ils sont désapprouvés mais il faut mettre en œuvre un ordre, une éducation, une justice et aussi l’économie.

– Pensez-vous pouvoir promouvoir un changement retentissant dans le leadership politique?

Oui, un changement retentissant doit être opéré car l’opposition est aussi complice et tout le monde flirte les uns avec les autres. Ils sont accroupis, font de la politique, alors qu’ils devraient tous être ensemble et unis. Ils chient dans l’intérêt du peuple. À Nestor Kirchner Le peuple l’a soutenu lors de sa prise de fonction, pensant que c’était un point de départ vers un nouveau changement, mais non, Cela a fini par être plus pareil, et maintenant nous sommes dans une situation pire qu’avant, avec une pauvreté croissante. Mais je ne peux rien faire si je n’ai pas de banc pour exprimer mes pensées. Maintenant, je le fais en tant que citoyen, mais si vous arrivez au pouvoir, vous avez la possibilité de faire les choses avec plus de force.

Milei, Luis Rosales (candidat à la vice-présidence du Front Despertar aux élections de 2019), Espert et Cuggini (Facebook)

“Une société plus juste est-elle possible?”

“Je pense que oui, et les plus jeunes vont le construire.” Je pense que Milei a un très fort attrait avec eux, ceux qui ne veulent pas quitter l’Argentine ou renvoyer le conseil d’administration, ceux qui ne veulent plus entendre les vieilles histoires de leurs grands-parents. Dieu merci, je pense et évolue. Quand je dis que je suis péroniste, ils me disent “tu ne change pas”; Ce n’est pas comme ça, on évolue en fonction des temps et des besoins du pays. Aujourd’hui, les dirigeants politiques ne sont pas à la hauteur de la tâche, ils ont oublié le peuple. Je ne suis qu’un citoyen de plus, comme beaucoup d’autres qui viennent d’en bas et gagnent leur vie en travaillant. Malheureusement, ceux ci-dessus ne vous donnent pas d’exemple et finissent par vous corrompre. Le seul qui peut unir les Argentins aujourd’hui est le pape François, et ce n’est pas le cas! Il fait de la politique, se tait et ne fait rien pour nous unir et nous réconcilier. Alors, priez pour vous!“

«En tant que candidat, ce que j’ai à offrir, c’est que je suis la voix du peuple», déclare le styliste (Twitter)

—Je vous propose une table de ping-pong pour clore l’interview et en savoir un peu plus sur votre façon de penser … Que pensez-vous de Cristina Kirchner?

“Quand j’étais enfant, à un moment donné, j’ai eu l’idée folle d’avoir une femme présidente.” Et j’ai cru en elle… Mais j’ai été totalement déçu.

– Alberto Fernández?

“Une marionnette.”

«Mauricio Macri?

-Une invention.

«José Luis Espert?

“Un économiste.”

«Javier Milei?

“Un autre économiste.”

«Patricia Bullrich?

“Un caméléon.”

«Lilita Carrió?

– Je laisse la question ouverte: que lui serait-il arrivé si elle n’avait pas vécu de politique toute sa vie…?

