Fabiola Calle était l’une des artistes qui a été touchée par le covid-19 en 2020 et malgré le fait qu’elle se soit déjà rétablie, elle est maintenant confrontée aux conséquences que la maladie l’a laissée et qui la rendent difficile à respirer. L’artiste a assuré qu’elle pensait qu’elle ne chanterait plus.

«Cela laisse de nombreuses conséquences. Ma voix me manque parfois, je manque d’air. J’espère que cela va m’arriver, car les médecins me disent que c’est une question de temps, mais cela ne semble pas bien. Je ne peux toujours plus chanter, parce que je pense que ma voix me manque“A déclaré le chanteur de musique populaire dans une interview avec Blu Radio.

L’artiste a déclaré que son expérience avec le covid-19 avait été difficile et que le rétablissement, selon ses mots, était un miracle.

C’était un miracle de Dieu. Un très grand miracle car ils m’ont déconnecté et je suis parti environ trois minutes. Merci aux médecins et à notre seigneur qui m’ont fait avancer. Je traversais le tunnel, mais mon Dieu m’a rendu.

Calle a rappelé à ses partisans que le virus est grave et qu’ils devraient être responsables lors du partage avec les membres de la famille, en particulier au moment du Nouvel An.

Je vous demande de prendre soin de vous. Cela tue, ce n’est pas une petite prise ou un non-sens, ce n’est pas un non-sens, c’est très dur. J’étais très sérieux, je me battais contre la mort, mais mes enfants et mes petits-enfants m’ont aussi rendu parce que je leur suis très attaché.

DANNA GARCÍA

L’actrice d’Antioquia a été l’une des premières célébrités infectées par le virus et, aussi l’un de ceux qui ont le plus souffert de la maladie. C’est en mars de cette année que Danna García a confirmé qu’elle avait un coronavirus et qu’elle avait été infectée lors d’un voyage en Espagne, c’était la première fois, car, malheureusement, le protagoniste de Pasión de Gavilanes a été testé positif au coronavirus trois fois, maintenant déjà Elle est guérie, mais la maladie a laissé ses effets sur son corps.

La Colombienne était absente de son fils de trois ans pendant plus de deux mois, jusqu’à ce qu’un test soit revenu négatif et qu’elle puisse revenir le voir. Grâce à ses réseaux sociaux, García a dit à ses abonnés que La vie après le COVID-19 n’a pas été facile, car il a des séquelles telles que la perte de cheveux, l’essoufflement et la rétention d’eau.

JESSICA CEDIEL ET LINA TEJEIRO?

Cediel est l’une des célébrités qui ont le plus récemment attrapé un coronavirus, car La nouvelle a été publiée le 22 octobre. À travers les histoires sur son compte Instagram officiel, elle a confirmé qu’elle et sa sœur Melissa présentaient des symptômes communs de la maladie.

Pour sa part, Lina Tejeiro-Qui est l’un des meilleurs amis de Cediel- a confirmé dans ses histoires Instagram qu’après le résultat positif de Jessica, elle a également passé le test, car ils s’étaient récemment rencontrés le jour de l’anniversaire de Tejeiro. Heureusement, son test est revenu négatif, mais ce qui a surpris ses adeptes, c’est qu’il a dit qu’il y a plusieurs mois, il avait fait le test sanguin et dans son corps des anticorps contre le COVID-19 ont été détectés, c’est-à-dire que son corps avait déjà eu un contact. avec la maladie.

J. BALVIN

Au cours du mois d’août, lors de la livraison du Premios Juventud, le chanteur de Paisa a confirmé qu’il était infecté par un coronavirus. Balvin est déjà guéri, mais à travers les réseaux sociaux, il a partagé, à ce moment-là, à quel point il était difficile de vivre avec la maladie pour lui.

Il a profité de son influence pour dire aux gens que COVID-19 “n’est pas un jeu”, il a dit qu’il avait passé un très mauvais moment, avec des fièvres à plus de 40 degrés, des frissons, une perte d’odorat et de goût. L’interprète de ‘Colores’ a passé la maladie isolée à domicile et soigné par plusieurs médecins qui, après avoir vaincu le coronavirus, ont remercié avec une publication pour leurs soins, en plus, il a rappelé que lorsqu’il avait les symptômes «j’ai perdu espoir. Je reconnais que je suis vulnérable ».

KAROL G

Le 12 juillet, il a été confirmé que le chanteur du genre urbain avait été testé positif au coronavirus. À ce moment-là, les personnes qui travaillent avec elle ont confirmé aux médias qu’elle «n’avait aucune idée de la façon dont elle avait été infectée, car elle avait été très prudente, en respectant la quarantaine et les mesures préventives». Heureusement, quelques jours plus tard, l’artiste a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’elle avait vaincu la maladie avec une photo dans laquelle elle ne disait que «Négatif».

CARLOS CALERO

Début juillet, l’animateur de l’émission matinale Día a Día a confirmé qu’il avait été testé positif au COVID-19. Il est resté isolé dans une pièce de son domicile pendant plusieurs jours, alors qu’il continuait à partager ses progrès et ses symptômes sur ses réseaux sociaux. Le 18 juillet, à travers une vidéo tendre, dans laquelle sa famille frappe à la porte de la chambre, où se trouvait Calero, et lui demande de sortir pour les serrer dans ses bras, il ne comprend rien jusqu’à ce qu’ils lui disent qu’il a été testé négatif dans un deuxième test de la maladie.

GIOVANNI SUÁREZ

Le 14 octobre, l’acteur reconnu pour avoir joué le rôle de “ Benito ” dans le populaire roman télévisé colombien Pasión de Gavilanes, a annoncé qu’il était positif pour le coronavirus et qu’il avait été admis à l’USI de la clinique La Sabana. A cette époque, Suárez a demandé à ses partisans de prier pour lui, car en raison de son obésité, le rapport médical n’était pas très favorable.

Cependant, ces derniers jours, l’acteur est à nouveau apparu sur les réseaux, assuré qu’il a toujours un COVID, mais a été transféré dans une salle car sa situation s’est améliorée. Il a dit que même s’il se sentait parfois très déprimé et “finalement, je me bats toujours pour mes enfants”.

ALEXANDRA RESTREPO

Cette comédienne et comédienne vit actuellement en Espagne, l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie. Restrepo a été l’une des premières célébrités à signaler son infection, en avril, elle a été isolée pendant plusieurs jours dans sa propre maison, essayant d’être aussi loin que possible de ses proches. Restrepo a déclaré à la presse colombienne qu’il lui était difficile de respirer et qu’il avait perdu son goût et son odeur; Cependant, en juin, il a averti ses partisans qu’il avait déjà vaincu la maladie.

Comme eux, il y a d’autres célébrités qui ont été infectées par le virus qui affecte le monde. Parmi les autres stars colombiennes qui ont eu COVID-19, on trouve: la chanteuse urbaine Llane, le membre du groupe Morat, Juan Pablo Villamil, la Calle Hermanitas et l’actrice Consuelo Luzardo.

