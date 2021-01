17/01/2019 Après un début d’année mouvementé, Fabiola Martínez et Bertín Osborne peuvent désormais respirer. Et le fait est que son fils aîné est déjà chez lui en convalescence après les deux dernières interventions qu’il a dû subir EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO

MADRID, 24 ANS (CHANCE)

On parle beaucoup de la relation entre Fabiola Martínez et Bertín Osborne maintenant que nous savons qu’ils ont rompu leur relation. En outre, ces derniers jours, les médias ont également spéculé sur les accords qu’ils concluraient lorsqu’ils signeront le divorce. Notre protagoniste en a assez d’écouter des mensonges et a parlé haut et fort sur son profil Instagram de tous ces sujets qui battent actuellement leur plein.

«J’avais proposé de ne pas parler davantage de la séparation, mais je lis des choses qui, d’une part, ne sont pas justes et, d’autre part, elles font beaucoup de dégâts», a commencé Fabiola Martínez dans la vidéo qui a été mise en ligne sur ses réseaux sociaux en tant que de communication.

La femme d’affaires a avoué comment son divorce avec Bertín allait être géré: “En ce qui concerne les conditions de mon divorce, lorsque Bertín et moi avons décidé de nous marier, une chose dont nous avons parlé était de signer une séparation absolue des biens, ce qui signifie qu’aucune des Nous n’avons tous les deux aucune obligation envers l’autre. ” Ce qu’il a voulu préciser, c’est qu’il doit parler à son ex-partenaire: «Une autre chose est la situation des enfants parce que la loi nous oblige tous les deux à assumer les responsabilités de leur entretien et c’est l’une des choses. dont Bertín et moi devons parler. “

Fabiola a également tenu à préciser que la maison dans laquelle elle se trouve actuellement n’est pas sa propriété, ni celle de Bertín: “Cette maison à Madrid est louée. Il n’y aura pas de conflit financier dans notre divorce car c’était déjà d’accord pendant longtemps, avant de se marier. En ce qui concerne les enfants, nous avons des obligations, nous devons être d’accord “.

Une situation très compliquée pour les deux, mais Fabiola assure qu’elle continuera à travailler pour élever ses enfants et pouvoir vivre comme elle l’a toujours fait: «Je continuerai à travailler comme je l’ai toujours fait depuis que j’ai 16 ans, des temps compliqués viendront probablement, une séparation ce n’est jamais facile. “

L’ancienne compagne de Bertín Osborne a avoué qu’elle comprend qu’il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par la nouvelle de leur divorce: “Je sais que cela a déçu beaucoup de gens qui croyaient en l’amour parfait … l’amour existe, mais Ce n’est pas parfait. Nous méritons tous les deux d’être bien et heureux, c’est ce que nous essayons. “

La protagoniste de notre actualité a tenu à préciser qu’elle gère déjà le changement de nom sur ses réseaux sociaux car comme nous le savons tous, elle a adopté le nom de famille de son mari lorsqu’elle l’a épousé: “J’ai porté le nom de famille de mon mari car au Venezuela c’est une coutume, je suis une coutume ». De cette façon, Fabiola a montré son opinion et ses informations les plus sincères sur tout ce qui se passe avec Bertín avec un objectif clair, qu’il arrête de spéculer sur son divorce.