25/03/2019 Fabiola Martínez, dans une image d’archive EUROPE SPAIN SOCIETY

MADRID, 19 ANS (CHANCE)

Fabiola Martínez est une femme positive. Pour cette raison, et bien qu’elle ait mis fin à sa relation avec Bertín Osborne après 14 ans de mariage et 2 décennies d’amour, la Vénézuélienne affronte l’avenir avec force et optimisme. Centrée sur ses deux enfants, Kike et Carlos, et sur la Fondation de solidarité qu’elle dirige aux côtés de son désormais ex-mari, la mannequin vient de reprendre ses études et a entamé un Master en administration des affaires et coaching en éducation émotionnelle qui l’a fait récupérer le sourire.

Fabiola et Bertín ont assuré qu’il n’y a pas de tiers dans leur séparation, mais que cela est dû à des problèmes de coexistence et à un changement de leurs sentiments, ce qui les a amenés à considérer que cela ne valait pas la peine de poursuivre leur relation. Même ainsi, ils sont toujours de la famille et tous deux ont eu de belles paroles l’un pour l’autre, car l’amour et le respect l’un pour l’autre et pour leurs enfants sont avant tout.

Il y a quelques minutes, nous avons pu demander à Fabiola ce qu’elle pense de tout ce qui se dit sur leur séparation et sur les informations qui pourraient être révélées sur le comportement de Bertín pendant leur mariage. Calme et sans perdre son sourire, la vénézuélienne assure qu’elle n’a rien vu: “Je vais bien, je n’ai pas vu grand chose de ce qui se dit à la télévision comme vous pouvez le comprendre et rien, très bien. Et je vous remercie d’être là mais je crois qu’ils m’ont dit que tu étais moi que je connais … je suis vraiment désolé … “.

Très sincère, la mannequin réitère que leur séparation “s’est faite d’un commun accord”, donc “nous allons bien tous les deux, nous sommes calmes” et avoue que ses enfants ont pris les nouvelles et ce tollé médiatique “très bien”.

Dans la vidéo suivante, nous vous montrons les nouvelles déclarations de Fabiola Martínez après sa rupture avec Bertín Osborne!