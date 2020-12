Fabiola Yañez est la coordinatrice générale de l’Alliance des conjoints des chefs d’État et des représentants (ALMA)

La première dame Fabiola Yañez a présidé mardi une réunion à laquelle ses homologues d’Amérique latine ont participé. L’actuelle coordinatrice générale de l’Alliance des conjoints des chefs d’État et de représentants (ALMA), a rencontré virtuellement ses collègues du Brésil, Michele Bolsonaro; Chili, Cecilia Morel; Paraguay, Silvana Abdo et du Panama, Yazmín Colón de Cortizo.

Le but de la réunion était de promouvoir un espace de dialogue, dans lequel les premières dames “Ils continueront à unir leurs forces dans la consolidation et le périmètre de l’Alliance ALMA”, comme détaillé dans une déclaration.

Les représentants de la Coordination technique du Honduras et de la Colombie ont également participé à la réunion, qui ont remplacé Ana García de Hernández et María Juliana Ruiz, les premières dames respectives desdits pays.

La rencontre visait continuer à promouvoir un espace de dialogue, dans lequel les femmes latino-américaines continueront à unir leurs forces dans la consolidation et le périmètre de l’Alliance ALMA.

«C’est un immense plaisir que nous nous retrouvions. Une année difficile et complexe se termine, principalement en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous cet espace de dialogue, afin de échanger nos opinions et nos idées et auquel nous pouvons tous participer et nous sentir comme les protagonistes de chacune des initiatives“A déclaré Yañez au début de son discours.

Immédiatement après, la Première Dame argentine a partagé les questions qui sont devenues une priorité de l’agenda de l’Alliance. Là, il a présenté les suggestions et les nouvelles propositions pour l’exercice de la coordination générale sous sa responsabilité.

De cette façon, le activités et thèmes pour la période 2020/2021: Campagne de la FAO sur les femmes rurales, les femmes ayant des droits; Appel ASH sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (OPS-OMS); Fondation Pontificale Scholas Occurrentes; Politique relative à la garde et à la petite enfance; et Changement climatique, environnement et développement durable.

“Dans chacune des propositions thématiques nous continuerons à travailler avec des organisations avec lesquelles nous partageons la même vision et les mêmes objectifs, mais surtout qu’ils nous fournissent des trajectoires, de l’expérience et aussi des sièges régionaux », a déclaré Fabiola Yáñez.

Et il a ajouté: “Nous continuerons à travailler avec l’UNICEF, ONU Femmes, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement, avec Scholas Ocurrentes et aussi avec la FAO.”

«Tout le monde était ravi d’apprendre que notre alliance souhaite promouvoir des actions conjointes et soutenir des initiatives sur lesquelles nous sommes tous d’accord, au profit de nos communautés. Pour cela, Il est essentiel que nous soyons d’accord et d’accord sur les sujets proposés sur l’agenda 2020/21 », a expliqué la Première Dame.

Il a également déclaré: “Nous sommes appelés à unir nos efforts pour promouvoir l’adoption de bonnes pratiques, qui sont fondamentales pour faire face à tous ces défis que notre région doit résoudre.”

Yañez a pris la relève en tant que coordinateur général d’ALMA le 29 septembre de cette année. L’alliance est née en 2019 pour accompagner le développement de la gestion gouvernementale dans chaque pays de la région.

ALMA est composé de femmes de Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Pérou et République dominicaine.

Dans la déclaration du 6 août 2019, la volonté de élargir les relations et la collaboration mutuelle dans divers domaines. Renforcer également les liens de collaboration pour faciliter l’échange d’expériences, dont le résultat leur permet de créer les synergies nécessaires pour soutenir les efforts des autorités dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

En ce sens, les Premières Dames se sont engagées à promouvoir des actions de soutien aux initiatives communes et à soutenir efficacement les efforts des autorités et entités compétentes de chaque État dans les domaines suivants: Santé et bien-être; Éducation inclusive; Autonomisation économique et sociale des femmes; Développement de communautés sûres exemptes de tout type de violence; Inclusion et équité.

