Le gouvernement a présenté ce vendredi la Campagne nationale de prévention et de sensibilisation au toilettage, une initiative qui vise à sensibiliser et à mobiliser des ressources pour la prévention, l’identification et le signalement des actes de harcèlement d’enfants et d’adolescents sur Internet.

La cérémonie de lancement, qui a eu lieu au Centre culturel Kirchner, a été dirigée par la première dame, Fabiola Yanez; le ministre de l’Éducation, Nicolas Trotta; le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Marcela Losardo, et le secrétaire des médias et de la communication publique, Francisco Meritello.

Pendant l’acte, Yáñez a souligné les données «alarmantes» de ce problème: “10% des garçons sont entrés en contact avec quelqu’un qu’ils ont rencontré en ligne, 30% ont été ajoutés à un groupe WhatsApp sans leur consentement.”

La première dame a commenté que pendant la pandémie de coronavirus, le potentiel de la technologie à connecter les gens était connu, mais qu’elle exposait également les risques pour les enfants et les adolescents.

Comme annoncé officiellement, Entre le 20 mars et le 31 octobre de cette année, les demandes de renseignements sur le toilettage de la ligne 137 ont augmenté de 133% par rapport à la même période de l’année précédente.

«Qu’aujourd’hui nous puissions commencer cette campagne est fantastique. L’existence de nouveaux outils nous permettra de prendre soin et de sauver la vie de nos enfants et adolescents qui sont à la merci de ce type de criminalité informatique “Ajouta Yáñez.

Pour sa part, Meritello a fait valoir que tout le plan s’explique par la poussée des mères des garçons victimes d’intimidation, en particulier par la mère de Micaela Ortega, la jeune fille assassinée en 2016 à Bahía Blanca alors qu’elle avait 12 ans par Jonathan Luna, un homme qui l’a contactée sur Facebook en se faisant passer pour une autre fille, et a été condamnée à la prison à vie pour ce crime.

En ce sens, il a également salué avec un accent particulier Roxana Dominguez, chef de l’ONG Mamá en Línea, qui a contacté des responsables pour demander un plan interministériel pour résoudre le problème.

«Vous nous avez tous réveillés», a déclaré Meritello, s’adressant à Domínguez, puis a affirmé que la mission sera «d’amener ce débat à la table des Argentins, puisque les fils, filles, filles doivent savoir de quoi on parle».

Pendant ce temps, Losardo a célébré le travail conjoint avec le secteur privé: «Les médias, les entreprises privées et les ONG nous ont accompagnés. Et je suis heureux que nous travaillions pour sauver des vies », a-t-il déclaré.

«N’oublions pas que nous ressentons la douleur de l’autre mais, de l’autre, la douleur l’habite à jamais. Nous devons assumer la responsabilité de changer les choses. Nous devons changer la culture “, il prétendait.

Enfin, le ministre Trotta a reconnu que jusqu’à ce que Roxana lui rende visite, il pensait que «l’endroit le plus sûr pour les enfants était leur chambre».

«Nous savons maintenant que si nous ne nous engageons pas, c’est un espace dangereux», soit dans «les cas les plus douloureux, comme celui de Micaela, soit dans les autres qui génèrent également un impact très profond sur les enfants», a-t-il commenté.

Également sur scène, Roxana Domínguez, mère d’une fille capturée par une femme en 2009, qui a rappelé que pendant de nombreuses années il y avait un vide juridique et qu’une fois la loi adoptée en 2013, une large campagne de sensibilisation était nécessaire. .

«Certains d’entre nous ont nos enfants vivants par hasard, j’ai dû aller dans une morgue et je ne pouvais plus respirer. Personne ne nous a donné la campagne. Micaela est arrivé et je m’excuse, car rien de ce que nous avons fait n’a suffi à sauver votre fille », a déclaré Domínguez, en larmes, s’adressant à la mère de la fille qui était dans l’assistance.

Le titre de “Mom Online” disait que l’initiative annoncée ce vendredi a été conçue quand on a appris qu’en raison de la pandémie, davantage d’appareils électroniques allaient être livrés pour que les enfants aient des cours et contacté, par l’intermédiaire d’un sénateur, le ministre Trotta, qui “a pris la décision politique au même moment”.

Monica Cid, La mère de Micaela Ortega, a déclaré à la fin de l’acte: «Plusieurs fois j’ai dit que je n’étais pas mort en vain. Je me suis toujours demandé pourquoi et je ne peux pas trouver cette réponse, mais je trouve un pourquoi, et c’est que chaque garçon soit pris en charge par mon État, avec la responsabilité de nous tous pour que personne ne lui enlève son innocence. Cette campagne a coûté la vie à ma fille ».

Parmi les autres mesures annoncées, Une formation avec une perspective didactique sera dispensée par le biais de différentes ONG et des contenus spéciaux seront diffusés dans les médias publics, auxquels s’ajouteront des campagnes sur les réseaux sociaux et sur Internet. avec la collaboration d’entreprises technologiques telles que Facebook, Google et Microsoft.

Nous avons également travaillé avec les médias privés réunis à Adepa pour que les communicateurs aient une formation sur la perspective de genre, avec une attention particulière au problème du toilettage. D’autres entreprises privées telles qu’Intel, Dell, BGH, MercadoLibre, Newsam et Phillips, se joindront également à la formation de leurs employés et à différentes initiatives de sensibilisation pour leurs clients.

Qu’est-ce que le toilettage

Le toilettage est une action délibérée d’un adulte pour harceler sexuellement un enfant ou un adolescent par l’utilisation d’Internet. Elle est toujours commise par un adulte qui à des fins sexuelles (harcèlement, organisation d’une réunion personnelle pour spécifier des abus sexuels avec contact physique, recrutement à des fins d’exploitation sexuelle et / ou obtention de matériel à des fins de commercialisation dans des réseaux d’exploitation sexuelle) Ils créent généralement un faux profil dans un réseau social, un salon de discussion, etc., se faisant passer pour un garçon ou une fille, cherchant à générer une relation de confiance.

Le toilettage a été incorporé en tant que crime dans le Code pénal en 2013, par le biais de la loi 26904. À compter de cette incorporation, ceux qui «au moyen de communications électroniques, de télécommunications ou de toute autre technologie de transmission de données, contactent un mineur dans le but de commettre un crime contre l’intégrité, peuvent être jugés et punis pour le crime de toilettage. sexuelle de la même ».

