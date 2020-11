15 minutes. Ce n’est un secret pour personne qu’à chaque fois qu’un événement est attendu dans le monde entier, les réactions et l’humour ne tardent pas à arriver. Les élections aux États-Unis, où le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden se disputent la présidence du pays, n’ont pas fait exception à cette règle, et nombreux sont ceux qui ont fait des mèmes à ce sujet pour apaiser l’angoisse des autres internautes qui attendent les résultats.

Depuis la nuit de ce mardi, les résultats définitifs de plusieurs Etats sont connus. Cependant, il faut se rappeler que des centaines de milliers de personnes ont voté par correspondance, des votes qui n’ont pas encore atteint les bureaux et pour quoi cela peut prendre plusieurs jours avant qu’un gagnant officiel soit connu.

Des journées qui se traduisent par une anxiété prolongée, de l’incertitude et, dans certains cas, de la peur. C’est pourquoi, plus ils mettront de temps à donner le vainqueur de l’élection, plus les gens créeront des mèmes de la situation chercher à encourager les désespérés.

Plusieurs des mèmes les plus courants de ce mercredi concernent le retard dans le décompte des voix dans des États comme le Nevada.

D’autres sont simplement des références à des choses que se passe-t-il au fil des heuresComme le décompte des voix au Michigan ou ce qui pourrait se passer dans les différentes finales de cette élection.

Il y a même ceux qui ont plaisanté en prenant comme exemple leurs artistes préférés, comme ceux qui se moquent d’un Kanye West plein d’espoir qui voulait être président.