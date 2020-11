Guzmán, flanqué de Kozack et Cubeddu, lors d’une précédente visite. À gauche, Sergio Chodos, le représentant du gouvernement au conseil d’administration du FMI

Martín Guzmán, cherchera cette semaine à consolider son récent succès: après avoir réalisé qu’après dix jours le prix du dollar bleu tombe de 195 à 157 pesos, une baisse de près de 20% qui a ramené l’écart avec le taux de change officiel en dessous 100 pourcent.

Pour le ministre de l’Économie, c’est important non seulement pour le front intérieur, mais aussi parce qu’une mission du FMI arrive mardi, avec laquelle il compte négocier le refinancement des échéances que l’Argentine doit affronter avec l’organisation à partir de septembre 2021.

Guzmán cherchera, selon ce qu’il a avancé, à s’entendre sur un “programme pluriannuel” d’objectifs fiscaux, monétaires et extérieurs qui “calmeront” l’économie et lui permettront de réduire au minimum l’écart de change. Un accord plus ou moins rapide comprenant des «fonds frais» de l’agence l’aiderait dans ce sens, afin de reconstituer les réserves de la Banque centrale., qui a clôturé jeudi à 39 524 millions de dollars et constitue la partie la plus faible de la contre-offensive officielle sur un marché qui pariait contre elle.

Cette nécessité tient au fait que ce n’est que dans la période de deux mois de mars / avril que la liquidation de la forte récolte, principale source de devises, commencera. Et avec cela, un accord avec le Fonds est crucial pour renégocier une échéance de mai de près de 2 milliards de dollars avec le Club de Paris.

Mercedes Marcó del Pont, chef de l’AFIP et jusqu’à il y a moins d’un an président de la FIDE, dont le récent rapport met en garde contre le “conditionnement fiscal” d’un accord avec le FMI

La mission du Fonds sera dirigée par le directeur adjoint du Département de l’hémisphère occidental, l’American Julie Kozack, et le chef de la “mission argentine”, le vénézuélien Luis Cubeddu, Quoi Cette fois, contrairement à leur dernière visite, ils seront accompagnés de différents techniciens, signe sans équivoque qu’une étape de négociations concrètes est en train de commencer.

Le principal front contentieux sera le front fiscal: Guzmán a réalisé la récente baisse du dollar grâce à des mesures monétaires, à l’émission de dette et à la vente d’obligations, mais le FMI insistera sur la nécessité de réduire le déficit budgétaire d’ici 2021, que le gouvernement projetait à 4, 5% du PIB. L’économie serait prête à un déficit moindre, proche de 4%, à condition que l’accord avec le Fonds soit approuvé par le Parlement.

Guzmán montrera le ralentissement des dépenses liées à la pandémie, comme le “Revenu familial d’urgence” pour les secteurs les plus vulnérables, pour lequel quatre versements ont été payés et que l’Anses étudie pour convertir en un plan de travail plus limité, et le Aide au travail et à la production (ATP), dont elle a déjà réduit le paiement partiel des salaires et entend canaliser essentiellement sous forme de programme de crédit à bas taux, que les entreprises doivent rembourser en 15 mois, dont 3 mois de grâce. Le ministre cherchera également à montrer une réduction des subventions à la consommation de services en augmentant progressivement les tarifs des transports, du gaz, de l’électricité et de l’eau.

Dans tous les cas, il s’agit de réduire les besoins de financement (via des hausses d’impôts, une émission monétaire ou un placement de dette) des dépenses, aspect sur lequel le Fonds insiste le plus.

Un rapport récent de la Fondation pour la recherche et le développement économiques (FIDE), proche du gouvernement, a déclaré que “l’un des grands défis est de renforcer les réserves”. L’entité, qui jusqu’à il y a moins d’un an présidait l’actuel chef de l’AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a réaffirmé sa prévision d’une baisse du PIB de 10,5% cette année mais a souligné que “les conditions sont réunies” pour que le PIB croît à un rythme de plus de 4% depuis le début de 2021 et “se maintient à des niveaux élevés pendant toute l’année”.

Un graphique du rapport FIDE qui montre l’évolution du marché du dollar et des réserves de la Banque centrale

Cependant, dans un échantillon des pressions que Guzmán devra endurer dans les échanges avec le Fonds, le rapport de la FIDE considère qu’une prolongation du prêt déjà accordé par le FMI «pourrait être gênante si une telle injection de fonds implique un conditionnement aux marges nécessaires pour atteindre l’objectif de recouvrement. Et pire encore, si elle s’accompagne également d’exigences de déréglementation et de dévaluation des changes, qui ont été la principale réassurance pour éviter tout choc dans l’impact des effets négatifs de la pandémie ».

Un autre rapport, d’Invecq, reconnaît que les réserves sont le point le plus faible de la stratégie officielle, mais est plus sceptique quant à la durabilité du récent succès de Guzmán. << La Banque centrale continue d'être le principal fournisseur de dollars sur le marché des changes et, en octobre, près de 1 000 millions de dollars EU ont été vendus, malgré toutes les restrictions imposées aux acheteurs de dollars d'épargne et les récentes restrictions sur le système global de surveillance des importations; même , la vente du futur dollar dépasse 6 600 millions de dollars, au-dessus du chiffre d'affaires total autorisé par la BCRA (5 000 millions de dollars), précise le cabinet de conseil de l'économiste Esteban Domecq.

Le rapport rappelle également que l’excédent commercial, l’un des «piliers» de la stratégie officielle, a été ramené en septembre à un peu plus de 500 millions USD, soit un tiers des mois précédents. «Les réserves internationales brutes se sont terminées en octobre en dessous de 40 000 millions USD, le net (actualisation du Swap, du DTS et des réserves obligatoires) est déjà proche de 1 200 millions USD et les réserves liquides nettes sont actuellement négatives d’un peu plus de 2 000 millions USD. , donc la marge d’action est de moins en moins importante », précise le rapport.

Telles sont les limites que, de part et d’autre, l’économie doit prendre en compte dans ses négociations avec le FMI.

