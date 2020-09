Appel nominal Tom Williams / CQ

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/GaivB05RR5J3G9KYj8MCgQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyOC42MjU3OTI4MTE4Mzkz.httbusiness8504MTE4Mzkz. : //s.yimg.com/ny/api/res/1.2/GaivB05RR5J3G9KYj8MCgQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyOC42MjU3OTI4MTE4Mzkz/https: //media.zenfs.com/EN/business_insider_articles_888/55ad7ee6c972fd2c8009850629e0cd66″ /> Rep Clay Higgins, R-La.. , à Rayburn Building le mardi 9 avril 2019.

Appel nominal Tom Williams / CQ

Facebook a supprimé deux des messages du membre du Congrès Clay Higgins pour « violation de nos politiques contre l’incitation à la violence » après avoir suggéré de tuer des manifestants armés s’ils se présentaient à une manifestation en Louisiane.

« Aller simple les gars. Ayez vos affaires en ordre. Moi? … Je ne renverserais même pas ma bière. Je déposerais 10 d’entre vous là où vous vous tenez », a écrit Higgins dans le message maintenant supprimé, selon un Rapport BuzzFeed.

Higgins est un ex-flic et a démissionné du bureau du shérif de la paroisse de St.Landry en 2016 après une réaction violente à cause de ses vidéos contraversales pour un programme Crime Stoppers. Il a été élu au Congrès la même année.

La suppression de Facebook intervient alors que la fusillade de la police à Kenosha, à Washington, sur Jacob Blake alimente un mouvement de manifestations généralisées pour protester contre la brutalité policière aux États-Unis.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Facebook a supprimé deux messages du représentant Clay Higgins (R-La.) Après qu’il ait écrit qu’il « abandonnerait 10 d’entre vous là où vous vous trouvez » si des manifestants armés assistaient à une manifestation en Louisiane contre la brutalité policière.

« Aller simple les gars. Ayez vos affaires en ordre. Moi? … Je ne renverserais même pas ma bière. Je déposerais 10 d’entre vous là où vous vous tenez », a écrit Higgins dans le message maintenant supprimé, selon un Rapport BuzzFeed.

Le membre du Congrès a également écrit: «Nous ne voulons pas voir votre a … et nous ne voulons pas non plus faire pleurer vos Mères. Vous êtes celles qui menacent, si vous vous montrez, agressivement natives et armées en ma présence. Il a semblé suggérer d’ouvrir le feu sur les manifestants lorsqu’il a écrit: «C’est là que votre voyage se terminera. Rapide. À quelle vitesse? 1 450 FPS rapide», faisant référence à la vitesse à laquelle les munitions peuvent voyager.

Après la suppression de son premier message, Higgins en a écrit un second disant que « l’Amérique est en train d’être manipulée dans une nouvelle ère de contrôle gouvernemental » et qu’il « avertira quand il sera temps de se préparer, [sic] monter et déployer. « Facebook a également supprimé ce message, après que BuzzFeed ait sollicité un commentaire.

Dans un e-mail à Business Insider, un porte-parole de Facebook a déclaré que « les messages ont été supprimés pour violation de nos politiques contre l’incitation à la violence ».

L’histoire continue

Le message initial de Higgins semblait être destiné aux membres d’un groupe de milice noire appelé Not F —— Around Coalition (NFAC), selon BuzzFeed, alors qu’il publiait une photo du groupe à côté de son message. Le groupe, qui a protesté contre la suprématie blanche et le KKK dans le passé, a déjà assisté à des manifestations contre la brutalité policière, avec des membres armés de fusils et portant des gilets pare-balles.

Une rumeur a germé en ligne selon laquelle le groupe assisterait à une manifestation à Lafayette, en Louisiane, selon BuzzFeed. Le NFAC n’est pas apparu, mais environ 50 membres d’une milice de droite appelée Louisiana Cajun Militia sont apparus à la manifestation en gilets, en camouflage et en portant des armes, a rapporté le média local The Advocate.

Higgins est un ancien flic et un fervent défenseur des droits des armes à feu, qui a fait des apparitions dans du matériel promotionnel pour la National Rifle Association. Il a démissionné du bureau du shérif de la paroisse de St.Landry en 2016 après une réaction violente sur ses vidéos pour promouvoir un programme Crime Stoppers, selon BuzzFeed. Il siège au Congrès depuis 2016 et a déjà participé à des événements organisés par des milices, comme les Oath Keepers, que le Southern Poverty Law Center a désigné comme un groupe extrémiste et anti-gouvernemental.

La suppression par le géant des réseaux sociaux des deux postes du membre du Congrès intervient au milieu de manifestations généralisées contre la brutalité policière, un mouvement ravitaillé par la récente fusillade policière de Jacob Blake, un homme noir, à Kenosha, Washington.

Des individus armés ont fait des apparitions lors de manifestations ces derniers mois, affrontant des manifestants de Black Lives Matter, et ont pour la plupart été documentés comme étant des membres de groupes d’extrême droite et de milices.

Une altercation récente a tourné au meurtre lorsque Kyle Rittenhouse, 17 ans, a tué par balle deux manifestants lors d’une manifestation à Kenosha. Il a été accusé d’homicide au premier degré. Et un membre du groupe d’extrême droite Patriot Prayer, qui se livre fréquemment « à la violence contre ses opposants politiques » selon le SPLC, a récemment été abattu à Portland, dans l’Oregon, lors d’une manifestation.

Vous pouvez lire le rapport complet sur Buzzfeed ici.

Lire l’article original sur Business Insider