San Francisco, 27 janvier . .- Le réseau social le plus utilisé au monde, Facebook, a clôturé son exercice 2020 avec des bénéfices de 29,246 millions de dollars, soit 58% de plus que l’an dernier, grâce à l’important investissement dans la publicité numérique au cours de l’année du covid-19.

Ainsi, les revenus de Facebook au cours des douze derniers mois ont grimpé de 22% à 85 965 millions de dollars, dont la quasi-totalité (98%) correspondait à la vente d’espaces publicitaires sur Internet et de services liés à cette activité.

Les actions de la société dirigée par Mark Zuckerberg rapportaient à leurs détenteurs au cours de l’année écoulée 10,09 dollars par action, contre 6,43 l’année précédente.

Le réseau social continue d’augmenter sa base d’utilisateurs Internet dans le monde, et les utilisateurs actifs quotidiens – c’est-à-dire ceux qui se connectent au moins une fois par jour – ont atteint 1,84 milliard de personnes en décembre 2020 (11% de plus d’une année sur l’autre).

Les utilisateurs actifs mensuels, c’est-à-dire ceux qui se connectent au moins une fois par mois, ont atteint 2,8 milliards (12% de plus), ce qui implique que plus d’un tiers de l’humanité est connecté à Facebook.

La société basée à Menlo Park, en Californie, qui possède également d’autres applications populaires telles qu’Instagram et WhatsApp, a bénéficié au cours de l’année pandémique de la tendance à passer plus de temps à la maison, à naviguer et à acheter en ligne, comme d’autres grandes entreprises technologiques.

«Nous avons connu une bonne fin d’année alors que les gens et les entreprises ont continué à utiliser nos services pendant ces périodes difficiles. Je suis enthousiasmé par 2021 lorsque nous créerons de nouvelles façons de créer des opportunités économiques, de bâtir des communautés et d’aider les gens à s’en sortir. “a déclaré le PDG et co-fondateur de l’entreprise, Mark Zuckerberg lors de la présentation des comptes.

Les bons chiffres de Facebook n’ont pas suscité une excitation excessive à Wall Street, où les actions de la société ont grimpé timidement de 0,21% à 272,94 $ par action dans le commerce électronique post-clôture chez les concessionnaires de New York.