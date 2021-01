Twitter a bloqué mercredi le compte Twitter du président sortant des États-Unis, Donald Trump, après avoir supprimé une série de messages sur les émeutes qui ont eu lieu au Capitole. En eux, le président sortant a exhorté ses partisans à quitter les environs du Congrès, mais les a qualifiés de patriotes et a de nouveau rejeté sans preuve leur défaite aux élections présidentielles.

Le réseau social a signalé qu’il devra supprimer trois messages et que le compte restera bloqué pendant 12 heures après cela. “Si cela n’arrive pas, le compte restera bloqué”, a rapporté la société fondée par Jack Dorsey. C’est la première fois que l’entreprise prend une décision de cette nature.

Dans une brève déclaration, Twitter a indiqué à son tour que «les futures violations des règles, y compris les politiques d’intégrité civique et les menaces violentes, entraîneront une suspension permanente»Du compte de l’agent sortant.

La décision est intervenue peu de temps après que le réseau social a supprimé unilatéralement ces messages, une action qui a également été prise par Facebook.

“Nous avons constaté deux violations de nos règles sur la page du président Donald Trump qui se traduisent par une suspension de 24 heures, ce qui signifie qu’il perd la possibilité de publier sur la plateforme pendant cette période”, a expliqué le groupe californien sur Twitter.

Dans le post le plus récent, Trump a déclaré que les actions violentes sont “quelque chose qui se produit lorsqu’une victoire absolue sacrée leur est prise de manière aussi brutale et violente”. De plus, ses partisans ont été «maltraités et injustement traités pendant longtemps.». Et il leur a de nouveau demandé de «rentrer chez eux avec amour et en paix». “Souviens-toi de ce jour pour toujours!”

Dans la précédente, entre-temps, il avait publié une vidéo dans laquelle il exprimait: “Je sais que vous souffrez à cause de la façon dont les élections nous ont été volées mais il est temps pour vous de rentrer chez vous en paix”, a déclaré Trump dans une vidéo publiée sur Twitter plus de deux. heures après l’assaut du siège de l’Assemblée législative. «Nous devons avoir la paix. Il faut la loi et l’ordre (…) Nous ne voulons que personne ne soit blessé, c’est une période très difficile ».

«C’était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas jouer ces gens. Nous avons besoin de paix, alors rentrez chez vous. Nous les aimons, ils sont très spéciaux “, a déclaré le président, après que le président élu, Joe Biden, dont la victoire devait être ratifiée ce mercredi au Congrès, s’est présenté et a demandé à Trump d’appeler à la fin des violences.

Partisans de Trump au Capitole des États-Unis

Sur Twitter, les publications ne sont plus disponibles et, en cliquant sur le bouton qui offre plus d’informations, l’utilisateur est redirigé vers le centre d’aide du réseau social, dans lequel il explique les mentions et leur signification. Sur Facebook, quant à eux, ils ont été directement supprimés sans aucun message.

La conduite de Trump il a été condamné par la grande majorité du spectre politique américain. Du parti républicainLes voix les plus éminentes étaient celles du sénateur Mitt Romney et de l’ancien président George W. Bush.

Les déclarations étaient plus abondantes du côté démocrate. Parmi eux se trouve le président élu, Joe Biden, qui a décrit les événements qui se déroulent dans la capitale américaine comme une “atteinte à l’état de droit” et a assuré qu ‘”ils ne reflètent pas les vrais États-Unis”.

«Ce que nous voyons, c’est un petit nombre d’extrémistes voués au désordre. Ce n’est pas de la dissidence, c’est du désordre. Cela frôle la sédition et cela doit prendre fin. Maintenant », a-t-il ajouté. Par conséquent, il a appelé «ce gang à reculer et à permettre au travail de la démocratie d’avancer»..

Dans un autre passage de son discours, Biden a de nouveau critiqué Trump et, dans une soirée en référence à ses discours, a déclaré que “Les paroles d’un président comptent, peu importe à quel point il est bon ou mauvais.” “Au mieux, il peut inspirer, au pire inciter”, a-t-il exprimé.

Les principaux législateurs américains ont annoncé du jour au lendemain qu’ils reprendraient la session extraordinaire pour certifier la victoire de Biden une fois le Capitole ouvert.

PLUS SUR CE SUJET:

Tension à Washington: Joe Biden a exigé que Donald Trump “demande la fin de ce siège” contre le Capitole et a déclaré que “la démocratie est attaquée”

Trump a qualifié les manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole de «patriotes» et a assuré que «c’est ce qui se passe lorsqu’une victoire absolue leur est enlevée»