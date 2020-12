Facundo Campazzo se prépare à faire officiellement ses débuts en NBA (Photo: .)

Les lumières de la NBA sont à nouveau allumées après une saison atypique et avec la préparation la plus courte de l’histoire de la compétition. Bien qu’hier, il y avait deux matchs qui étaient responsables de l’ouverture de la meilleure ligue de basket-ball de la planète (Golden State Warriors contre Brooklyn Nets et Los Angeles, duel Clippers-Lakers), les yeux des Argentins sont sur Facundo Campazzo, qui fait sa première officielle dans l’affrontement entre Denver Nuggets et Sacramento Kings.

Début décembre, le meneur argentin a quitté le Real Madrid et a signé un contrat de plusieurs années avec la franchise américaine. Quelques jours plus tard, il a été confirmé que a choisi le dossard numéro 7, le même chiffre qu’il utilise dans l’équipe argentine et qu’il a porté lors de sa dernière séquence au Real Madrid. Avec Nikola Jokić à la barre, le Les Nuggets chercheront à améliorer la dernière saison au cours de laquelle ils ont perdu en finale de la Conférence Ouest contre les Lakers de Los Angeles après avoir terminé troisième de la saison régulière.

Jusqu’à présent, Facu a participé à la trois matchs amicaux précédents contre les Golden State Warriors et deux fois contre les Portland Trail Blazers dans lesquels, après divers luxes, il a gagné le surnom de Spiderman car “il était partout” selon les mots de Jamal Murray, meneur canadien et l’une des grandes stars de la Nuggets. Le Ball Arena de Denver est prêt à recevoir la magie de la garde argentine.

Où le jeu sera-t-il vu? Ne pas être télévisé en Argentine, les fans doit acheter le NBA League Pass pour pouvoir vivre les débuts de Campazzo en direct.

Facundo Campazzo s’est montré à l’entraînement des Denver Nuggets

Mais l’attente touche lentement à sa fin et l’entraîneur de Denver Michael Malone est prêt à utiliser son dernier ajout pour ouvrir les défenses. L’une des grandes qualités de Facundo sont les vols en défense et plusieurs vidéos ont déjà été vues lors des séances d’entraînement de l’équipe dans lesquelles il enlève le ballon à ses coéquipiers avec beaucoup d’audace et de rapidité. Sera-t-il capable de reproduire ces mouvements contre les meilleurs basketteurs de la planète?

Campazzo est le Le joueur argentin numéro 13 fera ses débuts officiels en NBA. Juan Ignacio Pepe Sanchez, Ruben Wolkowyski, Emanuel Ginobili, Charles Delfino, André Notioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Luis Scola, Paul Prigioni, Nicolas Laprovíttola, Nicolas Brussino et Patrick Garino compléter la prestigieuse liste. En outre, Leandro Bolmaro a été sélectionné par Minnesota Timberwolves lors du dernier repêchage, mais le garde devra terminer son entraînement à Barcelone afin de faire le saut vers la meilleure ligue de la planète.

Stade: Ball Arena (Denver)

Temps: 23:00

Télévision: NBA League Pass

