Facundo Campazzo a vu peu d’action dans les Denver Nuggets (.)

Contrairement à ce qui s’était passé lors des matchs de pré-saison, dans lesquels il avait eu plus de participation avec l’équipe, les deux premiers matchs de Facundo Campazzo en NBA Ils ne lui ont toujours pas permis de montrer sa pleine capacité sur le terrain. Ainsi, après les débuts de mercredi dernier dans la défaite contre Sacramento dans laquelle il a joué un peu plus de huit minutes, le meneur argentin a de nouveau eu peu de participation aux Denver Nuggets.

Dans ce qui a été la clôture du jour de Noël dans la meilleure ligue de basket-ball du monde, Campazzo n’a joué que trois minutes dans la défaite de son équipe à domicile contre les Clippers de Los Angeles: le résultat final était 121-108 pour la franchise californienne.

L’ancien pilote du Real Madrid est entré dans le parquet de la Ball Arena à 1,49 minute de la fin du premier quart de match. A l’époque où il était sur le terrain, Campazzo n’a pas ajouté de points et a enregistré un chiffre d’affaires pour votre feuille de calcul statistique.

Les Clippers ont déjà dominé les actions dans la première moitié du match et sont partis avec une avance de 17 points à la mi-temps (55-72). Avec plus de 55% d’efficacité dans les buts sur le terrain et un très haut 50% en triple (19-38), l’équipe qui a un Kawhi Leonard en tant que chiffre le plus élevé, il a triomphé lors de sa deuxième présentation de la saison. Paul George a été le meilleur buteur des Angelenos avec 23 points, et a également ajouté 9 passes et 5 rebonds à la cause gagnante.

Leonard et Paul George ont mené les Clippers à la victoire sur Denver (USA TODAY Sports)

Pour sa part, Leonard a marqué 21 points et a joué dans une action difficile dans laquelle il a fini par s’allonger sur le sol et saigner pendant plusieurs minutes. Dans la dernière période du match, son partenaire Serge Ibaka Il a sauté pour un rebond offensif et a par inadvertance donné un coup de coude aux Clippers n ° 2 dans la mâchoire, qui s’est retiré aux vestiaires et n’est pas revenu au match.

Dans les pépites, le serbe Nikola Jokic il a terminé avec 24 points, 10 passes et neuf rebonds. L’autre personnage de Denver, Jamal Murray, a ajouté 23 points, dont 13 au quatrième trimestre.

Comment le programme de Campazzo se poursuivra-t-il en NBA? Comme lors des deux premières présentations de la saison 2020-2021, Denver sera local lundi prochain contre les Houston Rockets, la franchise qui a le meilleur buteur des trois dernières saisons, James durcit, parmi leurs rangs. Cette confrontation peut être suivie par la chaîne NBA TV à partir de 23h (heure argentine).

Quelques heures plus tard, le 30 janvier, le dernier finaliste de la Conférence Ouest se rendra en Californie pour jouer contre Kings de Sacramento, l’équipe avec laquelle il est tombé à l’ouverture de la campagne. Déjà le premier jour de 2021, les Nuggets reviendront au tribunal contre Phoenix soleils, encore à la maison.

Après avoir visité le Minnesota Timberwolves, qui a l’ancienne base argentine Paul prigioni en tant que l’un de leurs assistants techniques, Denver les accueillera dans leur stade deux jours plus tard. Le 5 janvier, ce jeu sera diffusé pour l’Amérique latine via DirecTV Sports. Le 8, à nouveau à la Ball Arena, Campazzo se retrouvera à nouveau contre une vieille connaissance, également un ancien du Real Madrid: Denver recevra le Mavericks de Dallas du slovène Luka doncic. Immédiatement après, l’équipe argentine se rendra sur la côte Est pour affronter la Philadelphie 76ers (9 janvier) et un jour plus tard, Facundo montera sur l’un des stades les plus célèbres du monde: il jouera contre New York Knicks dans le célèbre Madison Square Garden.

