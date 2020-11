WASHINGTON, 7 novembre (.) – D’anciens présidents américains, des politiciens des partis républicain et démocrate et des célébrités ont félicité samedi le démocrate Joe Biden pour avoir remporté l’élection présidentielle américaine après avoir battu le républicain Donald Trump.

Voici quelques mots pour Biden:

ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS BARACK OBAMA

“Je ne pourrais pas être plus fier de féliciter notre prochain président, Joe Biden, et notre prochaine première dame, Jill Biden. Je ne pourrais pas être plus fier de féliciter Kamala Harris et Doug Emhoff pour l’élection révolutionnaire de Kamala en tant que prochain vice-président.”

ANCIEN PRÉSIDENT AMÉRICAIN JIMMY CARTER

“Rosalynn et moi félicitons nos amis, le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris. Nous sommes fiers de leur campagne et avons hâte de voir des changements positifs pour notre nation.”

HILLARY CLINTON, CANDIDAT PRÉSIDENTIEL DÉMOCRATIQUE 2016 ET ANCIEN SECRÉTAIRE D’ÉTAT

“Les électeurs ont pris la parole et ont élu @JoeBiden et @KamalaHarris comme notre prochain président et vice-président. C’est une élection historique, une répudiation de Trump et une nouvelle page pour l’Amérique. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise. “.

NANCY PELOSI, LEADER DÉMOCRATIQUE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

“Nous conservons la république! Félicitations à Joe Biden pour sa victoire pour l’âme de notre pays. Félicitations à Kamala Harris pour avoir marqué l’histoire. C’est un temps pour guérir et un temps pour grandir ensemble.”

SÉNATEUR RÉPUBLICAIN MITT ROMNEY

“Ann et moi adressons nos félicitations au président élu Joe Biden et au vice-président élu Kamala Harris. Nous les connaissons tous deux comme des personnes de bonne volonté et de caractère admirable. Nous prions pour que Dieu les bénisse dans les jours et les années à venir.”

ANCIEN GOUVERNEUR RÉPUBLICAIN DE FLORIDE JEB BUSH

“Félicitations au président élu Biden. J’ai prié pour notre président presque toute ma vie d’adulte. Je prierai pour vous et votre succès. Il est maintenant temps de guérir les blessures profondes. Beaucoup comptent sur vous pour montrer la voie.”

CHANTEUSE ET ACTRICE LADY GAGA

“@JoeBiden @KamalaHarris et le peuple américain, vous venez de donner au monde l’un des plus grands actes de gentillesse et de courage que l’humanité ait jamais vu. Rien que de l’amour pour notre nouveau commandant en chef et pour le premier vice-président élu de la Chambre Blanc “. (Compilé par Mary Milliken. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)