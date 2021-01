Pompe pour mardi après-midi. Independiente a déjà qui reprendra le campus. Enfin le successeur de Lucas Pusineri ça ne sera pas Hernán Jorge Crespo. Il s’agit d’une vieille connaissance: Julio Cesar Falcioni, L’Empereur serait accompagné d’un club historique comme Pedro Damián Monzón, qui rejoindra en tant qu’assistant de terrain

En raison du retard de Crespo à répondre, la direction a agi rapidement. Cette variante à la tête de l’équipe était surprenante car l’incorporation de Crespo était quasiment un fait, qui a conduit Défense et Justice à la finale de la Coupe d’Amérique du Sud, dont le match contre Lanús se jouera ce samedi au stade Mario Alberto Kempes.

Premièrement, la proposition de leadership était pour lui d’assumer le poste de manager, rôle qu’il allait remplir à Banfield, finaliste de la Diego Armando Maradona Cup. Mais voyant la possibilité de diriger à nouveau, Julio César a accepté cette variante et la direction sportive serait laissée pour plus tard. Aujourd’hui, les dirigeants de Rojo et Falcioni se sont réunis et lors de la réunion, ils se sont mis d’accord sur les détails et ont clôturé leur retour à l’institution Avellaneda.

Falcioni, 64 ans, aura dans son équipe d’entraîneurs Omar Piccoli, assistant de terrain; Gustavo Otero, préparateur physique; et Cesar Velazquez, comme entraîneur de gardien de but. Même si l’Empereur ne sera pas seul à la tête du campus. Il serait accompagné de Moncho, qui vient de la direction d’Argentino de Quilmes, l’équipe Primera B Metropolitana, qui mène la Revalidation Zone 2 (Le premier passe en quarts de finale pour la 2ème ascension).

Monzón, 58 ans, est sorti d’Independiente et à ses débuts il faisait partie de l’équipe qui était championne nationale en 1983, la Copa Libertadores et l’Intercontinental en 1984. En outre, il était partant dans l’équipe championne de la saison 1988/1989.

Falcioni a géré Independiente lors de la saison 2005/2006. À ce stade, il avait parmi ses dirigés Sergio Agüero, qui après ce tournoi de clôture a été vendu à l’Atlético de Madrid. Cette équipe rouge était le protagoniste de l’Apertura où ils ont terminé quatrième. Alors que dans le concours suivant, il était irrégulier et a terminé douzième.

Durant cette période, Julio César a dirigé 38 matchs, en a remporté 14, fait match nul 13 et a perdu dans les 11 occasions restantes. Le dernier match qu’il a dirigé remonte à 2006 et plus précisément le 14 mai, lorsque son équipe est tombée à Central et a quitté le bureau.

L’intention des dirigeants est de le présenter le plus tôt possible afin qu’ils puissent bientôt commencer à travailler avec l’équipe actuellement en vacances. Infobae Il prévoyait que le nouveau championnat débuterait le 14 février.

