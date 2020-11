08/12/2020 Fani Carbajo se tient également aux côtés d’Irene Rosales et Kiko Rivera dans leur confrontation avec Isabel Pantoja EUROPE ESPAGNE SOCIETY

MADRID, 6 (CHANCE)

Au pire moment de sa relation avec Christofer et avouant que la relation est actuellement rompue et qu’elle ne sait pas si elle va lui donner une seconde chance car elle pourrait bientôt rencontrer quelqu’un d’autre, Fani Carbajo a réapparu lors de la première de la comédie musicale “Resistiré”. En plus de nous parler de sa situation amoureuse actuelle, la candidate – l’amie d’Irene Rosales depuis qu’ils ont enregistré “Come to dinner with me gourmet” – se prononce en défense de la sévillane et de Kiko Rivera dans le combat que le dj mène avec sa mère, Isabel Pantoja .

– CHANCE: Aujourd’hui, il est temps de profiter de résister, même si c’est seul

– FANI: Il faut toujours résister, venir les bosses qui viennent, il faut continuer et continuer à se battre. Nous ne pouvons pas rester à la maison car il y a un virus qui veut finalement nous enfermer. Nous devons nous battre ensemble. Toute ma vie j’ai combattu

– CH: n’avez-vous pas eu une vie facile?

– FANI: J’ai eu une vie très compliquée, j’ai toujours résisté à l’adversité et rien ne va m’arrêter et moins le coronavirus, qui d’ailleurs je l’ai dépassé. J’ai reçu pas mal d’anticorps. J’ai eu une petite constipation, un léger mal de tête, et j’ai passé le test et il s’est avéré négatif. Christofer a eu des anticorps alors j’ai fait la sérologie et j’ai aussi des anticorps. Je pense que le petit l’a également eu, parce que si nous l’avons eu, il a dû aussi le faire. Peu importe à quel point nous sommes prudents, je n’ai pas quitté la maison, à la fin, regardez, vous pouvez l’attraper n’importe où. Nous ne pouvons pas avoir peur, avec prudence, de garder nos distances, assez. Et ne fais pas la fête. Je sors maintenant en sachant que je l’ai déjà réussi parce que j’étais chez moi, je suis allé travailler et je n’ai absolument rien fait, mais sachant déjà que je l’ai passé.

– CH: et Christofer?

– FANI: Eh bien, nous y sommes, nous ne traversons pas notre meilleur moment. Nous nous sommes séparés. La situation est qu’il a quitté la maison, il m’a donné mon temps. On continue à se voir, on continue à traiter la question du petit car ça fait de nombreuses années

– CH: L’enfant l’aime comme un père

– FANI: C’est qu’il l’appelle papa Alors quand j’ai besoin de lui, il vient et reste avec lui ou l’emmène si je dois travailler. Lui avec le thème de l’enfant ne va pas se laver les mains et je remercie Dieu d’avoir trouvé un homme qui, bien que nous ne soyons pas ensemble, est toujours en charge d’un enfant qui n’est pas le sien.

– CH: Quelle est la différence avec le thème d’Isabel Pantoja et de son fils, non?

– FANI: J’ai halluciné, je ne m’y attendais pas du tout. Elle qui s’est toujours vantée d’être une bonne mère, j’ai finalement réalisé, en le voyant de chez elle, qu’elle n’était pas une bonne mère, tu es Isabel Pantoja. Laissez votre fils, laissez-le grandir, si la musique ne lui convient pas, essayez autre chose, mais laissez-le faire une erreur

– CH: connaissez-vous kiko?

– FANI: J’ai rencontré kiko plusieurs fois quand je vivais à Séville, par l’intermédiaire d’amis communs, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je connais Irène depuis que je suis venu dîner avec moi. Nous échangeons des numéros de téléphone et c’est une fille adorable. Irène n’est responsable de rien, Irène mange beaucoup de bruns que sa mère aurait dû manger. Irene a aidé kiko. Je l’ai dit à Irene, car je sais ce que c’est que d’aller de l’avant avec une maison, surtout lorsque votre partenaire a des problèmes. Et surtout quand tous les deux par trois messages de filles sortent, tout le monde ne peut pas supporter cela. Elle se bat et se bat et a deux belles filles. Ce qu’Isabel devait faire, c’est être fière de la famille qu’elle a. Je ne crois plus ce que dit Isabel Pantoja. Elle a un désir incroyable de se faire connaître et la seule chose qui compte pour elle, ce sont ses fans, son argent et un appareil photo. Il a mis ses fils et ses petites-filles de côté.

– CH: Vous étiez sur le point de vous marier, est-ce que tout peut changer et que vous reviendrez?

– FANI: Nous sommes ensemble depuis huit ans. C’est moi qui l’ai laissé

– CH: allez-vous lui donner une autre chance?

– FANI: Je ne sais juste pas, j’y pense juste et la même chose en un mois, j’ai rencontré un autre garçon

– CH: avez-vous rencontré quelqu’un?

– FANI: Non, il n’y a personne, et je ne veux rencontrer personne. Je suis seul, j’attends de me concentrer et de me clarifier et de savoir ce que veulent ma tête et mon cœur.

– CH: que vous dit votre fils?

– FANI: Que nous allons revenir, qui sait. Il me dit que c’est son père, pourquoi ne pas l’appeler. Je lui dis de ne pas manger ma tête et de me quitter. Je ne sais pas, il y a beaucoup de couples qui sont partis et qui sont revenus, je ne sais pas.