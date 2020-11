Felipe Calderón pourrait être lié à l’opération Fast and Furious (Photo: Cuartoscuro)

Les progrès des enquêtes de la justice américaine concernant les cas de Genaro García Luna, ancien chef de la Secrétariat de la sécurité publique (SSP), et les relations diplomatiques établies en compensation après l’arrestation de Salvador Cienfuegos, ancien chef de la Secrétariat de la défense nationale (Sedena), ont fait la lumière sur l’échec de l’opération Fast and Furious, ainsi que la connaissance et le consentement de Felipe Calderón dans ladite opération.

Fast and Furious faisait partie de la grande stratégie appelée Let the Arms Walk, qui postulait que le gouvernement des États-Unis devrait autoriser le départ d’armes de gros calibre vers le Mexique, ceci afin de les suivre et ainsi savoir Les cartels mexicains les utilisaient et où; Cependant, l’opération a échoué, car la plupart des armes ont été perdues de vue et seulement jusqu’à ce que des cadavres avec des blessures causées par elles commencent à être trouvésC’est alors que les autorités ont commencé à retrouver leur trace.

Le mouvement des armes a été initié par le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) dans 2009 et lorsque l’échec s’est rebellé, il y a eu des spéculations sur une violation de la souveraineté mexicaine en introduisant des armes américaines au Mexique dans l’intention de les vendre à des cartels mexicains.

Jusqu’à présent, l’ancien président Felipe Calderón continue de garantir que sous son gouvernement, l’introduction d’armes à feu avec l’autorisation du gouvernement n’était pas autorisée. À cet égard, le 7 mai 2020, il est signalé par le National Action Party (PAN) publié sur son compte Twitter qu’il n’avait aucune connaissance de Fast and Furious.

“Il est faux que le gouvernement mexicain ait conclu un accord avec le gouvernement américain pour introduire des armes dans le pays. Au cours de l’administration 2006-2012, le gouvernement mexicain a fermement exigé que le gouvernement américain cesse le trafic d’armes qui atteignait les criminels. […] L’opération dite «Fast and Furious» était une opération secrète dont la mise en œuvre et les résultats ont été divulgués aux agences mexicaines dans la mesure où des résultats négatifs n’étaient pas souhaités par ses auteurs au ministère de la Justice. […] A aucun moment le contenu ou la mise en œuvre spécifique de ladite stratégie judiciaire américaine n’a été une question qui a été une question de connaissance, de discussion et moins d’accord entre les bureaux présidentiels.».

Cependant, après l’arrestation de l’ancien secrétaire du Sedena à l’aéroport international de Los Angeles, Californie, sans préavis aux autorités mexicaines, cela a suscité le mécontentement de la part du ministère des Affaires étrangères, qui l’a exprimé au gouvernement américain et en compensation ils ont demandé informations classifiées de l’opération Fast and Furious.

Selon une note de Eme Equis, le Bureau du Procureur Général de la République (FGR), en charge d’Alejanro Gertz Manero et a en votre possession au moins cinq tests qui indiquent que Fast and Furious a été réalisé avec l’autorisation de la plus haute autorité fédérale.

Une preuve a été obtenue lors de l’enquête pour Garcia Lune, qui a été désigné par Calderón lui-même comme le meilleur policier du Mexique, parce qu’un courriel provenant du bureau de l’ancien chef du SSP dans lequel il confirme le personnel du ATF qu’il a parlé avec son supérieur et qu’il était d’accord avec l’opération.

En plus de cela, le témoignage de Eric Holder, ancien procureur général des États-Unis, a souligné que les autorités mexicaines avaient eu connaissance de l’opération.

