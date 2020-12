Fátima Flórez a imité Mariana Nannis devant Charlotte Caniggia (Vidéo: “Cantando 2020”, ElTrece)

Paradoxalement, lors du gala Super Duel ce vendredi de Cantando 2020, Fatima Flórez a pris la place de Nacha guevara, qui a toujours exprimé son appréhension face aux imitations. Et comment pourrait-il en être autrement, la comédienne a profité de son passage sur scène pour amuser le public avec certaines de ses parodies. En fait, au moment de décider de voter pour le partenaire Brian Lanzelotta Oui Angela Leiva ou pour Charlotte Caniggia Oui Cristian Sergio, a surpris la fille de Mariana Nannis avec une imitation extraordinaire de sa mère.

Au début de son retour, Fatima a souligné à quel point la situation était difficile. “Qui suis-je? Parce que c’est son critère, c’est la vue par le sentiment », a-t-il commencé à dire. Et, après avoir salué les participants, il a commencé à souligner les qualités des quatre. Cependant, il a souligné Charlotte, qu’il avait parodiée quelques minutes auparavant, et a indiqué: «Aujourd’hui, c’était votre meilleur gala. Je crois que Vous avez beaucoup de potentiel et vous ne connaissez toujours pas le potentiel que vous avez. Si vous commencez à étudier le chant, vous avez un rang élevé. Tu as atteint des aigus que les chanteurs n’atteignent pas».

A cette époque, la fille de Claudio Paul Caniggia s’est excité. “Enfin quelqu’un qui croit en moi!“Il s’est excalmé. Cependant, quand Laurita Fernandez Oui Ange de Brito, animatrice de télé-réalité, lui a demandé si elle aimerait être chanteuse, la jeune femme a été définitive: «Non! Je ne pourrais pas, je ne chante pas très bien. Je devrais étudier beaucoup et de nombreuses années ». Mais, plus tard, il a reconnu que son gros problème était la timidité.

Charlotte avec sa mère, Mariana Nannis

“Moi aux événements scolaires, le gars n’a rien fait. Une fois, j’ai dû agir comme un arbre et je ne voulais pas. J’ai demandé quelle était la moindre des choses à faire et que les gens ne me regardaient pas et ils m’ont dit que j’étais maquilleuse. «Entre, tu te rattraperas et tu partiras». Alors j’ai fait ça. Je suis entrée, je me suis maquillée, j’ai regardé pour voir si ma mère et mon père étaient là, et je suis partie », a-t-elle dit à titre d’exemple, pour montrer que c’était très embarrassant.

Mais Fátima a continué avec ses louanges, imitant parfois le jury officiel du concours: «Croyez-le vraiment, car aujourd’hui vous avez concouru avec des chanteurs numéro un, qui étaient sur scène il y a de nombreuses années, et vous l’avez fait ensemble. Et vous avez beaucoup plus, comme dirait Nacha, “vous avez encore beaucoup de tissu à couper et si je vous le dis, croyez-le” “.

La vérité est que, voyant que Flórez n’a pas terminé son retour, Moria Casán Il la réprimanda: “Je ne le laisserai plus m’imiter s’il ne se dépêche pas”, dit-il. Et Fatima a répondu: «Laissez-moi, aujourd’hui est le seul jour où je suis ici, laissez-moi profiter. Ne soyez pas méchant, allez-y. Immédiatement, l’imitateur s’est mis à la place de la mère de la participante et, à la manière de Nannis, a exprimé: «Je la connais, tu comprends? Parce que je la laisse à ma fille, tu comprends? Qu’elle est numéro un, parce que ma fille a du charisme, tu comprends? Ce qui n’est pas acheté, comprenez-vous? Pas à vendre. C’est du caviar, mon amour. Je t’aime, Charlotte, je t’aime c’est ma fille », dit-il. Et, complètement choqué, les médias ont répondu: “Merci maman!”. Quoi qu’il en soit, après ce drôle de moment, la comédienne a donné son vote au partenaire de Brian et Angela.

