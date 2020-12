Le Dr Anthony Fauci se prépare à recevoir le vaccin contre le coronavirus de Moderna à Bethesda, Washington (.)

Anthony Fauci était convaincu que les vaccins actuels approuvés par le Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, pour son acronyme en anglais) sera efficace contre la nouvelle souche trouvée au Royaume-Uni et selon certaines données se propagerait plus rapidement, même si elle est moins nocive. Le directeur de Institut national des allergies et des maladies infectieuses a déclaré lors d’un dialogue avec PBS que les développements de Pfizer-BioNTech et Moderne ils serviront sûrement à le combattre, comme avec les autres variantes que le coronavirus SRAS-CoV-2.

“Il ne semble pas avoir d’impact sur la virulence ou ce que nous appelons la létalité du virus. Ça ne rend plus les gens malades“, m’a dit Fauci et ajouté: “Et cela ne semble pas avoir d’impact sur la nature protectrice des vaccins que nous utilisons actuellement.». Le spécialiste a été vacciné hier contre COVID-19[feminineavec la dose de Moderne, le deuxième laboratoire à obtenir l’approbation officielle après avoir terminé tous les tests.

Selon Fauci, ce qui se passe au Royaume-Uni avec la «nouvelle souche» est quelque chose qui se produit toujours avec ce type de virus. Le prestigieux médecin a également souligné qu’il s’agit d’un sujet à suivre de près, sans toutefois s’alarmer. “C’est quelque chose à surveiller. Vous ne voulez pas simplement l’ignorer, certainement pas. Cependant, il faut comprendre que ce coronavirus est un virus à ARN. C’est la composition, la composition génétique. Et ces types de virus ont tendance à muter beaucoup. La plupart des mutations n’ont aucune fonction ou pertinence“, m’a dit.

“Cela pourrait permettre au virus de se propager plus facilement. Nous sommes toujours à la recherche de preuves pour prouver ou réfuter cela. Mais supposons que vous soyez en fait en train de rendre le virus plus transmissible, même s’il n’a pas encore été testé. Il ne semble pas avoir d’impact sur la virulence ou ce que nous appelons la létalité du virus. Cela ne rend plus les gens malades. Et cela ne semble pas avoir d’impact sur la nature protectrice des vaccins que nous utilisons actuellement.“Il ajouta Fauci.

Vacciné

Fauci, 79 ans, a reçu sa première injection du régime à deux doses avec le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar. Chacun d’eux a reçu le vaccin développé conjointement par les National Institutes of Health (NIH) et le Laboratoire moderne. Le régime stipule qu’ils doivent revenir dans les 28 jours pour la deuxième dose, le 19 janvier, un jour avant la fin de l’administration Donald Trump.

Les vaccinations publiques de personnalités bien connues font partie d’un effort plus large du gouvernement pour renforcer la confiance du public dans la sécurité de deux vaccins COVID-19 récemment approuvés par les régulateurs américains. “J’encourage tout le monde à se faire vacciner dès qu’il en a l’occasion, afin que nous puissions avoir un minimum de protection dans ce pays qui met fin à la pandémie», A déclaré Fauci, qui ces derniers mois a été en désaccord avec la ligne suivie par Trump, et continuera à informer le gouvernement lorsque l’administration Joe Biden entrera.

Il y a quelques jours, le vice-président a été vacciné, Mike pence, et le président élu, Joe Biden, bien que dans son cas avec le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, le premier à recevoir le feu vert de la FDA. États Unis Il reste le pays au monde avec le plus de cas de COVID-19, avec près de 18 millions depuis le début de la pandémie, tandis que plus de 319000 patients ont perdu la vie, selon le décompte préparé par l’Université Johns Hopkins.

Il y a quelques heures, Fauci a déclaré qu’il fallait supposer que la nouvelle souche la plus contagieuse du coronavirus circulait déjà aux États-Unis, car il ne serait pas surprenant qu’avec l’expansion qu’elle a eue au Royaume-Uni, elle ait dépassé ses frontières.

PLUS SUR CE SUJET:

Anthony Fauci a été vacciné avec la formule de Moderna contre le covid-19

Le Royaume-Uni a détecté une souche de coronavirus sud-africaine sur son territoire et affirme qu’elle se propage encore plus rapidement que la souche anglaise