15 minutes. L’épidémiologiste en chef des États-Unis, Anthony Fauci, a reconnu ce dimanche qu’il y avait eu des retards dans le programme de vaccination COVID-19 dans le pays, mais a assuré qu’il s’accélérerait.

“Je pense que c’est juste que nous essayons de lancer un vaste programme de vaccination et de commencer du bon pied. Il y a eu quelques problèmes techniques et c’est compréhensible”, a déclaré Fauci dans un communiqué à ABC, où il a souligné que l’important est “voyez ce qui se passe dans la semaine ou la semaine et demie à venir.”

Selon les derniers chiffres du Center for Disease Control and Prevention (CDC, en anglais), 4,2 millions de personnes avaient reçu le vaccin aux États-Unis ce samedi, malgré le fait que les autorités ont annoncé que d’ici la fin du mois de décembre, elles seraient vaccinées et 20 million de personnes.

Cela signifie que seulement 20% des 20 millions de citoyens prévus ont été vaccinés.

Ramassage des vaccins

Cependant, Fauci a souligné qu’au cours des 3 derniers jours, 1,5 million de personnes ont reçu le vaccin: “C’est une moyenne de 500 000 par jour, ce qui est bien mieux que les premiers jours, quand c’était beaucoup moins.”

“Nous ne sommes pas là où nous voulons être, cela ne fait aucun doute, mais je pense que nous pouvons y arriver si nous accélérons et (…) voyons ce qui se passera dans les prochaines semaines de janvier”, a-t-il ajouté, tout en précisant que, pour le bon déroulement du programme de vaccination, il doit y avoir une «alliance royale» entre le gouvernement fédéral du pays et les gouvernements locaux.

De son côté, Moncef Slaoui, principal conseiller de l’opération de la Maison Blanche contre la pandémie “Warp Speed”, a également admis dans une interview sur CBS que “nous devons nous améliorer”, mais a souligné le manque d’information et de communication. par les Etats comme l’un des principaux problèmes qui se posent dans la distribution des vaccins.

Conformément aux arguments du président Donald Trump, qui a blâmé les États pour la lenteur des vaccinations, Slaoui a demandé aux autorités de l’État de faire savoir au gouvernement fédéral où un plus grand nombre de doses est nécessaire et a assuré que dès qu’ils en recevaient une demande viendra à l’appui.

“Nous attendons ici pour vous aider. Toute demande spécifique (de la part des Etats), nous vous aiderons, mais nous devons avoir des demandes spécifiques de leur part”, a-t-il insisté.

Juste une dose

Le responsable de “Warp Speed” a également évoqué la possibilité que seule la première dose de vaccin Moderna soit administrée à certains citoyens pour atteindre le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, car on sait que donner la moitié de la dose à les personnes âgées de 16 à 55 ans donnent une «réponse immunitaire identique» aux deux doses.

Pour cette raison, il a déclaré qu’il était en pourparlers avec la société pharmaceutique et la Food and Drug Administration (FDA) pour discuter de la réduction à une dose unique dans ce secteur de la population.

Fauci et Slaoui ont également parlé de la nouvelle souche du virus découverte au Royaume-Uni et dont la présence a déjà été confirmée par trois États du pays (Californie, Colorado et Floride), et ont précisé dans des déclarations séparées que bien que l’on pense qu’elle est plus contagieuse facilité, ce n’est pas plus virulent.

“En d’autres termes, cela ne rend pas les gens plus malades ou ne cause pas plus de décès”, a résumé Fauci, qui a en outre souligné que les vaccins développés contre les coronavirus continueraient d’être efficaces contre cette variante.

Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, avec 20,4 millions de cas confirmés et plus de 350 000 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.