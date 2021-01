Anthony Fauci

“Je ne veux pas revenir en arrière, mais il est très clair que des choses ont été dites, que ce soit sur des questions comme l’hydroxychloroquine et d’autres choses du même genre, qui étaient vraiment inconfortables, car elles n’étaient pas basées sur des faits scientifiques”, a-t-il révélé.

Le principal épidémiologiste du gouvernement américain, Anthony Fauci, a déclaré lors d’une conférence de presse ce jeudi qu’il se sentait «libéré» après avoir pu parler à nouveau de la situation du coronavirus sur la base de «preuves, données et science».

“L’idée que vous pouvez venir ici et parler de ce que vous savez, de ce que sont les preuves, de ce qu’est la science et de savoir que tout est basé sur cela, laisser parler la science, est un sentiment quelque peu libérateur”, a-t-il déclaré. Fauci lors de sa première apparition devant les médias en tant que principal responsable du coronavirus dans le nouveau gouvernement du président des États-Unis, Joe Biden.

«Vous savez, l’une des nouveautés de cette administration est que si vous ne connaissez pas la réponse, vous n’avez pas à la deviner. On dit simplement que la réponse n’est pas connue », a souligné Fauci.

Lors de ses premières heures à la tête de la Maison Blanche, le président Biden a signé plus de quinze décrets, dont certains se sont concentrés sur la lutte contre la pandémie, qui aux États-Unis seulement a laissé quelque 24,5 millions d’infections et plus. sur 409 100 personnes décédées.

Parmi les nouvelles mesures, Biden a stoppé la sortie des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) perpétrée par son prédécesseur, Donald Trump, et a mis Fauci lui-même à la tête de la délégation, qui avait déjà annoncé des heures auparavant que le Le pays “travaillera de manière constructive pour renforcer et réformer l’OMS”, ainsi que “pour aider aux efforts collectifs dans la riposte internationale contre le COVID-19”.

«Je ne suis pas du tout heureux d’être dans une situation contradictoire avec le président. Par conséquent, c’était quelque chose que je ne pensais vraiment pas pouvoir dire et qu’il n’y avait aucune répercussion à ce sujet », a-t-il déploré.

Cependant, Fauci a reconnu qu’il serait injuste de classer comme inutiles ou mauvaises certaines des mesures et des idées sur la pandémie que le gouvernement précédent a développées.

«Nous avons proposé de nouvelles idées, mais aussi des idées de l’administration précédente qui n’étaient pas de mauvaises idées. On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas du tout été utiles », a-t-il ajouté.

Fauci est revenu à une conférence de presse à la Maison Blanche près d’un an après sa première nomination à la tête de la réponse contre le coronavirus aux États-Unis. Cependant, les différends entre les deux sont devenus une sorte de spectacle secondaire pendant la crise sanitaire.

Les messages contradictoires qui émergent de la Maison Blanche ont été un point de friction important et insurmontable avec Donald Trump, qui a même désavoué certaines des déclarations et recommandations du Dr Fauci via les réseaux sociaux.

