Fede Bal sur Masterchef Celebrity

“Toute ma vie je me souviendrai de ces mois à cause des rires, c’est très fou de travailler dans quelque chose dont tu es fan, je pense que c’est la première fois que ça m’arrive. Maintenant, je vais manger du pop-corn et regarder Masterchef jusqu’à la finale », dit-il. Fede Bal en disant au revoir au cycle mené par Santiago del Moro. L’acteur avait été le 10e éliminé de la réalité et a quitté la série à un pas des demi-finales. Cependant, il continuera à être lié à la deuxième édition du programme et pas seulement parce que sa mère, Carmen Barbieri, est l’une des participantes à ce prochain volet.

L’ancien danse aurait été convoqué pour animer le programme numérique Masterchef à la carte, jusqu’ici hébergé par Flor Vigna, où des contenus exclusifs et des interviews ont été montrés aux participants qui étaient en dehors du concours qui a pour jury Germán Martitegui, Donato de Santis et Damián Betular.

De cette façon, Bal n’aura pas à cuisiner ou à être constamment à l’essai comme dans le spectacle. Bien que leur travail ne soit pas facile, car parmi tant de participants, vous devrez interroger votre propre mère.

La continuité de l’acteur sur Telefe a été confirmée par le journaliste Pampito qui ont également assuré à travers leurs réseaux que Belu Lucius, le premier demi-finaliste de la première édition de Masterchef à avoir été éliminé, rejoindra le programme de Verónica Lozano pour parler du programme, aux côtés de Marcelo Polino.

De plus, au cours des dernières heures, ils ont confirmé de la chaîne à Sol Pérez en tant que participant. LL’hôte de Channel 26 avait un coronavirus et après avoir appris qu’elle était positive, Carmen Barbieri, qui avait également contracté le COVID et Georgina Barbarossa a dû s’isoler et se frotter pour avoir eu un contact étroit avec elle.

Sol Pérez rejoint Masterchef Celebrity

«Une personne du Maître a été testée positive et c’est pourquoi nous avons été isolés jusqu’à mardi lorsque nous nous sommes à nouveau essuyés. Je vais pour le cinquième prélèvement! », A déploré la mère de Fede Bal en dialogue avec Télé-exposition, sans préciser qu’il s’agissait de l’ancienne Climate Girl, qu’il a un jour convoquée pour l’un de ses magazines.

Le diffuseur n’a pas encore confirmé Georgina comme candidate. Outre Carmen et Sol , sont déjà sur la liste de la nouvelle saison de télé-réalité Andrea Rincón, Flavia Palmiero, Cae, Juanse, Daniel Aráoz, Candela Vetrano, Gastón Dalmau, María O’Donnell, Mariano Dalla Libera, Fernando Carlos et Daniela La Chepi. Parmi les noms censés constituer le personnel figurent Claudia Fontán, Brian Sarmiento et Osvado Laport.

Le premier volet de la version célébrité de l’émission de téléréalité qui a gagné Claudia Villafañe il est rapidement devenu l’émission la plus regardée de 2020. En plus de Fede Bal et Dalma et la mère de Gianinna, ils ont participé Analía Franchín, Sofía Pachano, el Polaco, Belu Lucius, Vicky Xipolitakis, el Turco García, Leticia Siciliani, Roberto Moldavsky, Nacho Sureda, el Mono de Kapanga, Iliana Calabró, Patricia Sosa, Boy Olmi et Rocío Marengo.

À plusieurs reprises, l’accent a été mis sur la question de savoir si les participants recevaient ou non de l’aide pour cuisiner. En dialogue avec Télé-exposition, Emmanuel Escobar, ancien participant d’El gran Premio de la cocina et l’un des membres de l’équipe de producteurs gastronomiques de l’émission de télé-réalité, a expliqué son travail: «Mon rôle n’est pas de faire la vaisselle pour Vicky. Il s’agit de mettre en place ce qu’est un marché, un garde-manger et une table de travail. Pendant l’enregistrement, j’ai aimé filmer sur le sol, C’était très agréable de voir toute l’expérience de l’extérieur, je me sentais très identifié avec les participants, et sur le sol, ils m’ont accusé de dire «complexe d’anciens participants» pour avoir de l’empathie lorsqu’ils ont retiré des ingrédients du slogan ».

«Voir mes mentors Francisco et Sole qui sont à la tête de l’équipeOu bien, être producteur gastronomique, c’est s’occuper de tout. De l’assemblage et la création du contenu à la commande, la réception, la commande et l’étiquetage auprès des fournisseurs. C’est très similaire à avoir un restaurant », décrit. Si pendant l’enregistrement l’un des participants a une question … “Nous ne pouvons pas du tout vous aider c’est à cela que sert le jury lorsqu’il passe dans leurs stations ».

