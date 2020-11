Le juge Francisco Pisa a limogé Mauricio Parada Parejas en 2017 et a déposé une affaire qui devait être jugée

Le juge Tucumán Francisco Pisa -qui est intervenu dans l’une des plaintes déposées par l’enseignante Paola Tacacho pendant cinq ans contre celui qui était son harceleur pendant cinq ans et l’a poignardée ce vendredi à mort- Il a remis sa démission mercredi matin après que deux demandes de destitution ont été déposées contre lui.

L’information a été confirmée par les avocats Carlos Garmendia, avocat de la fondation María de los Ángeles, et Soledad Deza, avocat de la fondation Mujeres X Mujeres. Ce mardi, la législature de Tucumán a reçu deux demandes de destitution d’un législateur provincial et d’une organisation féministe pour enquêter sur les agissements du juge Pisa, qui, selon ses plaignants, n’a pas adopté les mesures de protection de la victime. Simultanément, la Cour suprême provinciale de justice a ordonné hier un audit urgent d’analyser les actions du magistrat, qu’en 2017, il a renvoyé le meurtrier et a déposé plainte contre lui.

“Je voudrais clarifier cela la démission est conditionnelle à l’octroi de la retraite, avec laquelle, personnellement, j’espère qu’il sera démis de ses fonctions jusqu’à ce que la prestation de retraite lui soit accordée parce que, sinon, cette démission lui permet de continuer à travailler et à administrer la même injustice qu’il a administrée jusqu’à présent, ce qui serait presque une blague “, a déclaré Deza en dialogue avec la chaîne TN.

Paola Tacacho était professeur d’anglais et avait été harcelée pendant cinq ans par un ancien élève qui l’avait assassinée vendredi dernier.

“Peut-être sommes-nous à temps pour éviter un autre fémicide en raison de la négligence de ce juge, ce qui est une honte pour les habitants de Tucuman”, a déclaré le législateur José María Canelada (UCR), qui a présenté l’une des demandes du jury contre Pise qui, selon lui, “Il a dû prononcer une peine rapidement, dans une perspective de genre, étant donné qu’une femme dénonçait harcèlement et menaces depuis des années”. “Cependant, Pise a mis neuf mois pour résoudre une question urgente et a clos l’affaire, licenciant le harceleur”, a-t-il ajouté.

La deuxième demande de destitution a été présentée aujourd’hui par l’organisation qui défend les droits des femmes Mumalá. “Ce juge n’a pas écouté Paola quand le fémicide a constamment violé un périmètre, et c’est déjà un crime”, ont déclaré les porte-parole de l’organisation, qui ont soutenu que “Les lois de protection qui nous protègent n’ont pas été prises en compte car, lorsqu’une femme porte plainte, il faut agir immédiatement.”

Mauricio Parada Parejas a suivi Paola Tacacho jusqu’à sa maison et l’a assassinée au milieu de la rue

Simultanément, la présidente de la Cour suprême de Tucumán, Claudia Sbdar, avait ordonné un audit “urgent” pour analyser les plaintes du jeune enseignant de Salta Quoi a enseigné à son meurtrier dans la carrière de la traduction anglaise à l’école Mark Twain de la capitale provinciale au cours des premiers mois de 2015. «Je ne me souviens pas vraiment si quelque chose de spécifique s’est produit sur la raison de son départ. Mais il est devenu vraiment en colère quand Paola lui a donné une «mauvaise note». Et par mauvaise note, je veux dire 8,50. Je m’en souviens parce que nous avons été surpris par la réaction à cette note “, il a dit Infobae Áilean Fratkin, ancien élève de Paola et ancien partenaire de Parada.

L’enseignant avait déposé au moins 13 plaintes dans la juridiction pénale, une dans la juridiction civile pour dommages et a obtenu un déni d’attention à son cas au Bureau de la violence domestique (OVD) de la Cour suprême de justice, comme sources informées de l’enquête à l’agence ..

Six de ces présentations ont été archivées, sept n’ont pas été résolues et une aurait obtenu une demande de renvoi au procès, mais le juge Pisa a décidé de rejeter l’accusé et d’archiver l’affaire.

La présidente de la Cour suprême de justice de Tucumán, Claudia Sbdar, a ordonné un audit “urgent” du tribunal de Francisco Pisa.

“La juge de Tucumán n’a jamais rien fait avec toutes les plaintes qu’elle a faites et les plaintes que nous avons faites à notre mère et à mes cousins, qu’elle a également harcelés via les réseaux” Ana, une sœur de Paola, a déclaré dans une lettre publiée ce dimanche. Dans la lettre, la femme a soutenu que Parada Parejas “avait des liens avec la politique locale”C’est pourquoi «ils ne l’ont jamais enfermé» et que le fémicide «n’a jamais respecté le périmètre» fixé en faveur de Paola. Ce lundi, la famille et les amis de l’enseignant ont organisé une manifestation devant le palais du gouvernement provincial pour demander justice. Belén, un cousin de la victime, a déclaré que à Paola «l’État l’a laissée sans protection et abandonnée».

Dans un audio diffusé hier par la journaliste de Tucuman Mariana Romero, on entend comment elle-même a évoqué le harcèlement de qui était finalement son meurtrier. Dans ce message, Paola se plaint également que son harceleur a eu un accès illimité à ses données personnelles par le biais des tribunaux. «Chaque fois que je portais plainte, ils me demandaient des informations et parfois je recevais des appels de numéros ici, évidemment privés, j’ai répondu et ils étaient sans voix», entend-on dans l’audio. «Quand ils vont lui montrer la plainte, parce qu’il accompagne l’avocat, il commence à observer toutes ces choses, tu me comprends? Et je ne doute pas que vous ayez vu des téléphones ou des e-mails, car ce sont des données qu’ils m’ont demandées alors que je traitais tout là-bas à l’époque “, il a déploré.

“Je veux me sentir hors de ça, Je sais que ça ne doit pas me déranger, Je sais que ce sont des messages vides qui n’ont aucun sens », a également déclaré à cette occasion le meurtrier de 32 ans. “Je sais que physiquement le chabón ne me fera rien, mais je ne peux pas m’empêcher de devenir fou quand ils arrivent, ils gâchent ma journée.”

