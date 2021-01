La CNDH a demandé aux autorités de mener une enquête sur les fémicides dans une perspective de genre (Photo: . / David Guzmán)

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a exhorté les autorités judiciaires de Veracruz à enquêter sur les fémicides de Adriana Beatriz López Rodríguez et Samara Aurora Arroyo Lemarroy, porté disparu les 5 et 23 décembre respectivement, et retrouvé mort les 6 et 7 janvier dans les communes de Cosoleacaque et Actopan.

À travers un communiqué de presse, l’agence a condamné les événements et rappelé que ledit État a des antécédents de violence contre les femmes, puisque de janvier à novembre 2020, 79 fémicides ont été enregistrés. De plus, 92 homicides intentionnels et 144 homicides coupables ont été enregistrés. “Des données qui la placent comme la deuxième entité fédérale avec le plus de fémicides dans le pays.”

D’autre part, il a appelé à des enquêtes correspondantes dans une perspective de genre et dans le cadre du protocole établi pour clarifier les crimes et trouver les responsables.

“Le CNDH condamne toutes les formes de violence contre les femmes, en particulier ceux qui s’expriment dans les fémicides qui sont l’expression maximale de la violence à l’égard des femmes, dont les conséquences sont profondes et qui acceptent la société en général. La violence fémicide est un menace constante pour la sécurité des femmes, à leur vie et à leur intégrité, et aux espaces dans lesquels ils se développent. Pour cette raison, il est impératif de garantir l’accès à une justice immédiate qui inhibe et éradique la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles », a déclaré l’entité publique dirigée par Rosario Piedra Ibarra.

La CNDH a condamné les fémicides d’Adriana Beatriz López Rodríguez et de Samara Aurora Arroyo Lemarroy (Photo: Twitter)

Entre-temps, il a rappelé aux autorités mexicaines son “responsabilité de veiller aux mécanismes de garantie pour la protection des femmes et leur sécurité, ainsi que leur obligation de prévenir, de soigner et de punir les agresseurs, et d’éliminer tous les types de violences exercées contre les femmes », indique le communiqué.

Adriana Beatriz elle a été retrouvée sans vie dans une valise après un mois de disparition. N’ayant pas eu de ses nouvelles, ses proches ont commencé la recherche de la femme, qui avait deux enfants, et ont fait diverses manifestations sur les réseaux sociaux.

Un autre événement qui a secoué les médias a été le meurtre de Samara Aurora Arroyo, nutritionniste de Veracruz travaillant pour l’IMSS à Xalapa, dont la disparition a été signalée le 23 décembre.

Le corps de la femme de 28 ans se trouvait à Palmas Arriba, dans la municipalité d’Actopan. Le procureur général Verónica Hernández Giadáns a rapporté lors d’une conférence de presse que cette Mercredi, un mandat de perquisition a été lancé au domicile de William “N” et de ses parents, où le corps a été retrouvé. Le traçage a été réalisé grâce aux agents canins K9.

Selon les données de la CNDH, de janvier à novembre 2020, 79 fémicides ont été enregistrés à Veracruz (Photo: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

William “N”, qui était liée à la disparition de la femme en décembre, est originaire de la municipalité où le corps a été retrouvé.

Le procureur a annoncé que la plainte pour disparition de la jeune femme avait été reçue le 24 décembre, pour laquelle un enquête “immédiatement”. Ceci, grâce aux informations fournies par la police ministérielle, le ministère de la Sécurité publique et la famille.

Les premières enquêtes pointaient sur William «N», l’instructeur sportif d’Arroyo Lemarroy, qui était la dernière personne que la femme a vue avant de disparaître. William a été arrêté le 25 décembre à bord d’un camion, qui était du nutritionniste diplômé de l’Universidad Iberoamericana.

“William a été arrêté et lié à une procédure pour délit d’atteinte à l’autorité et vol spécifique, pour lequel il a été condamné à un an de détention préventive, et quatre mois pour l’enquête complémentaire», A expliqué le procureur.

