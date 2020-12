L’enfant a été vue pour la dernière fois lorsqu’elle a rendu visite à un ami chez elle (Photo: Twitter)

Tomasita était une fille de 9 ans d’âge porté disparu le 20 décembre, un jour plus tard, son corps a été retrouvé dans une maison de construction noire, sans sous-vêtements et avec des signes d’abus sexuel.

La dernière fois qu’il a été vu, c’est lorsqu’il a rendu visite à l’un de ses amis chez elle. Malheureusement, il n’est pas retourné à son domicile situé dans la communauté San Nicolás de la municipalité de Cuajinicuilapa, Guerrier.

Un jour plus tard, le corps de la petite fille, aux racines afro-américaines, a été retrouvé à l’intérieur d’une maison en construction.

Les premiers rapports indiquent que Tomasita a été étranglée et aurait été abusée sexuellement puisqu’elle n’avait pas de sous-vêtements et que la jupe qu’elle portait était en place.

Tomasa, d’origine afro-mexicaine, a été étranglée avant de mourir (Photo: . / Jorge Torres)

Des proches, des amis et des camarades de classe ont assisté aux funérailles du mineur vêtu de blanc et portant des banderoles pour exiger “Justice pour Tomasita».

Après le féminicide du mineur, la population locale a accusé un homme qu’il venait de venir dans la communauté pour travailler comme ouvrier.

Selon Quadratin, le matin du 22 décembre, le sujet qui avait été blâmé semblait sans vie. À côté de lui, ils ont placé une carte qui disait: «Mon respect pour les enfants. Cela m’est arrivé en tant que violeur. Att. le village [sic]».

Le corps du présumé coupable de l’enlèvement, du viol et du meurtre de la jeune fille avait une blessure par balle à la nuque. D’un côté, une calotte de percussion de calibre 10 millimètres a été trouvée.

La CNDH a condamné les événements et a exigé que l’affaire fasse l’objet d’une enquête dans une perspective de genre (Photo: Twitter)

En raison des événements survenus, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a été prononcé pour exiger que des recherches sensibles et sensibles au genre soient menées.

“La CNDH exhorte les autorités de Guerrero à enquêter sur les allégations de violence sexuelle et de fémicide d’une jeune fille dans la municipalité de Cuajunicuilapa, Guerrero, dans une perspective de genre”, a indiqué l’agence dans un communiqué.

“Nous exigeons que les enquêtes soient menées basé sur les normes les plus élevées établies dans le cadre international des droits humains des femmes“Il ajouta.

En outre, Je regrette que La violence contre les femmes et les filles est l’une des violations des droits humains les plus graves et les plus récurrentes au Mexique.

En moyenne, 9 femmes sont assassinées au Mexique (Photo: Twitter)

La CNDH a souligné que, selon les données de l’Inegi (Institut national de statistique et de géographie), 6 Mexicaines sur 10 ont été victimes de violences sexuelles et 41,3% des femmes et des filles ont été victimes de violences sexuelles, et dans sa forme la plus extrême, en moyenne 9 femmes sont assassinées par jour.

«Les femmes et les filles sont victimes de divers types de griefs dans tous les domaines de leur vie et sous de multiples manifestations, que ce soit à la maison, à l’école, dans la communauté, sur les réseaux sociaux: c’est-à-dire tant dans la vie privée que dans la vie publique», Précise le document CNDH.

De cette manière, ils soulignent que les autorités de Guerrero doivent enquêter dans une perspective de genre et avec les normes les plus élevées établies dans le cadre international des droits humains des femmes.

«Nous exhortons à lancer un appel pour que le personnel en charge de ce cas malheureux ait la sensibilité et formation suffisante pour mener des enquêtes sur ce type de violence sexiste perpétrée contre un mineur», A-t-il précisé.

En revanche, sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont été chargées d’exiger que l’affaire soit résolue, en utilisant le hashtag #JusticeForTomasa.

PLUS SUR CE SUJET:

Ils l’ont droguée et l’ont laissée mourir dans une maison de rééducation: c’est ainsi que se déroule l’enquête sur le cas d’Angela

Fémicides, le compte en attente de l’État du Mexique en matière de sécurité: ils ont augmenté de 18% en 2020

Nati avait 13 ans et a été tuée avec sa mère: ils ont été jetés dans un ravin à Zacapoaxtla, Puebla