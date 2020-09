Comme si le pandémie Ce n’était pas assez, les douleurs de l’amour et de l’oisiveté perturbent beaucoup plus la vie des amants.

Il s’avère que, autrefois, ce qui ressemblait à un vidéo d’un jeune homme mal intentionné pour avoir espionné le voisin à travers le toit, dans un comportement terrible – soit dit en passant -, lui a fait connaître un énorme secret, car littéralement, ledit voisin faisait ce qui pourrait apparemment être un lien d’amour.

La vidéo rapidement devenu viral, et dans celui-ci, on entend le jeune homme dire que le voisin fait un rituel de « calzón water » et que ce qui se passe de l’autre côté du mur est assez étrange, car la fille agenouillée au milieu d’un pentagramme peint à la craie et entourée de bougies qu’elle arrête dans des contenants d’une célèbre boisson gazeuse, semble parler avant ce qui semble poupée vaudou et dans ses mains, elle a un vêtement rouge qui ressemble à des sous-vêtements.

Le témoin du fait soutient également que c’est pour cela que l’autre voisine s’intéresse tellement à elle, en raison du rituel qui, apparemment, est efficace: «à juste titre le voisin est tellement fasciné avec elle« , il est dit.

Sur les images, il est également possible de voir une boisson gazeuse dans laquelle est imbibée une culotte féminine rouge, exercice réalisé à plusieurs reprises.

Ce désordre se déroule dans La Colombie, où apparemment la concoction mystique de toloache a atteint ce pays.

Des créateurs de la prière macúa, l’eau de calzón, vient … la prière maure JAJAAJAJAJAJA

Il convient de noter que, chez certains peuples autochtones de Amérique centrale et Amérique latineOn pense que le rituel de « l’eau de calzón » est l’un des liens d’amour les plus efficaces pour retenir l’être cher et ainsi atteindre le bonheur.

Cependant, la seule chose qui nous laisse dans le doute est que le codépendance d’amour C’est l’un des problèmes les plus inquiétants aujourd’hui, car certaines personnes peuvent faire des choses vraiment impossibles par amour.

Pour certains c’est magie noire Et pour d’autres pantomimes de codépendance, la vérité est que certains spécialistes en psychologie jettent ces connaissances magiques par-dessus bord, arguant que l’amour ne peut pas être atteint de manière sporadique.

La réalité est que lorsque quelqu’un ne vous aime plus, la chose la plus saine pour les deux parties est de finir, car ce n’est qu’alors que nous ne tolérerons pas de dépasser notre dignité en tant qu’individus.

