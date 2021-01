Carlos Andrés Pineda

Dans une publication sur le compte Twitter de Fenalco (Fédération nationale des commerçants), section Antioquia, le départ de Carlos Andrés Pineda, qui était son directeur exécutif, a été confirmé, et qui a été impliqué dans une polémique sur ses déclarations face au rappel du maire de Medellín, Daniel Quintero.

«Le conseil d’administration de Fenalco Antioquia est autorisé à informer qu’il accepte la démission du directeur exécutif, Carlos Andrés Pineda Osorio. Dans les prochains jours, nous publierons une déclaration officielle », a déclaré le trille de Fenalco Antioquia.

Vendredi 22 janvier, Pineda, a soumis sa démission de son poste à l’examen du conseil d’administration, dans une lettre adressée au conseil d’administration et à son président, Carlos Esteban Jaramillo. Dans la lettre, il a fait valoir que malgré toutes les réalisations accomplies au cours de son année au pouvoir et les difficultés causées par la crise sanitaire de Covid-19, les événements qui ont eu lieu ces derniers jours “ont forcé sa réflexion”.

“Ces événements dont j’ai été publiquement responsable et, plus précisément, leur interprétation politique, nécessitent une réflexion sur ma permanence au poste de directeur exécutif de l’institution”, a déclaré Carlos Andrés Pineda dans la lettre.

Pour telle raison, Il a laissé sa démission à l’examen du conseil d’administration, après que l’on sache qu’au moins six entreprises ont annoncé leur retrait de Fenalco Antioquia en raison de la “politisation au sein de la fédération” et parce qu’elles ne ressentaient pas le soutien du syndicat.

«Les conclusions de l’analyse devraient être en charge du conseil d’administration. De mon côté, il y a la pleine volonté de respecter les décisions qui y sont prises, convaincu que l’unité en ce moment est essentielle pour tous les marchands d’Antioquia », a conclu Carlos Andrés Pineda.

Fenalco National

De son côté, Fenalco Nacional a partagé une déclaration ce matin dans lequel il a assuré que le directeur de la section d’Antioquia avait commis une erreur lors de leur inscription au bureau de l’état civil de Medellín pour donner leur avis sur le processus de rappel du maire de cette ville, Daniel Quintero, c’est pourquoi ils ont exprimé leur désaccord.

«Sur la base de ce qui précède, le conseil d’administration national et le président exécutif du syndicat, Jaime Alberto Cabal, ont respectueusement invité le conseil d’administration de la section d’Antioquia à évaluer pleinement et objectivement la direction que Dr. Pineda dans la direction exécutive au cours de la dernière année et, d’autre part, les événements survenus récemment », indique le communiqué de l’entité.

Enfin, le syndicat a présenté des excuses aux marchands d’Antioquia qui ont rendu public leur mécontentement à l’égard de Carlos Andrés Pineda et a invité Fenalco à réfléchir sur ses actions dans la situation actuelle due au covid-19, en représentation et défense des hommes d’affaires et de leurs affiliés face à la situation complexe.

Ce jeudi 21 janvier, on savait que les sociétés Grulla & Wellco, Bosi, Enjoy et la chaîne EE Hoteles se sont jointes au retrait du syndicat en arguant de raisons similaires à celles exprimées par Cueros Vélez et Dislicores, qui ont été les premiers à annoncer leur départ.

Le président de la célèbre société Cueros Vélez, Juan Raúl Vélez González, a annoncé le retrait de la société de la Fédération nationale des commerçants (Fenalco), chapitre Antioquia, arguant de son rejet “contre la position que la fédération a prise ces derniers jours” .

Dans une déclaration partagée par l’entreprise, née en 1986 à Medellín, Il mentionne qu’il a élevé la voix de la protestation et du rejet face aux positions que le syndicat a déterminées récemment, c’est pourquoi il s’est vu dans «l’obligation morale de se retirer» et s’est retiré de la fédération.

«Nous regrettons profondément la gestion inadéquate et la politisation claire au sein de la fédération, qui affecte gravement le syndicat des commerçants et surtout dans ces moments critiques pour le monde en général, où nous attendions tous le soutien et l’abri de la fédération. de manière claire, rapide et surtout transparente », a souligné la société paisa.

De même, Cueros Vélez a indiqué dans la déclaration que les positions récentes du syndicat ne font qu’obscurcir davantage la situation actuelle difficile et l’avenir incertain, notant que l’organisation a toujours soutenu l’institution afin de promouvoir le développement économique dans la région. .

Enfin, l’entreprise a déclaré qu’elle ne soutient que les mesures visant à assurer la santé et le bien-être des citoyens, mais pas celles qui sont mises en œuvre de manière improvisée.

“Les mesures doivent être planifiées et communiquées à temps, et surtout en pensant à tous les acteurs de la société, parmi lesquels se trouve un pilier fondamental qu’est l’entreprise”, a conclu la déclaration signée par le président Vélez González.

Si les positions récentes prises par la fédération ou les mesures «improvisées» qui ont conduit à cette décision de l’entreprise ne sont pas explicitement énoncées, cela pourrait être la position de Fenalco concernant les mesures prises par le maire de Medellín, Daniel Quintero, pour y faire face. à la pandémie dans la ville et au processus de révocation du président.

Dans un premier communiqué, publié ce mercredi 20 janvier, Fenalco a déclaré qu’il évaluait la possibilité de participer en tant qu’observateur à l’audition publique de révocation du mandat avec l’intention de «connaître» les différents arguments présentés.

«De la Guilde, en tant que porte-parole les plus légitimes des marchands d’Antioquia, et au nom du Conseil d’administration, nous réitérons notre indépendance. Nous ne nous impliquons pas dans les affaires politiques. Le but de la Fédération est clair: travailler en faveur des hommes d’affaires du département et pour le bien-être de tous les citoyens », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

