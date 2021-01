Ce retard laisse le deuxième pays avec le plus de décès par covid dans le monde (197 732) et le troisième avec le plus d’infections (7,8 millions) en retard par rapport au processus de vaccination, déjà lancé par une cinquantaine de pays. . / Wen Tan / Archive

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé, Fernando Ruiz, la Fédération nationale des commerçants, s’est dite très préoccupée par le fait que le personnel pharmaceutique, qui fréquente les pharmacies et les pharmacies ambulatoires, n’a pas été inclus dans le programme de vaccination par étapes.

“Jusqu’à présent, ces personnels n’ont pas été pris en compte au sein des groupes de population ciblés pour la vaccination prioritaire, compte tenu de leur forte exposition et de leur risque de contagion, tout comme le personnel lié à l’IPS”, mentionné dans la lettre.

En outre, le syndicat a indiqué que ces personnels devraient être pris en compte, au moins, dans la deuxième ligne prioritaire de la vaccination, car ils sont en contact permanent avec des patients ambulatoires malades, parallèlement, il a été expliqué au ministère que le Les pharmacies ne peuvent pas savoir si les patients qu’ils servent sont infectés par le covid-19, c’est pourquoi ils sont plus touchés.

«Le personnel de la pharmacie étant tellement exposé, nous voulons demander de manière très respectueuse qu’il soit priorisé au sein des premiers groupes à se faire vacciner. La gestion de la dispensation ambulatoire des médicaments a été essentielle lors de la gestion de la pandémie et son rôle est essentiel. Tout au long de la situation, ce secteur, sans interruption, a été à l’avant-garde pour assurer la distribution, la commercialisation et l’approvisionnement adéquats et en temps opportun des produits pharmaceutiques afin d’assurer la continuité du traitement des utilisateurs, et donc leur santé. “ ils ont confirmé.

Avec ces arguments, il a également été rappelé au gouvernement des entreprises pharmaceutiques que ce secteur gère en moyenne 94,6 millions de formules chaque année, distribue 262,4 millions de médicaments et dessert 34,6 millions d’utilisateurs.

Ce sera le plan de vaccination contre le covid-19 en Colombie:

Le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, a souligné que le programme de vaccination contre le covid-19 comportera cinq phases. La première étape de la vaccination concernera la population prioritaire, c’est-à-dire le personnel de santé de première ligne et 100% de la population de plus de 80 ans.

La deuxième phase sera centrée sur la vaccination de 100% de la population entre 60 et 79 ans et du personnel de santé de la deuxième et troisième ligne de soins. Alors que dans la phase trois, 2,95 millions de personnes seront vaccinées, dans la phase quatre, 4,91 millions et dans la phase cinq, environ 17,4 millions.

Pour sa part, Gerson Bermont Galvis, directeur de la promotion et de la prévention du ministère de la Santé, a déclaré que pour que les gens sachent quand ils devraient être vaccinés, Une excellente plate-forme de communication est en cours de construction pour informer les citoyens sur son processus logistique de vaccination mis à jour.

Il y aura trois modules sur Internet, qui seront partagés avec tous les portefeuilles, médias et entités gouvernementales, régional et local, ce qui permettra aux utilisateurs d’identifier, au cours de la vaccination de masse, leur tour et, s’ils ne sont pas dans cette première étape, de reconnaître comment ils peuvent accéder et garantir leur droit au vaccin gratuit.

